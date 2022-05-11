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  3. Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул

Стадион:
Брюгге
1:0
Конец матча
Унион Сент-Жиллуаз
0'
12' Желтая карточка
Матида Коки
18' Желтая карточка
Амани Жан
36' Желтая карточка
Баланта Эдер
59' Вторая желтая карточка
Матида Коки
1:0
65' Гол в свои ворота
Морис Антони
76' Желтая карточка
Миньоле Симон
77' Желтая карточка
Нильсен Каспер
83' Желтая карточка
Бушанан Тажон
90' Вторая желтая карточка
Бушанан Тажон
90'+6
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
5
Хендри
Джек
44
Мехеле
Брэндон
17
Бушанан
Тажон
6
Одои
Денис
20
Ванакен
Ханс
3
Баланта
Эдер
2
Соболь
Эдуард
90
Де
Кетеларе
Шарль
10
Ланг
Ноа
49
Морис
Антони
4
Багер
Йонас
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
94
Loic
Lapoussin
17
Теума
Тедди
6
Нильсен
Каспер
8
Амани
Жан
18
Митома
Каору
9
Deniz
Undav
13
Ванзейр
Данте
Брюгге
3-5-2
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Брюгге
Унион Сент-Жиллуаз

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПОЗЧТ
0:2
ПДА
0:0
ПДА
0:1
ТМК
3:2

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Андерлехт - Брюгге 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Остенде - Брюгге 1:3
Брюгге - Мехелен 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 3:1 Остенде - Брюгге 1:3 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Брюгге - Гент 0:3 Брюгге - Антверпен 4:1 Эйпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Кортрейк - Брюгге 0:1 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3
Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      36'
      Баланта Эдер получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Амани Жан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      12'
      Матида Коки получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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