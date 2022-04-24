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  3. Бельгия: Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
Гент
0:0
Второй тайм: 77'

Стадион:
Генк
0'
34' Желтая карточка
Вадис Оджиджа-Офоэ
35' Вторая желтая карточка
Вадис Оджиджа-Офоэ
41' Желтая карточка
Лемайич Дарко
44' Желтая карточка
Самуаз Матисс
45' Желтая карточка
Бонгонда Тео
73' Желтая карточка
Хейнен Бриан
77'
33
Руф
Дави
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
20
Торунарига
Джордан
14
Кастро-Монтес
Алессио
13
Де
Сар
Жюльен
24
Кумс
Свен
25
Фортуна
Нуриу
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
9
Безус
Роман
11
Лемайич
Дарко
26
Вандервоордт
Маартен
77
Пресиадо
Анхело
2
Маккензи
Марк
33
Лукуми
Джон
4
Мохаммед
Азиз
5
Артеага
Херардо
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
42
Торстведт
Кристиан
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
Гент
3-4-1-2
Генк
5-3-2

История личных встреч

Гент
Генк

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
50%
12 побед 10 ничьих 0 побед

24 матча

25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед

44 матча

36.4%
22.7%
40.9%
16 побед 10 ничьих 18 побед

Первый тайм

34.1%
38.6%
27.3%
15 побед 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

27.3%
38.6%
34.1%
12 побед 17 ничьих 15 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
0:3
ПДА
1:1
ПДА
1:2
ПДА
4:1
ПДА
0:2
ПОЗЧТ
0:1
ПОЗЧТ
2:1
ПДА
3:1
ПДА
1:5
ПДА
1:1
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:5
ЛП
2:0
ЛП
1:0
ЛП
0:0
ЛП
1:2
ЛП
0:1
ЛП
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
3:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ТМС
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
К
2:0
К
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:3

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гент - Андерлехт 0:0 Гент - АХ Лёвен 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Гент - Андерлехт 1:0
Гент - ПАОК 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 ПАОК - Гент 1:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Гент 0:3 Стандард - Гент 0:1 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Эйпен - Гент 0:1 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1 Гент - Остенде 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0
Генк
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Серен Юнайтед - Генк 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Брюгге - Генк 3:1 Генк - Сент-Трейден 0:1
Серкль Брюгге - Генк 2:2 Генк - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Генк 2:0 Генк - Мехелен 4:1 Генк - Стандард 2:0 АХ Лёвен - Генк 2:1 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Генк
2.13
3.70
3.58
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