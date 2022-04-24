1:0
Перерыв
Стадион: Ян Брейдель
29' Желтая карточкаНаингголан Раджа
1:0
37' ГолБушанан Тажон
41' Желтая карточкаДессолей Дорьян
Ход матча
29'
37'
1:0
41'
77
Мата
Клинтон
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
30
Сек
Абдулай
34
Батай
Йелле
38
Арун
Фарис
21
Винс
Сэмюэл
99
Фрай
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
32 Нуса АнтониоНападающий
-
29 Дост БасНападающий
- Нападающий
-
94 Abakar Sylla
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Сек АбдулайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Батай ЙеллеПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Винс СэмюэлПолузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
-
Главный тренер: Приске Бриан
История личных встреч
Брюгге
Антверпен
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 1 победа
16 матчей
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Остенде - Брюгге 1:3 Брюгге - Мехелен 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 3:1
Остенде - Брюгге 1:3 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Брюгге - Гент 0:3 Брюгге - Антверпен 4:1 Эйпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Кортрейк - Брюгге 0:1 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Брюгге - АХ Лёвен 4:1
Антверпен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1
Антверпен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Брюгге - Антверпен 4:1 Антверпен - Мехелен 1:2 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Кортрейк - Антверпен 0:2 Гент - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0