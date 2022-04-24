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  3. Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул
Брюгге
1:0
Перерыв

Стадион:
Антверпен
0'
29' Желтая карточка
Наингголан Раджа
1:0
37' Гол
Бушанан Тажон
41' Желтая карточка
Дессолей Дорьян

Ход матча

29'
 
Наингголан Раджа
37'
Бушанан Тажон
(Ланг Ноа)
1:0
41'
 
Дессолей Дорьян
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Антверпен
1.52
4.66
6.08
Все Коэффициенты
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брэндон
4
Нсоки
Стенли
7
Ольсен
Сков
Андреас
26
Ритс
Матс
6
Одои
Денис
20
Ванакен
Ханс
17
Бушанан
Тажон
10
Ланг
Ноа
90
Де
Кетеларе
Шарль
1
Бутез
Жан
30
Сек
Абдулай
61
Алмейда
Динис
24
Дессолей
Дорьян
34
Батай
Йелле
4
Наингголан
Раджа
38
Арун
Фарис
8
Юсуф
Альхассан
21
Винс
Сэмюэл
99
Фрай
Микаэль
10
Баликвиша
Мишель-Анже
Брюгге
3-5-2
Антверпен
3-5-2

История личных встреч

Брюгге
Антверпен

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 1 победа

16 матчей

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

ПДА
4:1
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
0:2
К
3:1
ПДА
0:2
К
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
3:2
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
5:1
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПДА
1:0

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Остенде - Брюгге 1:3 Брюгге - Мехелен 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 3:1
Остенде - Брюгге 1:3 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Брюгге - Гент 0:3 Брюгге - Антверпен 4:1 Эйпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Кортрейк - Брюгге 0:1 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Брюгге - АХ Лёвен 4:1
Антверпен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1
Антверпен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Брюгге - Антверпен 4:1 Антверпен - Мехелен 1:2 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Кортрейк - Антверпен 0:2 Гент - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Дессолей Дорьян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Бушанан Тажон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Наингголан Раджа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Антверпен
1.52
4.66
6.08
Все Коэффициенты
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