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Мехелен
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Шарлеруа
0' 10'
Лучшие коэффициенты
Мехелен
Ничья
Шарлеруа
2.44
3.82
2.80
Все Коэффициенты
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
23
Пейре
Тибо
30
Ванлерберге
Йорди
3
Бейкер
Лукас
33
Vinicius
de
Souza
Costa
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
16
Коффи
Херве
3
Кнежевич
Стефан
25
Озорнвафор
Валентин
5
Бессиль
Лоик
28
Нкуба
Кен
8
Голизадех
Али
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
12
Кайембе
Йорис
44
Мориока
Риота
9
Байо
Вакун
Мехелен
4-2-3-1
Шарлеруа
3-5-2

История личных встреч

Мехелен
Шарлеруа

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед

29 матчей

20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

24.1%
51.7%
24.2%
7 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

13.8%
34.5%
51.7%
4 победы 10 ничьих 15 побед

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
0:2
ТМК
0:2
ПДА
0:1
ПДА
3:3
ТМС
0:4
ПДА
2:1
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ЛП
1:0
ЛП
0:0
ТМК
0:3
ЛП
4:0
ЛП
2:3
ЛП
3:2
ЛП
0:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
3:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
0:3
ЛЖ
1:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
4:2

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брюгге - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Эйпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2
Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Мехелен 1:2 Генк - Мехелен 4:1 Мехелен - Остенде 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Стандард - Мехелен 1:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1
Шарлеруа
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Патро Эйсден - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Хейст 1:0
Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дессель 0:0 Дендер - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Шарлеруа - Тинен 1:0 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Стандард 0:0 Ла-Лувьер Сентр - Шарлеруа 0:3 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3 Рюпель Бом - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Кнокке - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мехелен
Ничья
Шарлеруа
2.44
3.82
2.80
Все Коэффициенты
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