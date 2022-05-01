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  3. Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул

Стадион:
Андерлехт
0:0
Конец матча
Брюгге
0'
14' Желтая карточка
Магальян Лисандро
73' Желтая карточка
Нсоки Стенли
86' Желтая карточка
Куаме Кристиан
86' Желтая карточка
Баланта Эдер
90'+5
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
2
Магальян
Лисандро
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
61
Арнстад
Кристиан
55
Кана
Марко
8
Каллен
Джош
7
Амузу
Френсис
99
Куаме
Кристиан
23
Зиркзее
Джошуа
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брэндон
4
Нсоки
Стенли
7
Ольсен
Сков
Андреас
26
Ритс
Матс
6
Одои
Денис
20
Ванакен
Ханс
17
Бушанан
Тажон
10
Ланг
Ноа
90
Де
Кетеларе
Шарль
Андерлехт
4-4-2
Брюгге
3-5-2

История личных встреч

Андерлехт
Брюгге

30 матчей

63.3%
36.7%
19 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
46.7%
3.3%
15 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.3%
40%
19 побед 12 ничьих 0 побед

24 матча

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 13 побед

54 матча

35.2%
33.3%
31.5%
19 побед 18 ничьих 17 побед

Первый тайм

27.8%
42.6%
29.6%
15 побед 23 ничьи 16 побед

Второй тайм

35.2%
40.7%
24.1%
19 побед 22 ничьи 13 побед

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
3:3
ПОЗЧТ
2:2
ПДА
2:1
ПДА
3:0
ПДА
1:2
К
0:2
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
2:3
ПДА
2:2
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
5:0
ПДА
0:0
ЛППОЧГ
1:1
ЛППОЧГ
2:0
ЛП
0:0
ЛП
2:1
ЛП
4:0
ЛП
1:0
ЛП
1:4
ЛП
3:1
ЛЖ
3:1
ЛЖ
2:1
КБ
2:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
4:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
6:1
ЛЖ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Гент - Андерлехт 0:0 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Андерлехт - Шарлеруа 4:0
Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Андерлехт - Остенде 3:0 Андерлехт - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Генк 2:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7
Брюгге
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Брюгге - Антверпен 1:0 Остенде - Брюгге 1:3 Брюгге - Мехелен 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 1:3
Брюгге - Генк 3:1 Остенде - Брюгге 1:3 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Брюгге - Гент 0:3 Брюгге - Антверпен 4:1 Эйпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Кортрейк - Брюгге 0:1 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 27'
    Ритс Матс уходит с поля. Вормер Руд выходит вместо него
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