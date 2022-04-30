Стадион: Фишт
Позже
История личных встреч
Сочи
Нижний Новгород
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касьерра Матео
|11
|0.39
|Юсупов Артур
|7 (2)
|0.25
|Нобоа Кристиан
|6 (4)
|0.21
|Попов Ивелин
|5
|0.18
|Жоаозиньо Рамос
|3
|0.11
|Маргасов Тимофей
|2
|0.07
|Терехов Сергей
|2
|0.07
|Родригао
|2
|0.07
|Барсов Максим
|2
|0.07
|Мелкадзе Георгий
|2
|0.07
|Макарчук Артём
|2
|0.07
|Заика Кирилл
|1
|0.04
|Дуганджич Марко
|1
|0.04
|Юрганов Игорь
|1
|0.04
|Ангбан Викторьен
|1
|0.04
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Цаллагов Ибрагим
|0
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|0
|0
|Прохин Данила
|0
|0
Нижний Новгород
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|7 (3)
|0.25
|Козлов Алексей
|4
|0.14
|Гоцук Кирилл
|3
|0.11
|Горбунов Игорь
|2
|0.07
|Эннин Ричи
|1
|0.04
|Сулейманов Тимур
|1
|0.04
|Кравцов Кирилл
|1
|0.04
|Юлдошев Иброгимхалил
|1
|0.04
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.04
|Кечкеш Акош
|1
|0.04
|Косарев Кирилл
|1
|0.04
|Берковский Илья
|1
|0.04
|Ткачук Денис
|0
|0
|Масоэро Лукас
|0
|0
|Пенчиков Даниил
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|8
|0
|Терехов Сергей
|6
|1
|Бурмистров Никита
|6
|0
|Родригао
|4
|1
|Заика Кирилл
|5
|0
|Нобоа Кристиан
|3
|1
|Барач Матео
|3
|1
|Попов Ивелин
|4
|0
|Юсупов Артур
|4
|0
|Юрганов Игорь
|2
|1
|Маргасов Тимофей
|3
|0
|Мелкадзе Георгий
|3
|0
|Касьерра Матео
|3
|0
|Дркушич Ваня
|3
|0
|Джанаев Сослан
|2
|0
|Цаллагов Ибрагим
|2
|0
|Адамов Денис
|2
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Макарчук Артём
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
Нижний Новгород
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулейманов Тимур
|9
|0
|Гоцук Кирилл
|6
|0
|Масоэро Лукас
|4
|1
|Ткачук Денис
|5
|0
|Калинский Николай
|4
|0
|Горбунов Игорь
|4
|0
|Сапета Александр
|3
|0
|Нигматуллин Артур
|3
|0
|Миладинович Иван
|3
|0
|Бумаль Майега Петрус
|1
|1
|Кечкеш Акош
|1
|1
|Козлов Алексей
|2
|0
|Стоцкий Дмитрий
|2
|0
|Балай Беким
|2
|0
|Кравцов Кирилл
|2
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0
|Берковский Илья
|0
|1
|Синицын Андрей
|1
|0
|Шарипов Альберт
|1
|0
|Пенчиков Даниил
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0
|Косарев Кирилл
|1
|0
|Эннин Ричи
|1
|0
|Александров Виктор
|1
|0
|Милсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
15
15 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
6
21%
2
13%
1-15
6
21%
3
20%
16-30
3
10%
3
20%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
2
7%
3
20%
61-75
8
28%
2
13%
76-90
Пропущено
16
19
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
6%
1
5%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
25%
7
37%
31-45
5
31%
4
21%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
4
25%
4
21%
76-90
Забито
20
13
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
3
15%
2
15%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
5
25%
2
15%
61-75
6
30%
6
46%
76-90
Пропущено
13
17
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
8%
2
12%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
3
23%
5
29%
29%
61-75
2
15%
2
12%
76-90
Забито
49
28
21 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 11
6 Не забивали 8
9
18%
4
14%
1-15
7
14%
3
11%
16-30
5
10%
5
18%
31-45
7
14%
3
11%
46-60
7
14%
5
18%
61-75
14
29%
8
29%
76-90
Пропущено
29
36
12 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 20
2
7%
3
8%
1-15
3
10%
4
11%
16-30
7
24%
11
31%
31-45
7
24%
6
17%
46-60
4
14%
6
17%
61-75
6
21%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Рубин - Сочи 0:6 Сочи - Ахмат 3:2 Сочи - Локомотив Москва 2:2
Уфа - Сочи 1:2 Сочи - Зенит 0:0 Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2
Нижний Новгород
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Нижний Новгород - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Нижний Новгород 2:2 Локомотив Москва - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Химки 0:0
Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Ростов - Нижний Новгород 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Нижний Новгород - Урал 1:0 Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|49 - 33
|52
|3.
|Сочи
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|49 - 29
|52
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|38 - 28
|47
|5.
|Краснодар
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|40 - 29
|46
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|39 - 36
|44
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|39 - 34
|41
|8.
|Ахмат
|Заявка
|28
|12
|2
|14
|34 - 37
|38
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|35 - 38
|37
|10.
|Ростов
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|45 - 46
|35
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|25 - 39
|29
|12.
|Химки
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|31 - 44
|29
|13.
|Рубин
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|33 - 51
|29
|14.
|Урал
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|22 - 34
|27
|15.
|Уфа
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|25 - 38
|24
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|28 - 55
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|43 - 15
|40
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|22 - 14
|28
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 9
|27
|4.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|5.
|Ахмат
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|22 - 17
|24
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|8.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 12
|23
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|10.
|Ростов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|26 - 25
|17
|11.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|19 - 18
|17
|12.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 20
|16
|14.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|14 - 16
|14
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|8 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 19
|28
|2.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 13
|26
|3.
|Зенит
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Краснодар
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|6.
|Ростов
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 21
|18
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 20
|17
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 20
|17
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 22
|16
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 20
|15
|12.
|Ахмат
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|13.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 26
|12
|14.
|Рубин
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 28
|12
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 35
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи - Нижний Новгород
Исход игры
Сочи
94.5% (52)
Ничья
3.6% (2)
Нижний Новгород
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.22% (20)
Меньше
60.78% (31)
Обе команды забьют
Да
37.25% (19)
Нет
62.75% (32)
Популярный счёт
2:0 Сочи
30.9% (17)
1:0 Сочи
23.6% (13)
2:1 Сочи
23.6% (13)
3:1 Сочи
7.3% (4)
3:0 Сочи
3.6% (2)
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