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  3. Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул

Стадион:
Андерлехт
2:1
Конец матча
Антверпен
0'
1:0
14' Пенальти
Гомес Серхио
2:0
44' Гол
Амузу Френсис
66' Желтая карточка
Михайличенко Богдан
72' Желтая карточка
Двомо Пьер
2:1
84' Гол
Сек Абдулай
90' Желтая карточка
Версхарен Яри
90'+6
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
3
Делькруа
Ханнес
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
61
Арнстад
Кристиан
8
Каллен
Джош
55
Кана
Марко
7
Амузу
Френсис
99
Куаме
Кристиан
23
Зиркзее
Джошуа
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
30
Сек
Абдулай
61
Алмейда
Динис
21
Винс
Сэмюэл
80
Двомо
Пьер
4
Наингголан
Раджа
8
Юсуф
Альхассан
19
Миёши
Коджи
70
Саматта
Мбвана
10
Баликвиша
Мишель-Анже
Андерлехт
4-4-2
Антверпен
4-3-3

История личных встреч

Андерлехт
Антверпен

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
80%
3 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПОЗЧТ
0:4
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
2:2
ПДА
1:4
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
0:0

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Антверпен - Андерлехт 0:4 Андерлехт - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Гент - Андерлехт 0:0
Кортрейк - Андерлехт 2:3 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Андерлехт - Остенде 3:0 Андерлехт - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Генк 2:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0
Антверпен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Антверпен - Андерлехт 0:4 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1
АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Брюгге - Антверпен 4:1 Антверпен - Мехелен 1:2 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Кортрейк - Антверпен 0:2 Гент - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Амузу Френсис бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Гомес Серхио из команды Андерлехт забивает с точки!
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