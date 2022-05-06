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  3. Бельгия: Плей-офф за путёвку в Лигу Европы

Стадион:
Шарлеруа
0:0
Первый тайм: 18'
Генк
0' 18'
Лучшие коэффициенты
Шарлеруа
Ничья
Генк
3.40
3.87
2.17
Все Коэффициенты
16
Коффи
Херве
3
Кнежевич
Стефан
21
Андреу
Стелиос
5
Бессиль
Лоик
28
Нкуба
Кен
8
Голизадех
Али
6
Зоргане
Адем
18
Хейманс
Дан
12
Кайембе
Йорис
70
Anass
Zaroury
9
Байо
Вакун
26
Вандервоордт
Маартен
77
Пресиадо
Анхело
2
Маккензи
Марк
33
Лукуми
Джон
6
Юклеред
Симен
8
Хейнен
Бриан
4
Мохаммед
Азиз
7
Ито
Дзюнъя
24
Ойен
Люка
10
Бонгонда
Тео
28
Пейнтсил
Джозеф
Шарлеруа
3-5-2
Генк
4-2-3-1

История личных встреч

Шарлеруа
Генк

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
63.2%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

41 матч

36.6%
14.6%
48.8%
15 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

24.4%
46.3%
29.3%
10 побед 19 ничьих 12 побед

Второй тайм

36.6%
22%
41.4%
15 побед 9 ничьих 17 побед

История матчей

ПДА
4:2
ПДА
2:0
ТМК
0:2
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ТМС
0:4
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
1:1
К
1:3
ПДА
3:1
ПДА
4:1
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ЛП
1:1
К
1:3
ЛП
2:1
ТМК
0:3
ЛП
5:1
ЛП
2:0
ЛП
1:0
К
1:1
ЛП
2:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
0:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
5:0
PU
3:0
PU
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Льеж - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Гент 1:3 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Франкс-Борен 1:0
Патро Эйсден - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Хейст 1:0 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дессель 0:0 Дендер - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Шарлеруа - Тинен 1:0 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Стандард 0:0 Ла-Лувьер Сентр - Шарлеруа 0:3 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3 Рюпель Бом - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0
Генк
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Генк - Мехелен 4:2 Гент - Генк 0:1 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Генк - Эйпен 5:0
Брюгге - Генк 3:1 Генк - Сент-Трейден 0:1 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Генк - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Генк 2:0 Генк - Мехелен 4:1 Генк - Стандард 2:0 АХ Лёвен - Генк 2:1 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шарлеруа
Ничья
Генк
3.40
3.87
2.17
Все Коэффициенты
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