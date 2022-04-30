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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Сочи
 
Позже
Нижний Новгород
Прогнозы 54
Сочи 94.4% (51)
X 3.7% (2)
Нижний Новгород 1.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Нижний Новгород
1.48
4.74
7.60
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Сочи
Нижний Новгород

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ФПД
0:0
ФПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касьерра Матео 11 0.39
Юсупов Артур 7 (2) 0.25
Нобоа Кристиан 6 (4) 0.21
Попов Ивелин 5 0.18
Жоаозиньо Рамос 3 0.11
Маргасов Тимофей 2 0.07
Терехов Сергей 2 0.07
Родригао 2 0.07
Барсов Максим 2 0.07
Мелкадзе Георгий 2 0.07
Макарчук Артём 2 0.07
Заика Кирилл 1 0.04
Дуганджич Марко 1 0.04
Юрганов Игорь 1 0.04
Ангбан Викторьен 1 0.04
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0
Прохин Данила 0 0
Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 7 (3) 0.25
Козлов Алексей 4 0.14
Гоцук Кирилл 3 0.11
Горбунов Игорь 2 0.07
Эннин Ричи 1 0.04
Сулейманов Тимур 1 0.04
Кравцов Кирилл 1 0.04
Юлдошев Иброгимхалил 1 0.04
Стоцкий Дмитрий 1 0.04
Кечкеш Акош 1 0.04
Косарев Кирилл 1 0.04
Берковский Илья 1 0.04
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 8 0
Терехов Сергей 6 1
Бурмистров Никита 6 0
Родригао 4 1
Заика Кирилл 5 0
Нобоа Кристиан 3 1
Барач Матео 3 1
Попов Ивелин 4 0
Юсупов Артур 4 0
Юрганов Игорь 2 1
Маргасов Тимофей 3 0
Мелкадзе Георгий 3 0
Касьерра Матео 3 0
Дркушич Ваня 3 0
Джанаев Сослан 2 0
Цаллагов Ибрагим 2 0
Адамов Денис 2 0
Дуганджич Марко 1 0
Макарчук Артём 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 9 0
Гоцук Кирилл 6 0
Масоэро Лукас 4 1
Ткачук Денис 5 0
Калинский Николай 4 0
Горбунов Игорь 4 0
Сапета Александр 3 0
Нигматуллин Артур 3 0
Миладинович Иван 3 0
Бумаль Майега Петрус 1 1
Кечкеш Акош 1 1
Козлов Алексей 2 0
Стоцкий Дмитрий 2 0
Балай Беким 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Юлдошев Иброгимхалил 2 0
Берковский Илья 0 1
Синицын Андрей 1 0
Шарипов Альберт 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Каккоев Никита 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Эннин Ричи 1 0
Александров Виктор 1 0
Милсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
15
15 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
6
21%
2
13%
1-15
6
21%
3
20%
16-30
3
10%
3
20%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
2
7%
3
20%
61-75
8
28%
2
13%
76-90

Пропущено

16
19
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
6%
1
5%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
25%
7
37%
31-45
5
31%
4
21%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
4
25%
4
21%
76-90

Забито

20
13
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
3
15%
2
15%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
5
25%
2
15%
61-75
6
30%
6
46%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
8%
2
12%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
3
23%
5
29%
29%
61-75
2
15%
2
12%
76-90

Забито

49
28
21 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 11
6 Не забивали 8
9
18%
4
14%
1-15
7
14%
3
11%
16-30
5
10%
5
18%
31-45
7
14%
3
11%
46-60
7
14%
5
18%
61-75
14
29%
8
29%
76-90

Пропущено

29
36
12 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 20
2
7%
3
8%
1-15
3
10%
4
11%
16-30
7
24%
11
31%
31-45
7
24%
6
17%
46-60
4
14%
6
17%
61-75
6
21%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Рубин - Сочи 0:6 Сочи - Ахмат 3:2 Сочи - Локомотив Москва 2:2
Уфа - Сочи 1:2 Сочи - Зенит 0:0 Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2
Нижний Новгород
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Нижний Новгород - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Нижний Новгород 2:2 Локомотив Москва - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Химки 0:0
Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Ростов - Нижний Новгород 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Нижний Новгород - Урал 1:0 Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
2. Динамо Москва Заявка 28 16 4 8 49 - 33 52
3. Сочи Заявка 28 16 4 8 49 - 29 52
4. ЦСКА Москва Заявка 28 14 5 9 38 - 28 47
5. Краснодар Заявка 28 13 7 8 40 - 29 46
6. Локомотив Москва Заявка 28 12 8 8 39 - 36 44
7. Крылья Советов Заявка 28 12 5 11 39 - 34 41
8. Ахмат Заявка 28 12 2 14 34 - 37 38
9. Спартак Москва Заявка 28 10 7 11 35 - 38 37
10. Ростов Заявка 28 9 8 11 45 - 46 35
11. Нижний Новгород Заявка 28 7 8 13 25 - 39 29
12. Химки Заявка 28 6 11 11 31 - 44 29
13. Рубин Заявка 28 8 5 15 33 - 51 29
14. Урал Заявка 28 6 9 13 22 - 34 27
15. Уфа Заявка 28 4 12 12 25 - 38 24
16. Арсенал Тула Заявка 28 5 8 15 28 - 55 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. Локомотив Москва Заявка 14 9 1 4 22 - 14 28
3. ЦСКА Москва Заявка 14 8 3 3 20 - 9 27
4. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
5. Ахмат Заявка 14 8 0 6 22 - 17 24
6. Крылья Советов Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
7. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
8. Краснодар Заявка 13 7 2 4 17 - 12 23
9. Спартак Москва Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
12. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
13. Арсенал Тула Заявка 14 3 7 4 16 - 20 16
14. Уфа Заявка 14 2 8 4 14 - 16 14
15. Нижний Новгород Заявка 14 3 3 8 11 - 19 12
16. Урал Заявка 14 2 6 6 8 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 14 9 1 4 25 - 19 28
2. Сочи Заявка 14 8 2 4 20 - 13 26
3. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
4. Краснодар Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
5. ЦСКА Москва Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
6. Ростов Заявка 14 4 6 4 19 - 21 18
7. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 14 - 20 17
8. Нижний Новгород Заявка 14 4 5 5 14 - 20 17
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Спартак Москва Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
11. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
12. Ахмат Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
13. Химки Заявка 14 3 3 8 12 - 26 12
14. Рубин Заявка 14 3 3 8 15 - 28 12
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 мая 2022, осталось 2 дня 16 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Сочи 94.4% (51)
    X 3.7% (2)
    Нижний Новгород 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Нижний Новгород
    1.48
    4.74
    7.60
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Сочи - Нижний Новгород

    Исход игры
    Сочи
    94.5% (52)
    Ничья
    3.6% (2)
    Нижний Новгород
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.22% (20)
    Меньше
    60.78% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    37.25% (19)
    Нет
    62.75% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Сочи
    30.9% (17)
    1:0 Сочи
    23.6% (13)
    2:1 Сочи
    23.6% (13)
    3:1 Сочи
    7.3% (4)
    3:0 Сочи
    3.6% (2)
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    Сочи
    Нижний Новгород
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