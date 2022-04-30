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  3. Бельгия: Плей-офф за путёвку в Лигу Европы

Стадион:
Шарлеруа
0:0
Первый тайм: 26'
Гент
0' 26'
Лучшие коэффициенты
Шарлеруа
Ничья
Гент
3.61
3.58
2.06
Все Коэффициенты
16
Коффи
Херве
3
Кнежевич
Стефан
25
Озорнвафор
Валентин
5
Бессиль
Лоик
28
Нкуба
Кен
18
Хейманс
Дан
6
Зоргане
Адем
12
Кайембе
Йорис
8
Голизадех
Али
44
Мориока
Риота
10
Баджи
Юссуф
33
Руф
Дави
2
Окуму
Джозеф
5
Нгадеу
Майкл
31
Годо
Бруно
18
Самуаз
Матисс
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
25
Фортуна
Нуриу
14
Кастро-Монтес
Алессио
34
Тиссудали
Тарик
11
Лемайич
Дарко
Шарлеруа
3-4-1-2
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Шарлеруа
Гент

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
52.4%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.1%
66.7%
8 побед 14 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед

41 матч

34.1%
24.4%
41.5%
14 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

29.3%
46.3%
24.4%
12 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

19.5%
48.8%
31.7%
8 побед 20 ничьих 13 побед

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
2:3
ТМК
0:2
ПДА
4:0
К
3:1
ПДА
0:1
ТМС
0:4
ПДА
1:4
К
1:0
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ЛППОЧГ
1:1
ЛППОЧГ
0:1
ЛП
1:0
ТМК
0:3
ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛП
1:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:1
ЛЖ
1:2
ЛЖ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:5
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мехелен - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Франкс-Борен 1:0 Патро Эйсден - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0
Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Хейст 1:0 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дессель 0:0 Дендер - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Шарлеруа - Тинен 1:0 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Стандард 0:0 Ла-Лувьер Сентр - Шарлеруа 0:3 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3 Рюпель Бом - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Кнокке - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0
Гент
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гент - Генк 0:1 Гент - Андерлехт 0:0 Гент - АХ Лёвен 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:2
Гент - Андерлехт 1:0 Гент - ПАОК 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 ПАОК - Гент 1:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Гент 0:3 Стандард - Гент 0:1 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Эйпен - Гент 0:1 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1 Гент - Остенде 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шарлеруа
Ничья
Гент
3.61
3.58
2.06
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шарлеруа 0:0 Гент онлайн

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