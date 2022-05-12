Стадион: Lotto Park
1:0
14' ПенальтиГомес Серхио
2:0
44' ГолАмузу Френсис
Ход матча
14'
1:0
44'
2:0
17
Гомес
Серхио
55
Кана
Марко
30
Сек
Абдулай
21
Винс
Сэмюэл
80
Двомо
Пьер
19
Миёши
Коджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Сек АбдулайЗащитник
- Защитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
-
34 Батай ЙеллеПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
История личных встреч
Андерлехт
Антверпен
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
80%
3 победы 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Антверпен - Андерлехт 0:4 Андерлехт - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Гент - Андерлехт 0:0
Кортрейк - Андерлехт 2:3 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Андерлехт - Остенде 3:0 Андерлехт - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Генк 2:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0
Антверпен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Антверпен - Андерлехт 0:4 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1
АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Брюгге - Антверпен 4:1 Антверпен - Мехелен 1:2 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Кортрейк - Антверпен 0:2 Гент - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3