Стадион: Кристал-арена
14' Желтая карточкаСхоофс Роб
25' Желтая карточкаМохаммед Азиз
1:0
31' ГолМуньос Даниэль
Ход матча
14'
25'
31'
1:0
33
Лукуми
Джон
24
Ойен
Люка
18
Онуачу
Пол
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
-
35 Немет ОндрашНападающий
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
14 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
История личных встреч
Генк
Мехелен
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
23 матча
56.5%
13%
30.5%
13 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
52.2%
21.7%
26.1%
12 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гент - Генк 0:1 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Брюгге - Генк 3:1
Генк - Сент-Трейден 0:1 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Генк - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Генк 2:0 Генк - Мехелен 4:1 Генк - Стандард 2:0 АХ Лёвен - Генк 2:1 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1
Мехелен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мехелен - Шарлеруа 1:0 Брюгге - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Эйпен - Мехелен 1:1
Мехелен - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Мехелен 1:2 Генк - Мехелен 4:1 Мехелен - Остенде 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Стандард - Мехелен 1:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1