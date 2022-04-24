34' Желтая карточкаВадис Оджиджа-Офоэ
35' Вторая желтая карточкаВадис Оджиджа-Офоэ
41' Желтая карточкаЛемайич Дарко
44' Желтая карточкаСамуаз Матисс
45' Желтая карточкаБонгонда Тео
73' Желтая карточкаХейнен Бриан
86' Желтая карточкаПейнтсил Джозеф
0:1
90' ГолНемет Ондраш
Ход матча
41'
44'
45'
73'
86'
90'
0:1
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
33
Лукуми
Джон
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маледе ЙонасНападающий
-
19 Бруно ДжанниНападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
Гент
Генк
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
50%
12 побед 10 ничьих 0 побед
24 матча
25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед
44 матча
36.4%
22.7%
40.9%
16 побед 10 ничьих 18 побед
Первый тайм
34.1%
38.6%
27.3%
15 побед 17 ничьих 12 побед
Второй тайм
27.3%
38.6%
34.1%
12 побед 17 ничьих 15 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гент - Андерлехт 0:0 Гент - АХ Лёвен 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Гент - Андерлехт 1:0
Гент - ПАОК 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 ПАОК - Гент 1:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Гент 0:3 Стандард - Гент 0:1 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Эйпен - Гент 0:1 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1 Гент - Остенде 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0
Генк
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Серен Юнайтед - Генк 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Брюгге - Генк 3:1 Генк - Сент-Трейден 0:1
Серкль Брюгге - Генк 2:2 Генк - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Генк 2:0 Генк - Мехелен 4:1 Генк - Стандард 2:0 АХ Лёвен - Генк 2:1 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3