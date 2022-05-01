Стадион: Lotto Park
14' Желтая карточкаМагальян Лисандро
73' Желтая карточкаНсоки Стенли
86' Желтая карточкаКуаме Кристиан
86' Желтая карточкаБаланта Эдер
Ход матча
27'
73'
86'
86'
17
Гомес
Серхио
55
Кана
Марко
77
Мата
Клинтон
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Нападающий
-
29 Дост БасНападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
-
94 Abakar Sylla
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
История личных встреч
Андерлехт
Брюгге
30 матчей
63.3%
36.7%
19 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
46.7%
3.3%
15 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.3%
40%
19 побед 12 ничьих 0 побед
24 матча
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 13 побед
54 матча
35.2%
33.3%
31.5%
19 побед 18 ничьих 17 побед
Первый тайм
27.8%
42.6%
29.6%
15 побед 23 ничьи 16 побед
Второй тайм
35.2%
40.7%
24.1%
19 побед 22 ничьи 13 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Гент - Андерлехт 0:0 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Андерлехт - Шарлеруа 4:0
Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Андерлехт - Остенде 3:0 Андерлехт - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Генк 2:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7
Брюгге
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Брюгге - Антверпен 1:0 Остенде - Брюгге 1:3 Брюгге - Мехелен 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 1:3
Брюгге - Генк 3:1 Остенде - Брюгге 1:3 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Брюгге - Гент 0:3 Брюгге - Антверпен 4:1 Эйпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Кортрейк - Брюгге 0:1 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0