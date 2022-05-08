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  3. Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул

Стадион:
Унион Сент-Жиллуаз
0:2
Конец матча
Брюгге
0'
5' Желтая карточка
Теума Тедди
40' Желтая карточка
Мата Клинтон
0:0
55' Не забитый пенальти
Ванзейр Данте
57' Желтая карточка
Одои Денис
59' Желтая карточка
Loic Lapoussin
0:1
74' Гол
Ванакен Ханс
78' Желтая карточка
Митома Каору
90' Желтая карточка
Нсоки Стенли
90' Желтая карточка
Deniz Undav
90' Желтая карточка
Соболь Эдуард
0:2
90' Гол
Нуса Антонио
90'+10
49
Морис
Антони
4
Багер
Йонас
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
2
Ниукоп
Барт
17
Теума
Тедди
6
Нильсен
Каспер
8
Амани
Жан
94
Loic
Lapoussin
13
Ванзейр
Данте
9
Deniz
Undav
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брэндон
4
Нсоки
Стенли
17
Бушанан
Тажон
3
Баланта
Эдер
6
Одои
Денис
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
9
Адамян
Саркис
90
Де
Кетеларе
Шарль
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Брюгге
3-5-2

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Брюгге

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
0:1
ТМК
3:2

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1
АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2
Брюгге
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Андерлехт - Брюгге 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Остенде - Брюгге 1:3 Брюгге - Мехелен 2:0
Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 3:1 Остенде - Брюгге 1:3 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Брюгге - Гент 0:3 Брюгге - Антверпен 4:1 Эйпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Кортрейк - Брюгге 0:1 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Карлсруэ - Брюгге 0:0
  • Второй тайм
  • Свисток
    100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    98'
    Г О О О О Л - Антонио Нуса бьет в цель!
  • Желтая карточка
    95'
    Соболь Эдуард получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    91'
    Deniz Undav получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    91'
    Нсоки Стенли получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Ванзейр Данте уходит с поля. Ismael Kandouss выходит вместо него
  • 87'
    Ланг Ноа уходит с поля. Антонио Нуса выходит вместо него
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    • Желтая карточка
      57'
      Одои Денис получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      55'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Ванзейр Данте пробил пенальти, но не смог забить!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      40'
      Мата Клинтон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      5'
      Теума Тедди получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге онлайн

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