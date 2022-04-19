Испания: Ла Лига 2021-2022
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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
История личных встреч
Севилья
Кадис
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мир Рафа
|9
|0.27
|Окампос Лукас
|6
|0.18
|Гомес Алехандро
|5
|0.15
|Ламела Эрик
|5
|0.15
|Ракитич Иван
|4 (1)
|0.12
|Эн-Несири Юссеф
|3 (1)
|0.09
|Карлос Диего Сантос
|3
|0.09
|Корона Хесус
|2
|0.06
|Торрес Оливер
|2
|0.06
|Дилейни Томас
|2
|0.06
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.06
|Акунья Маркос
|1
|0.03
|Монтьель Гонсало
|1
|0.03
|Фернандо Режес
|1
|0.03
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|Навас Хесус
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Буну Яссин
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Марсьяль Антони
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Негредо Альваро
|6 (2)
|0.18
|Лосано Энтони
|4
|0.12
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.09
|Эспино Альфонсо
|2
|0.06
|Алехо Иван
|2
|0.06
|Собрино Рубен
|2
|0.06
|Санчес Сальвадор
|2
|0.06
|Лукас Перес
|2
|0.06
|Алькарас Рубен
|2
|0.06
|Идрисси Уссама
|1
|0.03
|Ароян Вараздат
|1
|0.03
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0.03
|Хименес Фали
|0
|0
|Переа Альберто
|0
|0
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окампос Лукас
|7
|0
|Акунья Маркос
|7
|0
|Хордан Хоан
|7
|0
|Фернандо Режес
|6
|0
|Монтьель Гонсало
|6
|0
|Кунде Жюль
|2
|2
|Ракитич Иван
|5
|0
|Мир Рафа
|5
|0
|Дилейни Томас
|3
|1
|Карлос Диего Сантос
|3
|1
|Ламела Эрик
|4
|0
|Навас Хесус
|3
|0
|Гудель Неманья
|3
|0
|Аугустинссон Людвиг
|3
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|3
|0
|Идрисси Уссама
|3
|0
|Гомес Алехандро
|2
|0
|Рекик Карим
|2
|0
|Торрес Оливер
|2
|0
|Буну Яссин
|2
|0
|Корона Хесус
|2
|0
|Марсьяль Антони
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|9
|0
|Кала Хуан
|7
|1
|Лосано Энтони
|8
|0
|Алехо Иван
|7
|0
|Эспино Альфонсо
|5
|0
|Алькарас Рубен
|5
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Аларкон Томас
|5
|0
|Ледесма Херемиас
|4
|0
|Акапо Карлос
|4
|0
|Санчес Сальвадор
|2
|1
|Собрино Рубен
|3
|0
|Сан Эметерио Феде
|3
|0
|Мари Хосе
|1
|1
|Негредо Альваро
|2
|0
|Переа Альберто
|2
|0
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Эрнандес Луис
|2
|0
|Арзамендия Сантьяго
|2
|0
|Чуст Виктор
|2
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Андоне Флорин
|1
|0
|Карселен Исаак
|1
|0
|Мауро Маркос
|1
|0
|Лукас Перес
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
14
19 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 4
12 Забивали первыми 7
18 Не забивали 23
5
15%
4
29%
1-15
8
24%
1
7%
16-30
6
18%
5
36%
31-45
3
9%
2
14%
46-60
6
18%
1
7%
61-75
6
18%
1
7%
76-90
Пропущено
16
23
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
6%
4
17%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
7
44%
4
17%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
1
6%
5
22%
61-75
4
25%
6
26%
76-90
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 23
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
3
23%
4
29%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
2
15%
5
36%
76-90
Пропущено
13
24
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
15%
4
17%
1-15
3
23%
2
8%
16-30
2
15%
2
8%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
3
23%
11
46%
76-90
Забито
47
28
25 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 15
20 Забивали первыми 12
7 Не забивали 13
7
15%
4
14%
1-15
9
19%
2
7%
16-30
9
19%
7
25%
31-45
6
13%
6
21%
46-60
8
17%
3
11%
61-75
8
17%
6
21%
76-90
Пропущено
29
47
16 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 29
9 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 22
3
10%
8
17%
1-15
4
14%
4
9%
16-30
9
31%
6
13%
31-45
4
14%
5
11%
46-60
2
7%
7
15%
61-75
7
24%
17
36%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0
Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2
Кадис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кадис - Атлетик Б 2:3 Барселона - Кадис 0:1 Кадис - Бетис 1:2 Валенсия - Кадис 0:0
Кадис - Вильярреал 1:0 Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0 Кадис - Хетафе 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|24
|6
|3
|69 - 29
|78
|2.
|Барселона
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|61 - 33
|63
|3.
|Севилья
|Заявка
|33
|17
|12
|4
|49 - 27
|63
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|59 - 39
|61
|5.
|Бетис
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|56 - 38
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|32 - 31
|55
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|53 - 31
|52
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|39 - 34
|48
|9.
|Осасуна
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|34 - 44
|44
|10.
|Валенсия
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|44 - 48
|42
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|34 - 38
|40
|12.
|Сельта
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|36 - 37
|39
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|37 - 45
|39
|14.
|Эльче
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|36 - 44
|38
|15.
|Хетафе
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|31 - 37
|35
|16.
|Мальорка
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|29 - 54
|32
|17.
|Кадис
|Заявка
|33
|6
|13
|14
|29 - 46
|31
|18.
|Гранада
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|36 - 56
|30
|19.
|Алавес
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|26 - 55
|25
|20.
|Леванте
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|41 - 65
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 13
|37
|2.
|Севилья
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 16
|37
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|31 - 15
|37
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|38 - 15
|35
|5.
|Барселона
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|32 - 15
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 17
|31
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 20
|29
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 18
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 15
|25
|12.
|Мальорка
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 18
|24
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 17
|23
|14.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 20
|22
|15.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|16.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 23
|19
|17.
|Алавес
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|13 - 18
|19
|18.
|Гранада
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 28
|17
|19.
|Леванте
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 28
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|35 - 16
|41
|2.
|Барселона
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|3.
|Бетис
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|15 - 11
|26
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 24
|23
|7.
|Осасуна
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 21
|23
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|14 - 16
|21
|9.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 28
|20
|10.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 14
|20
|11.
|Кадис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 23
|17
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 16
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 27
|15
|14.
|Гранада
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 28
|13
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 26
|12
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|17.
|Леванте
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 37
|9
|18.
|Мальорка
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|14 - 28
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|13 - 37
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Севилья - Кадис
Исход игры
Севилья
96% (48)
Ничья
2% (1)
Кадис
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
38% (19)
Меньше
62% (31)
Обе команды забьют
Да
38% (19)
Нет
62% (31)
Популярный счёт
2:0 Севилья
48% (24)
2:1 Севилья
26% (13)
1:0 Севилья
10% (5)
3:1 Севилья
10% (5)
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