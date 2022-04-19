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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Севилья
 
Позже

Стадион:
Кадис
Прогнозы 50
Севилья 96% (48)
X 2% (1)
Кадис 2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Кадис
1.63
4.02
6.90
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Севилья
Кадис

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:3
КК
2:1
КК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 9 0.27
Окампос Лукас 6 0.18
Гомес Алехандро 5 0.15
Ламела Эрик 5 0.15
Ракитич Иван 4 (1) 0.12
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.09
Карлос Диего Сантос 3 0.09
Корона Хесус 2 0.06
Торрес Оливер 2 0.06
Дилейни Томас 2 0.06
Мунир Эль-Хаддади 2 0.06
Акунья Маркос 1 0.03
Монтьель Гонсало 1 0.03
Фернандо Режес 1 0.03
Кунде Жюль 1 0.03
Навас Хесус 0 0
Рекик Карим 0 0
Буну Яссин 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Марсьяль Антони 0 0
Сусо Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негредо Альваро 6 (2) 0.18
Лосано Энтони 4 0.12
Алекс Фернандес 3 (1) 0.09
Эспино Альфонсо 2 0.06
Алехо Иван 2 0.06
Собрино Рубен 2 0.06
Санчес Сальвадор 2 0.06
Лукас Перес 2 0.06
Алькарас Рубен 2 0.06
Идрисси Уссама 1 0.03
Ароян Вараздат 1 0.03
Арзамендия Сантьяго 1 0.03
Хименес Фали 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Аларкон Томас 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окампос Лукас 7 0
Акунья Маркос 7 0
Хордан Хоан 7 0
Фернандо Режес 6 0
Монтьель Гонсало 6 0
Кунде Жюль 2 2
Ракитич Иван 5 0
Мир Рафа 5 0
Дилейни Томас 3 1
Карлос Диего Сантос 3 1
Ламела Эрик 4 0
Навас Хесус 3 0
Гудель Неманья 3 0
Аугустинссон Людвиг 3 0
Мунир Эль-Хаддади 3 0
Идрисси Уссама 3 0
Гомес Алехандро 2 0
Рекик Карим 2 0
Торрес Оливер 2 0
Буну Яссин 2 0
Корона Хесус 2 0
Марсьяль Антони 1 0
Оскар Родригес 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 9 0
Кала Хуан 7 1
Лосано Энтони 8 0
Алехо Иван 7 0
Эспино Альфонсо 5 0
Алькарас Рубен 5 0
Хименес Фали 5 0
Аларкон Томас 5 0
Ледесма Херемиас 4 0
Акапо Карлос 4 0
Санчес Сальвадор 2 1
Собрино Рубен 3 0
Сан Эметерио Феде 3 0
Мари Хосе 1 1
Негредо Альваро 2 0
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Йонссон Йенс 2 0
Эрнандес Луис 2 0
Арзамендия Сантьяго 2 0
Чуст Виктор 2 0
Кальдерон Мартин 1 0
Андоне Флорин 1 0
Карселен Исаак 1 0
Мауро Маркос 1 0
Лукас Перес 1 0
Бастида Альваро 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
14
19 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 4
12 Забивали первыми 7
18 Не забивали 23
5
15%
4
29%
1-15
8
24%
1
7%
16-30
6
18%
5
36%
31-45
3
9%
2
14%
46-60
6
18%
1
7%
61-75
6
18%
1
7%
76-90

Пропущено

16
23
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
6%
4
17%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
7
44%
4
17%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
1
6%
5
22%
61-75
4
25%
6
26%
76-90

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 23
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
3
23%
4
29%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
2
15%
5
36%
76-90

Пропущено

13
24
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
15%
4
17%
1-15
3
23%
2
8%
16-30
2
15%
2
8%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
3
23%
11
46%
76-90

Забито

47
28
25 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 15
20 Забивали первыми 12
7 Не забивали 13
7
15%
4
14%
1-15
9
19%
2
7%
16-30
9
19%
7
25%
31-45
6
13%
6
21%
46-60
8
17%
3
11%
61-75
8
17%
6
21%
76-90

Пропущено

29
47
16 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 29
9 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 22
3
10%
8
17%
1-15
4
14%
4
9%
16-30
9
31%
6
13%
31-45
4
14%
5
11%
46-60
2
7%
7
15%
61-75
7
24%
17
36%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0
Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2
Кадис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кадис - Атлетик Б 2:3 Барселона - Кадис 0:1 Кадис - Бетис 1:2 Валенсия - Кадис 0:0
Кадис - Вильярреал 1:0 Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0 Кадис - Хетафе 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 33 24 6 3 69 - 29 78
2. Барселона Заявка 33 18 9 6 61 - 33 63
3. Севилья Заявка 33 17 12 4 49 - 27 63
4. Атлетико М Заявка 33 18 7 8 59 - 39 61
5. Бетис Заявка 33 17 6 10 56 - 38 57
6. Реал Сосьедад Заявка 33 15 10 8 32 - 31 55
7. Вильярреал Заявка 33 14 10 9 53 - 31 52
8. Атлетик Б Заявка 33 12 12 9 39 - 34 48
9. Осасуна Заявка 33 12 8 13 34 - 44 44
10. Валенсия Заявка 33 10 12 11 44 - 48 42
11. Райо Вальекано Заявка 33 11 7 15 34 - 38 40
12. Сельта Заявка 33 10 9 14 36 - 37 39
13. Эспаньол Заявка 33 10 9 14 37 - 45 39
14. Эльче Заявка 33 10 8 15 36 - 44 38
15. Хетафе Заявка 33 8 11 14 31 - 37 35
16. Мальорка Заявка 33 8 8 17 29 - 54 32
17. Кадис Заявка 33 6 13 14 29 - 46 31
18. Гранада Заявка 33 6 12 15 36 - 56 30
19. Алавес Заявка 33 6 7 20 26 - 55 25
20. Леванте Заявка 33 5 10 18 41 - 65 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 11 4 1 34 - 13 37
2. Севилья Заявка 16 11 4 1 34 - 16 37
3. Атлетико М Заявка 17 11 4 2 31 - 15 37
4. Вильярреал Заявка 17 10 5 2 38 - 15 35
5. Барселона Заявка 16 10 2 4 32 - 15 32
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Эспаньол Заявка 17 9 4 4 23 - 17 31
8. Бетис Заявка 17 9 2 6 31 - 20 29
9. Райо Вальекано Заявка 16 8 4 4 22 - 12 28
10. Атлетик Б Заявка 16 8 3 5 25 - 18 27
11. Хетафе Заявка 16 7 4 5 21 - 15 25
12. Мальорка Заявка 17 6 6 5 16 - 18 24
13. Эльче Заявка 16 6 5 5 20 - 17 23
14. Валенсия Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
15. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
16. Сельта Заявка 17 5 4 8 21 - 23 19
17. Алавес Заявка 16 5 4 7 13 - 18 19
18. Гранада Заявка 16 4 5 7 20 - 28 17
19. Леванте Заявка 17 3 7 7 23 - 28 16
20. Кадис Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 2 2 35 - 16 41
2. Барселона Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
3. Бетис Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
4. Севилья Заявка 17 6 8 3 15 - 11 26
5. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
6. Реал Сосьедад Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
7. Осасуна Заявка 16 7 2 7 18 - 21 23
8. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
9. Валенсия Заявка 17 5 5 7 21 - 28 20
10. Сельта Заявка 16 5 5 6 15 - 14 20
11. Кадис Заявка 16 4 5 7 14 - 23 17
12. Вильярреал Заявка 16 4 5 7 15 - 16 17
13. Эльче Заявка 17 4 3 10 16 - 27 15
14. Гранада Заявка 17 2 7 8 16 - 28 13
15. Райо Вальекано Заявка 17 3 3 11 12 - 26 12
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 16 2 3 11 18 - 37 9
18. Мальорка Заявка 16 2 2 12 13 - 36 8
19. Эспаньол Заявка 16 1 5 10 14 - 28 8
20. Алавес Заявка 17 1 3 13 13 - 37 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Кадис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 апреля 2022, осталось 2 дня 14 часов 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Севилья 96% (48)
    X 2% (1)
    Кадис 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Кадис
    1.63
    4.02
    6.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Севилья - Кадис онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Кадис

    Исход игры
    Севилья
    96% (48)
    Ничья
    2% (1)
    Кадис
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    38% (19)
    Меньше
    62% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    38% (19)
    Нет
    62% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Севилья
    48% (24)
    2:1 Севилья
    26% (13)
    1:0 Севилья
    10% (5)
    3:1 Севилья
    10% (5)
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