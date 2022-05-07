Стадион: Геламко
Ход матча
15'
0:1
33
Руф
Дави
31
Годо
Бруно
24
Кумс
Свен
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
19
Мрабти
Керим
14
Кейперс
Уго
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Маледе ЙонасНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
19 Мрабти КеримНападающий
- Нападающий
-
14 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Полузащитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
История личных встреч
Гент
Мехелен
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
20 матчей
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шарлеруа - Гент 1:3 Гент - Генк 0:1 Гент - Андерлехт 0:0 Гент - АХ Лёвен 5:0
Серкль Брюгге - Гент 2:2 Гент - Андерлехт 1:0 Гент - ПАОК 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 ПАОК - Гент 1:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Гент 0:3 Стандард - Гент 0:1 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Эйпен - Гент 0:1 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1 Гент - Остенде 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2
Мехелен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Генк - Мехелен 4:2 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Брюгге - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2
Эйпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Мехелен 1:2 Генк - Мехелен 4:1 Мехелен - Остенде 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Стандард - Мехелен 1:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0