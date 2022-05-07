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  3. Бельгия: Плей-офф за путёвку в Лигу Европы

Стадион:
Гент
0:0
Первый тайм: 27'
Мехелен
0'
0:1
15' Гол
 27'

Ход матча

15'
0:1
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Мехелен
2.45
4.56
6.25
Все Коэффициенты
33
Руф
Дави
2
Окуму
Джозеф
5
Нгадеу
Майкл
31
Годо
Бруно
18
Самуаз
Матисс
13
Де
Сар
Жюльен
24
Кумс
Свен
14
Кастро-Монтес
Алессио
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
34
Тиссудали
Тарик
11
Лемайич
Дарко
1
Куке
Гетан
18
Ван
Хоренбек
Алек
30
Ванлерберге
Йорди
23
Пейре
Тибо
5
Уолш
Сэнди
33
Vinicius
de
Souza
Costa
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
19
Мрабти
Керим
7
Хайреманс
Джеффри
14
Кейперс
Уго
Гент
3-4-1-2
Мехелен
4-2-1-3

История личных встреч

Гент
Мехелен

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
4:3
ПДА
2:0
ПОЗПВЛЕ
1:2
ПОЗПВЛЕ
2:2
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
0:3
ПДА
3:0
К
1:2
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ЛП
3:0
ЛП
2:0
ЛП
2:0
К
1:0
ЛП
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:2

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шарлеруа - Гент 1:3 Гент - Генк 0:1 Гент - Андерлехт 0:0 Гент - АХ Лёвен 5:0
Серкль Брюгге - Гент 2:2 Гент - Андерлехт 1:0 Гент - ПАОК 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 ПАОК - Гент 1:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Гент 0:3 Стандард - Гент 0:1 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Эйпен - Гент 0:1 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1 Гент - Остенде 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2
Мехелен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Генк - Мехелен 4:2 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Брюгге - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2
Эйпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Мехелен 1:2 Генк - Мехелен 4:1 Мехелен - Остенде 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Стандард - Мехелен 1:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Мрабти Керим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Мехелен
2.45
4.56
6.25
Все Коэффициенты
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