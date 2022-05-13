Стадион: Raatin stadion
21' Желтая карточкаРафинья
1:0
55' ГолRafael Floro
70' Красная карточкаЯгуби Моштаг
73' Желтая карточкаMagnus Breitenmoser
1:1
75' ГолЯнсен Кевин
89' Желтая карточкаЯнсен Кевин
2:1
90' ПенальтиRafael Floro
Ход матча
21'
55'
1:0
70'
75'
1:1
89'
90'
2:1
35
Уорд
Каллум
11
Рафинья
24
Rafael
Floro
77
Ягуби
Моштаг
19
Onni
Suutari
17
Модесто
Руй
21
Коски
Вилле
20
Рале
Матиас
18
Agon
Sadiku
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 РафиньяЗащитник
-
24 Rafael FloroЗащитник
- Полузащитник
-
77 Ягуби МоштагПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Onni SuutariНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Банза ЕнохНападающий
-
30 Noah Pallas
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Модесто РуйЗащитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Agon SadikuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
47 Elias Aijala
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
Оулу
Хонка
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
11 матчей
18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Оулу
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Оулу - ХИФК 1:1 Оулу - Хака 3:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Оулу - Ильвес 2:2
Интер Турку - Оулу 2:1 ВПС - Оулу 2:2 Оулу - РоПС 2:0 РоПС - Оулу 2:1 Оулу - КТП 2:1 Хонка - Оулу 6:1 Лахти - Оулу 0:0 Оулу - Мариехамн 1:2 Хака - Оулу 0:0 Оулу - Хака 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 Лахти - Оулу 0:0 ХИФК - Оулу 3:1 Оулу - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:1 Оулу - Интер Турку 2:0
Хонка
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хонка - Интер Турку 2:1 Лахти - Хонка 0:2 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 Мариехамн - Хонка 1:1
Хонка - Хака 3:2 ХИК - Хонка 1:0 Юргорден - Хонка 0:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Лахти - Хонка 2:3 Хонка - Оулу 6:1 Хонка - Хака 0:2 КТП - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хонка 0:0 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - ХИК 0:0 Хонка - КТП 3:1 Хонка - ХИФК 0:3 Мариехамн - Хонка 1:3