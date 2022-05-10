Стадион: Кристал-арена
0:1
34' ГолИлаймахаритра Марко
38' Желтая карточкаИлаймахаритра Марко
Ход матча
34'
18
Онуачу
Пол
16
Коффи
Херве
28
Нкуба
Кен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Нкуба КенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edward Still
История личных встреч
Генк
Шарлеруа
22 матча
90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
22.7%
18 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед
42 матча
47.6%
16.7%
35.7%
20 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
28.6%
45.2%
26.2%
12 побед 19 ничьих 11 побед
Второй тайм
42.9%
21.4%
35.7%
18 побед 9 ничьих 15 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Мехелен 4:2 Гент - Генк 0:1 Серен Юнайтед - Генк 0:2
Генк - Эйпен 5:0 Брюгге - Генк 3:1 Генк - Сент-Трейден 0:1 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Генк - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Генк 2:0 Генк - Мехелен 4:1 Генк - Стандард 2:0 АХ Лёвен - Генк 2:1 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0
Шарлеруа
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шарлеруа - Генк 2:2 Льеж - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Гент 1:3 Мехелен - Шарлеруа 1:0
Шарлеруа - Франкс-Борен 1:0 Патро Эйсден - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Хейст 1:0 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дессель 0:0 Дендер - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Шарлеруа - Тинен 1:0 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Стандард 0:0 Ла-Лувьер Сентр - Шарлеруа 0:3 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3 Рюпель Бом - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3