34' Желтая карточкаВадис Оджиджа-Офоэ
35' Вторая желтая карточкаВадис Оджиджа-Офоэ
41' Желтая карточкаЛемайич Дарко
44' Желтая карточкаСамуаз Матисс
45' Желтая карточкаБонгонда Тео
73' Желтая карточкаХейнен Бриан
Ход матча
41'
44'
45'
73'
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
33
Лукуми
Джон
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маледе ЙонасНападающий
-
19 Бруно ДжанниНападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
Гент
Генк
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
50%
12 побед 10 ничьих 0 побед
24 матча
25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед
44 матча
36.4%
22.7%
40.9%
16 побед 10 ничьих 18 побед
Первый тайм
34.1%
38.6%
27.3%
15 побед 17 ничьих 12 побед
Второй тайм
27.3%
38.6%
34.1%
12 побед 17 ничьих 15 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гент - Андерлехт 0:0 Гент - АХ Лёвен 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Гент - Андерлехт 1:0
Гент - ПАОК 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 ПАОК - Гент 1:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Гент 0:3 Стандард - Гент 0:1 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Эйпен - Гент 0:1 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1 Гент - Остенде 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0
Генк
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Серен Юнайтед - Генк 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Брюгге - Генк 3:1 Генк - Сент-Трейден 0:1
Серкль Брюгге - Генк 2:2 Генк - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Генк 2:0 Генк - Мехелен 4:1 Генк - Стандард 2:0 АХ Лёвен - Генк 2:1 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3