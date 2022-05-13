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  3. Швеция: Суперэттан
Далкурд
3:1
Конец матча
Сковде АИК
0'
1:0
9' Гол
Кабаши Ариан
34' Желтая карточка
Крейда Владислав
44' Желтая карточка
Alex Simovski
68' Вторая желтая карточка
Крейда Владислав
2:0
71' Гол
Арин Франк
2:1
78' Гол
Башич Алдин
3:1
87' Гол
Лагерфельдт Лукас
89' Желтая карточка
Лав Джек Купер
90'+5
30
Аллен
Бобби
23
Arash
Motaraghebjafarpour
4
Umit
Aras
21
Christoffer
Styffe
3
Alex
Simovski
6
Suleman
Zurmati
32
Stefan
Wolf2
16
Rassa
Rahmani
22
Ezequiel
Montagna
7
Кабаши
Ариан
9
Pashang
Abdulla
1
Marcus
Froejd
22
Elias
Lindell
4
Башич
Алдин
3
Filip
Schyberg
15
Gustav
Friberg
9
William
Granath
10
Elmar
Abraham
5
Крейда
Владислав
11
Маттссон
Линус
16
Лав
Джек
Купер
14
Mikael
Moerk
Далкурд
4-2-3-1
Сковде АИК
4-4-2

Результаты последних матчей

Далкурд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Утсиктенс - Далкурд 3:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Далкурд - Хальмстад 0:1
Далкурд - Треллеборг 2:0 Норрбю - Далкурд 1:0 Сундсвалль - Далкурд 2:0 ГАИС - Далкурд 1:1 Далкурд - ГАИС 2:1 Ханинге - Далкурд 2:2 Далкурд - Худиксвалль 3:0 Далкурд - Фрей 3:2 Питео - Далкурд 0:3 Далкурд - Ассириска 5:0 Карлштад - Далкурд 3:1 Тебю - Далкурд 1:2 Далкурд - Эребру Сюрианска 2:1 Сильвия - Далкурд 1:2 Далкурд - Соллентуна 2:2 ИФК Лулео - Далкурд 1:4
Сковде АИК
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Сковде АИК - Хальмстад 1:3 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 1:2 Сковде АИК - Норрбю 2:0 Броммапойкарна - Сковде АИК 2:2
Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Акрополис - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Акрополис 3:0 Линчёпинг Сити - Сковде АИК 0:6 Сковде АИК - Отвидаберг 1:1 Ассирийска Турабдин - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Сковде АИК - ИФК Мальмё 3:0 Тролльхеттан - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Линдоме 1:0 Лундс ФФ - Сковде АИК 1:5 Сковде АИК - Твоокер 1:1 Эстерлен - Сковде АИК 0:1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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