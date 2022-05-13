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  3. Финляндия: Вейккауслига

Стадион:
Оулу
2:1
Конец матча
Хонка
0'
21' Желтая карточка
Рафинья
1:0
55' Гол
Rafael Floro
70' Красная карточка
Ягуби Моштаг
73' Желтая карточка
Magnus Breitenmoser
1:1
75' Гол
Янсен Кевин
89' Желтая карточка
Янсен Кевин
2:1
90' Пенальти
Rafael Floro
90'+8
35
Уорд
Каллум
6
Riku
Selander
3
Коскела
Миика
11
Рафинья
24
Rafael
Floro
44
Magnus
Breitenmoser
77
Ягуби
Моштаг
20
Лииматта
Отсо
19
Onni
Suutari
9
Лопес
Майкл
8
Marius
Koenkkoelae
1
Рудаков
Максим
17
Модесто
Руй
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
33
Таммилето
Дуарте
6
Воутилайнен
Джерри
8
Янсен
Кевин
10
Кауфманн
Лукас
18
Agon
Sadiku
15
Арко-Менса
Эдмунд
Оулу
Хонка

История личных встреч

Оулу
Хонка

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

11 матчей

18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

История матчей

В
6:1
В
1:0
В
0:2
К
0:1
К
0:1
И
4:1
И
2:2
И
4:0
В
3:4
В
2:0
КЛ
1:1

Результаты последних матчей

Оулу
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Оулу - ХИФК 1:1 Оулу - Хака 3:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Оулу - Ильвес 2:2
Интер Турку - Оулу 2:1 ВПС - Оулу 2:2 Оулу - РоПС 2:0 РоПС - Оулу 2:1 Оулу - КТП 2:1 Хонка - Оулу 6:1 Лахти - Оулу 0:0 Оулу - Мариехамн 1:2 Хака - Оулу 0:0 Оулу - Хака 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 Лахти - Оулу 0:0 ХИФК - Оулу 3:1 Оулу - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:1 Оулу - Интер Турку 2:0
Хонка
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хонка - Интер Турку 2:1 Лахти - Хонка 0:2 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 Мариехамн - Хонка 1:1
Хонка - Хака 3:2 ХИК - Хонка 1:0 Юргорден - Хонка 0:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Лахти - Хонка 2:3 Хонка - Оулу 6:1 Хонка - Хака 0:2 КТП - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хонка 0:0 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - ХИК 0:0 Хонка - КТП 3:1 Хонка - ХИФК 0:3 Мариехамн - Хонка 1:3
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Otso Liimatta уходит с поля. Noah Pallas выходит вместо него
  • 91'
    Янсен Кевин уходит с поля. Saku Heiskanen выходит вместо него
  • 91'
    Таммилето Дуарте уходит с поля. Mohammed Adams выходит вместо него
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Rafael Floro из команды Оулу забивает с точки!
  • Желтая карточка
    89'
    Янсен Кевин получил желтую карточку от судьи
  • 80'
    Agon Sadiku уходит с поля. Aleksandar Katanic выходит вместо него
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    • Описание гола
      55'
      Г О О О О Л - Rafael Floro бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      21'
      Рафинья получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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