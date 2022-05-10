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  3. Бельгия: Плей-офф за путёвку в Лигу конференций

Стадион:
Мехелен
0:1
Второй тайм: 56'
Гент
0'
0:1
36' Гол
Нгадеу Майкл
0:1
45' Не забитый пенальти
Мрабти Керим
56'

Ход матча

36'
0:1
Нгадеу Майкл
(Кастро-Монтес Алессио)
45'
Мрабти Керим
0:1
Лучшие коэффициенты
Мехелен
Ничья
Гент
7.72
4.17
2.00
Все Коэффициенты
1
Куке
Гетан
6
Ван
Хеке
Яннес
30
Ванлерберге
Йорди
23
Пейре
Тибо
18
Ван
Хоренбек
Алек
33
Vinicius
de
Souza
Costa
16
Схоофс
Роб
35
Швед
Марьян
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
33
Руф
Дави
31
Годо
Бруно
5
Нгадеу
Майкл
21
Ханше-Ольсен
Андреас
14
Кастро-Монтес
Алессио
24
Кумс
Свен
6
Овусу
Элиша
25
Фортуна
Нуриу
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
23
Маледе
Йонас
11
Лемайич
Дарко
Мехелен
4-2-3-1
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Мехелен
Гент

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

21 матч

28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

ПОЗПВЛК
1:0
ПДА
4:3
ПДА
2:0
ПОЗПВЛК
1:2
ПОЗПВЛК
2:2
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
0:3
ПДА
3:0
К
1:2
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ЛП
3:0
ЛП
2:0
ЛП
2:0
К
1:0
ЛП
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:2

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гент - Мехелен 1:0 Генк - Мехелен 4:2 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Брюгге - Мехелен 2:0
Мехелен - Кортрейк 3:2 Эйпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Мехелен 1:2 Генк - Мехелен 4:1 Мехелен - Остенде 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Стандард - Мехелен 1:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3
Гент
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гент - Мехелен 1:0 Шарлеруа - Гент 1:3 Гент - Генк 0:1 Гент - Андерлехт 0:0
Гент - АХ Лёвен 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Гент - Андерлехт 1:0 Гент - ПАОК 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 ПАОК - Гент 1:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Гент 0:3 Стандард - Гент 0:1 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Эйпен - Гент 0:1 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1 Гент - Остенде 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    49'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Мрабти Керим пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Нгадеу Майкл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мехелен
Ничья
Гент
7.72
4.17
2.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мехелен 0:1 Гент онлайн

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