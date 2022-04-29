Гомес из-за пределов штрафной площади плотно пробил под перекладину, Ледесма в прыжке тбил мяч к левому углу вратарской, Акапо оказался первым на подборе и затем спокойно головой сбросил мяч в руки своему голкиперу.

Собрино с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Собрино попытался пройти вперёд по левому флангу, Навас грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

Мари получил скидку к радиусу штрафной площади от Йонссона, затем Хосе пробил в левый угол ворот, мяч ушёл немного в сторону от цели.

Акапо в центре поля достаточно грубо сыграл против Акуньи, но Хосе Санчес Мартинес вновь решил обойтись без жёлтой карточки.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Севилья" на своём поле с минимальным счётом переигрывает "Кадис". Пока единственный мяч в этой встреч на старте матча забил Юссеф Эн-Несири. В целом "Севилья" действует слишком прагматично, а поэтому она может доиграться и получить ответный гол в свои ворота, если не соберётся и не забьёт второй гол на старте второго тайма.

Ракитич в центре поля нарушил правила против Мари. Игроки "Кадиса" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Активный Алехо вновь совершил рывок к штрафной площади по правому флангу, под давлением Акуньи Иван заработал очередной угловой.

Перес с углового закрутил мяч в ближний угол ворот, мяч попал в штангу с внешней стороны и ушёл за лицевую линию поля.

Алехо получил перевод у правого углового флажка с левого фланга, Окампос накрыл Ивана и выбил мяч на угловой.

Игроки "Кадиса" на этот раз разыграли корнер между собой, но затем ничего интересного на правом фланге гости придумать не смогли.

Эрнандес с правого фланга из аута вбросил мяч к ближнему углу вратарской, Эн-Несири в борьбе с Хименесом головой выбил мяч за пределы штрафной площади и при этом локтем попал в грудь сопернику, Хосе Санчес Мартинес показал, что нужно играть дальше.

Гомес перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Кадиса", правила были нарушены против Фернандеса.

Ламела разогнал атаку по правой половине поля, затем Эрик выполнил передачу на ход Гомесу по правому флангу, Алехандро в свою очередь выполнил подачу к линии вратарской, Ледесма сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на Фернандеса, который в свою очередь выбил его как можно дальше от своих ворот.

Алехо совершил рывок вперёд по правому флангу, Эн-Несири грамотно отработал в обороне и в подкате выбил мяч в аут.

Эрнандес из аута вбросил мяч к центру линии вратарской, Карлос не услышал Буну, который играл по мячу, Диего головой выбил мяч к радиусу штрафной площади, оттуда сразу же по воротам пробил Мари, мяч попал в голову Кунде, который был у линии вратарской, а затем ушёл на угловой.

Перес с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Хименес головой пробил в левый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

Окампос в центре поля нарушил правила в борьбе за мяч. Игроки "Кадиса" быстро разыграли стандарт.

Алехо в центре поля нарушил правила против Гомеса и тем самым сорвал атаку "Севильи". На этот раз Хосе Санчес Мартинес решил обойтись без жёлтой карточки.

Окампос попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но под давлением Акапо Лукас на этот раз упустил мяч за лицевую линию поля.

Ламела с правой половины поля сместился к радиусу штрафной площади и на исполнение пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Ледесме.

Окампос пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч ушёл в сторону от левой штанги.

Алехо с правого фланга выполнил подачу к ближнему углу вратарской, под давлением соперника Кунде головой неудачно выбил мяч в центр штрафной площади на Переса, Лукас подработал мяч и пробил в левый угол ворот, Буну в прыжке перевёл непростой мяч на угловой.

Перес с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз игроки "Севильи" уверенно отвели угрозу от своих ворот при стандарте.

22' Навас с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Ламела решил пробить в ближний угол ворот, Ледесма успел сложиться и отбить мяч в сторону от своих владений.

21' Гомес с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

20' Акунья с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Кадиса" без особого труда выбили мяч на левый фланг.

19' Окампос попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Акапо накрыл Лукаса и выбил мяч на угловой.

18' Полузащитник "Кадиса" Йенс Йонссон получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Йонссон схватил за футболку Гомеса.

17' Эспино с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Акапо головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной, но Буну всё контролировал.

16' Алехо неплохо поработал на правом фланге у штрафной площади "Севильи", под давлением Гомеса Иван смог заработать угловой для своей команды.

15' С левой половины поля последовала подача на правый угол штрафной плошали "Севильи", после рикошета мяч оказался в центре штрафной, Йонссон пробил по воротам, мяч попал в защитника "Севильи".

14' Игроки "Кадиса" на ровном месте сами себе привезли угловой. Ламела с углового попытался закрутить мяч в створ ворот, но Ледесма сыграл надёжно и без проблем выловил его во вратарской.

13' Ракитич со стандарта покатил мяч на Карлоса, Диего плотно пробил по воротам, мяч попал в Йонссона, который выбегал из "стенки".

12' Мари в борьбе за мяч на своей половине поля подыграл себе рукой, Хосе Санчес Мартинес всё видел и дал свисток в пользу "Севильи".

11' Алехо теперь уже перестарался в борьбе за мяч у углового флажка на правом фланге на половине поля "Севильи", правила были нарушены против Акуньи.

10' Гомес при игре в подкате в центре поля зацепил Алехо. "Кадис" не стал торопиться при розыгрыше мяча.

9' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Эн-Несири!!! Игроки "Севильи" заработали угловой. С углового Ракитич выполнил подачу в центр штрафной площади, Эн-Несери выиграл верховую борьбу за мяч у Эрнандеса и здорово головой пробил в правый угол ворот, мяч от штанги зашёл в сетку.

8' Гомес разогнал атаку по правой половине поля, но затем передачу от Алехандро на правый угол штрафной площади прочитал всё тот же Хименес, который в итоге и перехватил мяч.

7' Навас с правого фланга теперь уже выполнил прострел в центр штрафной площади, Хименес опередил Эн-Несири и выбил мяч в аут.

6' Навас с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Хордан в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам.

5' Навас получил передачу на ход по правому флангу, затем Хесус выполнил подачу в центр штрафной площади, Эрнандес не стал рисковать и в очередной раз выбил мяч в аут.

4' Из глубины поля последовала опасная передача на ход Пересу, но Буну вовремя выбежал за пределы штрафной площади и не дал "Кадису" провести опасную атаку.

3' Хордан с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Кадиса" вновь сыграли внимательно и выбили мяч в аут.

2' Кунде из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Акапо оказался первым на мяче и головой выбил его в аут.