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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Севилья
1:0
Перерыв
Кадис
0'
1:0
7' Гол
Эн-Несири Юссеф
17' Желтая карточка
Йонссон Йенс

Ход матча

7'
Эн-Несири Юссеф
(Ракитич Иван)
1:0
17'
 
Йонссон Йенс

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 125
Севилья 94.4% (118)
X 3.2% (4)
Кадис 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Кадис
1.62
4.00
7.06
Все Коэффициенты
Новости
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
23
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
10
Ракитич
Иван
17
Ламела
Эрик
24
Гомес
Алехандро
5
Окампос
Лукас
15
Эн-Несири
Юссеф
1
Ледесма
Херемиас
15
Акапо
Карлос
23
Эрнандес
Луис
3
Хименес
Фали
22
Эспино
Альфонсо
2
Йонссон
Йенс
6
Мари
Хосе
14
Алехо
Иван
8
Алекс
Фернандес
21
Собрино
Рубен
25
Лукас
Перес
Севилья
4-2-3-1
Кадис
4-2-3-1

История личных встреч

Севилья
Кадис

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:3
КК
2:1
КК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 9 0.26
Окампос Лукас 6 0.18
Гомес Алехандро 5 0.15
Ламела Эрик 5 0.15
Ракитич Иван 4 (1) 0.12
Эн-Несири Юссеф 4 (1) 0.12
Карлос Диего Сантос 3 0.09
Корона Хесус 2 0.06
Торрес Оливер 2 0.06
Дилейни Томас 2 0.06
Мунир Эль-Хаддади 2 0.06
Акунья Маркос 1 0.03
Монтьель Гонсало 1 0.03
Фернандо Режес 1 0.03
Кунде Жюль 1 0.03
Навас Хесус 0 0
Рекик Карим 0 0
Буну Яссин 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Марсьяль Антони 0 0
Сусо Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негредо Альваро 6 (2) 0.18
Лосано Энтони 4 0.12
Алекс Фернандес 3 (1) 0.09
Эспино Альфонсо 2 0.06
Алехо Иван 2 0.06
Собрино Рубен 2 0.06
Санчес Сальвадор 2 0.06
Лукас Перес 2 0.06
Алькарас Рубен 2 0.06
Идрисси Уссама 1 0.03
Ароян Вараздат 1 0.03
Арзамендия Сантьяго 1 0.03
Хименес Фали 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Аларкон Томас 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окампос Лукас 7 0
Акунья Маркос 7 0
Хордан Хоан 7 0
Фернандо Режес 6 0
Монтьель Гонсало 6 0
Кунде Жюль 2 2
Ракитич Иван 5 0
Мир Рафа 5 0
Дилейни Томас 3 1
Карлос Диего Сантос 3 1
Ламела Эрик 4 0
Навас Хесус 3 0
Гудель Неманья 3 0
Аугустинссон Людвиг 3 0
Мунир Эль-Хаддади 3 0
Идрисси Уссама 3 0
Гомес Алехандро 2 0
Рекик Карим 2 0
Торрес Оливер 2 0
Буну Яссин 2 0
Корона Хесус 2 0
Марсьяль Антони 1 0
Оскар Родригес 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 9 0
Кала Хуан 7 1
Лосано Энтони 8 0
Алехо Иван 7 0
Эспино Альфонсо 5 0
Алькарас Рубен 5 0
Хименес Фали 5 0
Аларкон Томас 5 0
Ледесма Херемиас 4 0
Акапо Карлос 4 0
Санчес Сальвадор 2 1
Йонссон Йенс 3 0
Собрино Рубен 3 0
Сан Эметерио Феде 3 0
Мари Хосе 1 1
Негредо Альваро 2 0
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Эрнандес Луис 2 0
Арзамендия Сантьяго 2 0
Чуст Виктор 2 0
Кальдерон Мартин 1 0
Андоне Флорин 1 0
Карселен Исаак 1 0
Мауро Маркос 1 0
Лукас Перес 1 0
Бастида Альваро 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
14
19 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 4
12 Забивали первыми 7
18 Не забивали 23
5
15%
4
29%
1-15
8
24%
1
7%
16-30
6
18%
5
36%
31-45
3
9%
2
14%
46-60
6
18%
1
7%
61-75
6
18%
1
7%
76-90

Пропущено

16
23
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
6%
4
17%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
7
44%
4
17%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
1
6%
5
22%
61-75
4
25%
6
26%
76-90

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 23
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
3
23%
4
29%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
2
15%
5
36%
76-90

Пропущено

13
24
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
15%
4
17%
1-15
3
23%
2
8%
16-30
2
15%
2
8%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
3
23%
11
46%
76-90

Забито

47
28
25 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 15
20 Забивали первыми 12
7 Не забивали 13
7
15%
4
14%
1-15
9
19%
2
7%
16-30
9
19%
7
25%
31-45
6
13%
6
21%
46-60
8
17%
3
11%
61-75
8
17%
6
21%
76-90

Пропущено

29
47
16 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 29
9 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 22
3
10%
8
17%
1-15
4
14%
4
9%
16-30
9
31%
6
13%
31-45
4
14%
5
11%
46-60
2
7%
7
15%
61-75
7
24%
17
36%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0
Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2
Кадис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кадис - Атлетик Б 2:3 Барселона - Кадис 0:1 Кадис - Бетис 1:2 Валенсия - Кадис 0:0
Кадис - Вильярреал 1:0 Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0 Кадис - Хетафе 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 33 24 6 3 69 - 29 78
2. Севилья 1:0 Заявка 34 18 12 4 50 - 27 66
3. Барселона Заявка 33 18 9 6 61 - 33 63
4. Атлетико М Заявка 33 18 7 8 59 - 39 61
5. Бетис Заявка 33 17 6 10 56 - 38 57
6. Реал Сосьедад Заявка 33 15 10 8 32 - 31 55
7. Вильярреал Заявка 33 14 10 9 53 - 31 52
8. Атлетик Б Заявка 33 12 12 9 39 - 34 48
9. Осасуна Заявка 33 12 8 13 34 - 44 44
10. Валенсия Заявка 33 10 12 11 44 - 48 42
11. Райо Вальекано Заявка 33 11 7 15 34 - 38 40
12. Сельта Заявка 33 10 9 14 36 - 37 39
13. Эспаньол Заявка 33 10 9 14 37 - 45 39
14. Эльче Заявка 33 10 8 15 36 - 44 38
15. Хетафе Заявка 33 8 11 14 31 - 37 35
16. Мальорка Заявка 33 8 8 17 29 - 54 32
17. Кадис 0:1 Заявка 34 6 13 15 29 - 47 31
18. Гранада Заявка 33 6 12 15 36 - 56 30
19. Алавес Заявка 33 6 7 20 26 - 55 25
20. Леванте Заявка 33 5 10 18 41 - 65 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья 1:0 Заявка 17 12 4 1 35 - 16 40
2. Реал Мадрид Заявка 16 11 4 1 34 - 13 37
3. Атлетико М Заявка 17 11 4 2 31 - 15 37
4. Вильярреал Заявка 17 10 5 2 38 - 15 35
5. Барселона Заявка 16 10 2 4 32 - 15 32
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Эспаньол Заявка 17 9 4 4 23 - 17 31
8. Бетис Заявка 17 9 2 6 31 - 20 29
9. Райо Вальекано Заявка 16 8 4 4 22 - 12 28
10. Атлетик Б Заявка 16 8 3 5 25 - 18 27
11. Хетафе Заявка 16 7 4 5 21 - 15 25
12. Мальорка Заявка 17 6 6 5 16 - 18 24
13. Эльче Заявка 16 6 5 5 20 - 17 23
14. Валенсия Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
15. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
16. Сельта Заявка 17 5 4 8 21 - 23 19
17. Алавес Заявка 16 5 4 7 13 - 18 19
18. Гранада Заявка 16 4 5 7 20 - 28 17
19. Леванте Заявка 17 3 7 7 23 - 28 16
20. Кадис 0:1 Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 2 2 35 - 16 41
2. Барселона Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
3. Бетис Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
4. Севилья 1:0 Заявка 17 6 8 3 15 - 11 26
5. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
6. Реал Сосьедад Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
7. Осасуна Заявка 16 7 2 7 18 - 21 23
8. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
9. Валенсия Заявка 17 5 5 7 21 - 28 20
10. Сельта Заявка 16 5 5 6 15 - 14 20
11. Кадис 0:1 Заявка 17 4 5 8 14 - 24 17
12. Вильярреал Заявка 16 4 5 7 15 - 16 17
13. Эльче Заявка 17 4 3 10 16 - 27 15
14. Гранада Заявка 17 2 7 8 16 - 28 13
15. Райо Вальекано Заявка 17 3 3 11 12 - 26 12
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 16 2 3 11 18 - 37 9
18. Мальорка Заявка 16 2 2 12 13 - 36 8
19. Эспаньол Заявка 16 1 5 10 14 - 28 8
20. Алавес Заявка 17 1 3 13 13 - 37 6
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Севилья" на своём поле с минимальным счётом переигрывает "Кадис". Пока единственный мяч в этой встреч на старте матча забил Юссеф Эн-Несири. В целом "Севилья" действует слишком прагматично, а поэтому она может доиграться и получить ответный гол в свои ворота, если не соберётся и не забьёт второй гол на старте второго тайма. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Акапо в центре поля достаточно грубо сыграл против Акуньи, но Хосе Санчес Мартинес вновь решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Хосе Санчес Мартинес к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Мари получил скидку к радиусу штрафной площади от Йонссона, затем Хосе пробил в левый угол ворот, мяч ушёл немного в сторону от цели. 
  • 43'
    Собрино попытался пройти вперёд по левому флангу, Навас грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
  • 42'
    Собрино с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Опасный момент
    41'
    Гомес из-за пределов штрафной площади плотно пробил под перекладину, Ледесма в прыжке тбил мяч к левому углу вратарской, Акапо оказался первым на подборе и затем спокойно головой сбросил мяч в руки своему голкиперу.
  • 40'
    Ламела разогнал атаку по правой половине поля, затем Эрик выполнил передачу на ход Гомесу по правому флангу, Алехандро в свою очередь выполнил подачу к линии вратарской, Ледесма сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на Фернандеса, который в свою очередь выбил его как можно дальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Гомес перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Кадиса", правила были нарушены против Фернандеса. 
  • Судья
    38'
    Эрнандес с правого фланга из аута вбросил мяч к ближнему углу вратарской, Эн-Несири в борьбе с Хименесом головой выбил мяч за пределы штрафной площади и при этом локтем попал в грудь сопернику, Хосе Санчес Мартинес показал, что нужно играть дальше. 
  • Угловой
    37'
    Игроки "Кадиса" на этот раз разыграли корнер между собой, но затем ничего интересного на правом фланге гости придумать не смогли. 
  • 36'
    Алехо получил перевод у правого углового флажка с левого фланга, Окампос накрыл Ивана и выбил мяч на угловой. 
  • Угловой
    35'
    Перес с углового закрутил мяч в ближний угол ворот, мяч попал в штангу с внешней стороны и ушёл за лицевую линию поля. 
  • 34'
    Активный Алехо вновь совершил рывок к штрафной площади по правому флангу, под давлением Акуньи Иван заработал очередной угловой. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Ракитич в центре поля нарушил правила против Мари. Игроки "Кадиса" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
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    • Угловой
      32'
      Перес с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз игроки "Севильи" уверенно отвели угрозу от своих ворот при стандарте. 
    • Опасный момент
      31'
      Алехо с правого фланга выполнил подачу к ближнему углу вратарской, под давлением соперника Кунде головой неудачно выбил мяч в центр штрафной площади на Переса, Лукас подработал мяч и пробил в левый угол ворот, Буну в прыжке перевёл непростой мяч на угловой.
    • 30'
      Окампос пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч ушёл в сторону от левой штанги. 
    • 29'
      Ламела с правой половины поля сместился к радиусу штрафной площади и на исполнение пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Ледесме. 
    • 28'
      Окампос попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но под давлением Акапо Лукас на этот раз упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Алехо в центре поля нарушил правила против Гомеса и тем самым сорвал атаку "Севильи". На этот раз Хосе Санчес Мартинес решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Окампос в центре поля нарушил правила в борьбе за мяч. Игроки "Кадиса" быстро разыграли стандарт. 
    • Угловой
      25'
      Перес с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Хименес головой пробил в левый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
    • Опасный момент
      24'
      Эрнандес из аута вбросил мяч к центру линии вратарской, Карлос не услышал Буну, который играл по мячу, Диего головой выбил мяч к радиусу штрафной площади, оттуда сразу же по воротам пробил Мари, мяч попал в голову Кунде, который был у линии вратарской, а затем ушёл на угловой. 
    • 23'
      Алехо совершил рывок вперёд по правому флангу, Эн-Несири грамотно отработал в обороне и в подкате выбил мяч в аут. 
    • Опасный момент
      22'
      Навас с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Ламела решил пробить в ближний угол ворот, Ледесма успел сложиться и отбить мяч в сторону от своих владений. 
    • 21'
      Гомес с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • Угловой
      20'
      Акунья с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Кадиса" без особого труда выбили мяч на левый фланг. 
    • 19'
      Окампос попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Акапо накрыл Лукаса и выбил мяч на угловой. 
    • Желтая карточка
      18'
      Полузащитник "Кадиса" Йенс Йонссон получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Йонссон схватил за футболку Гомеса. 
    • Угловой
      17'
      Эспино с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Акапо головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной, но Буну всё контролировал. 
    • 16'
      Алехо неплохо поработал на правом фланге у штрафной площади "Севильи", под давлением Гомеса Иван смог заработать угловой для своей команды. 
    • 15'
      С левой половины поля последовала подача на правый угол штрафной плошали "Севильи", после рикошета мяч оказался в центре штрафной, Йонссон пробил по воротам, мяч попал в защитника "Севильи". 
    • Угловой
      14'
      Игроки "Кадиса" на ровном месте сами себе привезли угловой. Ламела с углового попытался закрутить мяч в створ ворот, но Ледесма сыграл надёжно и без проблем выловил его во вратарской. 
    • 13'
      Ракитич со стандарта покатил мяч на Карлоса, Диего плотно пробил по воротам, мяч попал в Йонссона, который выбегал из "стенки". 
    • Фол, нарушение
      12'
      Мари в борьбе за мяч на своей половине поля подыграл себе рукой, Хосе Санчес Мартинес всё видел и дал свисток в пользу "Севильи". 
    • Фол, нарушение
      11'
      Алехо теперь уже перестарался в борьбе за мяч у углового флажка на правом фланге на половине поля "Севильи", правила были нарушены против Акуньи. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Гомес при игре в подкате в центре поля зацепил Алехо. "Кадис" не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Описание гола
      9'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Эн-Несири!!! Игроки "Севильи" заработали угловой. С углового Ракитич выполнил подачу в центр штрафной площади, Эн-Несери выиграл верховую борьбу за мяч у Эрнандеса и здорово головой пробил в правый угол ворот, мяч от штанги зашёл в сетку. 
    • 8'
      Гомес разогнал атаку по правой половине поля, но затем передачу от Алехандро на правый угол штрафной площади прочитал всё тот же Хименес, который в итоге и перехватил мяч. 
    • 7'
      Навас с правого фланга теперь уже выполнил прострел в центр штрафной площади, Хименес опередил Эн-Несири и выбил мяч в аут. 
    • 6'
      Навас с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Хордан в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам. 
    • 5'
      Навас получил передачу на ход по правому флангу, затем Хесус выполнил подачу в центр штрафной площади, Эрнандес не стал рисковать и в очередной раз выбил мяч в аут. 
    • 4'
      Из глубины поля последовала опасная передача на ход Пересу, но Буну вовремя выбежал за пределы штрафной площади и не дал "Кадису" провести опасную атаку. 
    • 3'
      Хордан с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Кадиса" вновь сыграли внимательно и выбили мяч в аут. 
    • 2'
      Кунде из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Акапо оказался первым на мяче и головой выбил его в аут. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки. "Севилье" нужно побеждать, чтобы обойти "Барселону" и хотя бы временно выйти на чистое второе место в турнирной таблице. "Кадису" также нужно стараться набирать очки в каждом матче, чтобы не вылететь из Примеры, а поэтому сегодня команда Серхио Гонсалеса будет играть со всей серьёзностью. 
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    Прогнозы на матч Севилья 1:0 Кадис

    Исход игры
    Севилья
    94.4% (118)
    Ничья
    3.2% (4)
    Кадис
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.27% (41)
    Меньше
    62.73% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    37.27% (41)
    Нет
    62.73% (69)
    Популярный счёт
    2:0 Севилья
    34.4% (43)
    2:1 Севилья
    21.6% (27)
    1:0 Севилья
    18.4% (23)
    3:1 Севилья
    9.6% (12)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
    3:0 Севилья
    1.6% (2)
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