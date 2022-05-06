Стадион: Дю Паи де Шарлеруа
16
Коффи
Херве
28
Нкуба
Кен
18
Хейманс
Дан
33
Лукуми
Джон
24
Ойен
Люка
10
Бонгонда
Тео
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Нкуба КенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Пендерс МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
Шарлеруа
Генк
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.6%
63.2%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
41 матч
36.6%
14.6%
48.8%
15 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
24.4%
46.3%
29.3%
10 побед 19 ничьих 12 побед
Второй тайм
36.6%
22%
41.4%
15 побед 9 ничьих 17 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Льеж - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Гент 1:3 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Франкс-Борен 1:0
Патро Эйсден - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Хейст 1:0 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дессель 0:0 Дендер - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Шарлеруа - Тинен 1:0 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Стандард 0:0 Ла-Лувьер Сентр - Шарлеруа 0:3 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3 Рюпель Бом - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0
Генк
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Генк - Мехелен 4:2 Гент - Генк 0:1 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Генк - Эйпен 5:0
Брюгге - Генк 3:1 Генк - Сент-Трейден 0:1 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Генк - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Генк 2:0 Генк - Мехелен 4:1 Генк - Стандард 2:0 АХ Лёвен - Генк 2:1 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1