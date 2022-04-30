Стадион: Дю Паи де Шарлеруа
43' Желтая карточкаЛемайич Дарко
1:0
45' ПенальтиЗоргане Адем
53' Желтая карточкаНкуба Кен
1:1
54' ГолЛемайич Дарко
1:2
61' ГолЛемайич Дарко
1:3
67' ГолНгадеу Майкл
90' Желтая карточкаКнежевич Стефан
Ход матча
43'
45'
1:0
53'
54'
1:1
61'
1:2
67'
1:3
90'
16
Коффи
Херве
28
Нкуба
Кен
18
Хейманс
Дан
10
Баджи
Юссуф
33
Руф
Дави
31
Годо
Бруно
24
Кумс
Свен
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Нкуба КенПолузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бруно ДжанниНападающий
-
23 Маледе ЙонасНападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Шарлеруа
Гент
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
52.4%
12 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.1%
66.7%
8 побед 14 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед
41 матч
34.1%
24.4%
41.5%
14 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
29.3%
46.3%
24.4%
12 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
19.5%
48.8%
31.7%
8 побед 20 ничьих 13 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мехелен - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Франкс-Борен 1:0 Патро Эйсден - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0
Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Хейст 1:0 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дессель 0:0 Дендер - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Шарлеруа - Тинен 1:0 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Стандард 0:0 Ла-Лувьер Сентр - Шарлеруа 0:3 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3 Рюпель Бом - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Кнокке - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0
Гент
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гент - Генк 0:1 Гент - Андерлехт 0:0 Гент - АХ Лёвен 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:2
Гент - Андерлехт 1:0 Гент - ПАОК 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 ПАОК - Гент 1:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Гент 0:3 Стандард - Гент 0:1 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Эйпен - Гент 0:1 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1 Гент - Остенде 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1