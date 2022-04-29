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  3. Бельгия: Плей-офф за путёвку в Лигу Европы

Стадион:
Генк
4:2
Конец матча
Мехелен
0'
14' Желтая карточка
Схоофс Роб
25' Желтая карточка
Мохаммед Азиз
1:0
31' Гол
Муньос Даниэль
1:1
60' Гол
Хайреманс Джеффри
69' Желтая карточка
Кейперс Уго
75' Желтая карточка
Бейкер Лукас
2:1
80' Гол
Бонгонда Тео
2:2
84' Гол
Схоофс Роб
3:2
87' Гол
Бонгонда Тео
4:2
90' Гол
Пейнтсил Джозеф
90'+5
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
2
Маккензи
Марк
33
Лукуми
Джон
5
Артеага
Херардо
24
Ойен
Люка
4
Мохаммед
Азиз
8
Хейнен
Бриан
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
42
Торстведт
Кристиан
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
23
Пейре
Тибо
30
Ванлерберге
Йорди
3
Бейкер
Лукас
33
Vinicius
de
Souza
Costa
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
Генк
4-3-3
Мехелен
4-2-3-1

История личных встреч

Генк
Мехелен

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

23 матча

56.5%
13%
30.5%
13 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

52.2%
21.7%
26.1%
12 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
4:1
ПДА
1:1
К
4:1
ПДА
0:0
ПДА
3:1
ПДА
3:1
С
3:0
ПДА
3:2
К
1:1
ПДА
1:0
ЛП
1:0
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛП
3:1
ТМК
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
4:0
ТМК
2:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:1

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гент - Генк 0:1 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Брюгге - Генк 3:1
Генк - Сент-Трейден 0:1 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Генк - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Генк 2:0 Генк - Мехелен 4:1 Генк - Стандард 2:0 АХ Лёвен - Генк 2:1 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1
Мехелен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мехелен - Шарлеруа 1:0 Брюгге - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Эйпен - Мехелен 1:1
Мехелен - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Мехелен 1:2 Генк - Мехелен 4:1 Мехелен - Остенде 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Стандард - Мехелен 1:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Муньос Даниэль бьет в цель!
    • Желтая карточка
      25'
      Мохаммед Азиз получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Схоофс Роб получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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