Стадион: Lotto Park
14' Желтая карточкаМагальян Лисандро
Ход матча
17
Гомес
Серхио
55
Кана
Марко
77
Мата
Клинтон
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Нападающий
-
29 Дост БасНападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
-
94 Abakar Sylla
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
История личных встреч
Андерлехт
Брюгге
30 матчей
63.3%
36.7%
19 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
46.7%
3.3%
15 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.3%
40%
19 побед 12 ничьих 0 побед
24 матча
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 13 побед
54 матча
35.2%
33.3%
31.5%
19 побед 18 ничьих 17 побед
Первый тайм
27.8%
42.6%
29.6%
15 побед 23 ничьи 16 побед
Второй тайм
35.2%
40.7%
24.1%
19 побед 22 ничьи 13 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Гент - Андерлехт 0:0 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Андерлехт - Шарлеруа 4:0
Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Андерлехт - Остенде 3:0 Андерлехт - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Генк 2:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7
Брюгге
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Брюгге - Антверпен 1:0 Остенде - Брюгге 1:3 Брюгге - Мехелен 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 1:3
Брюгге - Генк 3:1 Остенде - Брюгге 1:3 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Брюгге - Гент 0:3 Брюгге - Антверпен 4:1 Эйпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Кортрейк - Брюгге 0:1 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0