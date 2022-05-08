  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул

Стадион:
Унион Сент-Жиллуаз
0:0
Второй тайм: 49'
Брюгге
0'
5' Желтая карточка
Теума Тедди
40' Желтая карточка
Мата Клинтон
49'

Ход матча

5'
Теума Тедди
 
40'
 
Мата Клинтон
Лучшие коэффициенты
Унион Сент-Жиллуаз
Ничья
Брюгге
2.40
3.50
3.13
Все Коэффициенты
49
Морис
Антони
4
Багер
Йонас
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
2
Ниукоп
Барт
17
Теума
Тедди
6
Нильсен
Каспер
8
Амани
Жан
94
Loic
Lapoussin
13
Ванзейр
Данте
9
Deniz
Undav
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брэндон
4
Нсоки
Стенли
17
Бушанан
Тажон
3
Баланта
Эдер
6
Одои
Денис
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
9
Адамян
Саркис
90
Де
Кетеларе
Шарль
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Брюгге
3-5-2

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Брюгге

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
0:1
ТМК
3:2

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1
АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2
Брюгге
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Андерлехт - Брюгге 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Остенде - Брюгге 1:3 Брюгге - Мехелен 2:0
Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 3:1 Остенде - Брюгге 1:3 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Брюгге - Гент 0:3 Брюгге - Антверпен 4:1 Эйпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Кортрейк - Брюгге 0:1 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Карлсруэ - Брюгге 0:0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Мата Клинтон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Теума Тедди получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Унион Сент-Жиллуаз
Ничья
Брюгге
2.40
3.50
3.13
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Брюгге онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Унион Сент-Жиллуаз
Брюгге
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 