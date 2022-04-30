Стадион: Мендисорроса Зрители: 12579
2:1
Второй тайм: 73'
1:0
4' ГолЛагуардия Виктор
2:0
31' ГолЭскаланте Гонсало
41' Желтая карточкаДиа Булайе
2:1
47' ГолЧуквезе Саму
52' Желтая карточкаГарсия Мануэль
69' Желтая карточкаЭскаланте Гонсало
Ход матча
4'
31'
41'
46'
47'
52'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 4
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
23
Химо
Наварро
17
Эдгар
Мендес
11
Риоха
Луис
25
Орье
Серж
22
Манди
Аисса
11
Чуквезе
Саму
23
Гомес
Мойсес
16
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Эдгар МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мойя АнтониоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
25 ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Орье СержЗащитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
-
16 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Пенья РубенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Алавес
Вильярреал
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|13 (6)
|0.38
|Эскаланте Гонсало
|4
|0.12
|Лагуардия Виктор
|3
|0.09
|Н'Диайе Лум
|2
|0.06
|Риоха Луис
|1
|0.03
|Эдгар Мендес
|1
|0.03
|Вальехо Ману
|1
|0.03
|Понс Пере
|1
|0.03
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Гарсия Мануэль II
|0
|0
|Мойя Антонио
|0
|0
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|10 (3)
|0.29
|Морено Херард
|9 (1)
|0.26
|Тригерос Мануэль
|6
|0.18
|Пино Йереми
|6
|0.18
|Диа Булайе
|5
|0.15
|Торрес Пау II
|4
|0.12
|Чуквезе Саму
|3
|0.09
|Морено Альберто
|3
|0.09
|Парехо Даниэль
|2 (1)
|0.06
|Педраса Альфонсо
|1
|0.03
|Гомес Мойсес
|1
|0.03
|Капу Этьен
|1
|0.03
|Коклен Франсис
|1
|0.03
|Манди Аисса
|1
|0.03
|Алькасер Пако
|0
|0
|Иборра Висенте
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Ло Чельсо Джовани
|0
|0
|Эступиньян Первис
|0
|0
|Фойт Хуан
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|10
|1
|Н'Диайе Лум
|9
|0
|Лежён Флорьян
|7
|1
|Лагуардия Виктор
|7
|0
|Эскаланте Гонсало
|5
|0
|Химо Наварро
|4
|0
|Эдгар Мендес
|4
|0
|Пина Томас
|3
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Гарсия Мануэль II
|3
|0
|Агиррегабириа Мартин
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Гвидетти Йон
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Мойя Антонио
|2
|0
|Теналья Науэль
|2
|0
|Хосе Луис Мендилибар
|0
|1
|Кальеха Хавьер
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Понс Пере
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Тачи
|1
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капу Этьен
|7
|0
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Фойт Хуан
|4
|1
|Торрес Пау II
|5
|0
|Иборра Висенте
|4
|0
|Орье Серж
|4
|0
|Коклен Франсис
|3
|0
|Манди Аисса
|3
|0
|Морено Альберто
|3
|0
|Тригерос Мануэль
|3
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Диа Булайе
|3
|0
|Чуквезе Саму
|3
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Раба Даниэль
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Данджума Арно
|2
|0
|Асенхо Серхио
|1
|0
|Марио Гаспар
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
16
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
23 Не забивали 26
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
4
31%
1
6%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
4
31%
5
31%
76-90
Пропущено
18
15
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
17%
1
7%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
4
22%
5
33%
61-75
5
28%
5
33%
76-90
Забито
11
37
6 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 9
26 Не забивали 18
2
18%
6
16%
1-15
1
9%
5
14%
16-30
3
27%
8
22%
31-45
2
18%
5
14%
46-60
2
18%
3
8%
61-75
1
9%
10
27%
76-90
Пропущено
39
16
15 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 9
5
13%
3
19%
1-15
5
13%
2
13%
16-30
5
13%
3
19%
31-45
7
18%
2
13%
46-60
5
13%
3
19%
61-75
12
31%
3
19%
76-90
Забито
24
53
9 В 1-м тайме 27
15 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 14
16 Не забивали 11
4
17%
7
13%
1-15
2
8%
7
13%
16-30
3
13%
13
25%
31-45
6
25%
6
11%
46-60
4
17%
5
9%
61-75
5
21%
15
28%
76-90
Пропущено
57
31
21 В 1-м тайме 12
36 Во 2-м тайме 19
23 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 21
8
14%
4
13%
1-15
8
14%
3
10%
16-30
5
9%
5
16%
31-45
10
18%
3
10%
46-60
9
16%
8
26%
61-75
17
30%
30%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Мальорка - Алавес 2:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1
Бордо - Алавес 2:1 Алавес - Гранада 2:3 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Хетафе - Алавес 2:2 Реал Мадрид - Алавес 3:0 Алавес - Валенсия 2:1 Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1
Вильярреал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Валенсия 2:0 Хетафе - Вильярреал 1:2 Бавария - Вильярреал 1:1
Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Вильярреал - Бавария 1:0 Леванте - Вильярреал 2:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|24
|6
|3
|69 - 29
|78
|2.
|Севилья
|Заявка
|34
|17
|13
|4
|50 - 28
|64
|3.
|Барселона
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|61 - 33
|63
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|59 - 39
|61
|5.
|Бетис
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|56 - 38
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|32 - 31
|55
|7.
|Вильярреал
|1:2 Заявка
|34
|14
|10
|10
|54 - 33
|52
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|39 - 34
|48
|9.
|Осасуна
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|34 - 44
|44
|10.
|Валенсия
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|44 - 48
|42
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|34 - 38
|40
|12.
|Сельта
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|36 - 37
|39
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|37 - 45
|39
|14.
|Эльче
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|36 - 44
|38
|15.
|Хетафе
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|31 - 37
|35
|16.
|Мальорка
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|29 - 54
|32
|17.
|Кадис
|Заявка
|34
|6
|14
|14
|30 - 47
|32
|18.
|Гранада
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|36 - 56
|30
|19.
|Алавес
|2:1 Заявка
|34
|7
|7
|20
|28 - 56
|28
|20.
|Леванте
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|41 - 65
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|35 - 17
|38
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 13
|37
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|31 - 15
|37
|4.
|Вильярреал
|1:2 Заявка
|17
|10
|5
|2
|38 - 15
|35
|5.
|Барселона
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|32 - 15
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 17
|31
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 20
|29
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 18
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 15
|25
|12.
|Мальорка
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 18
|24
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 17
|23
|14.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 20
|22
|15.
|Алавес
|2:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 19
|22
|16.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|17.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 23
|19
|18.
|Гранада
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 28
|17
|19.
|Леванте
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 28
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|35 - 16
|41
|2.
|Барселона
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|3.
|Бетис
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|15 - 11
|26
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 24
|23
|7.
|Осасуна
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 21
|23
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|14 - 16
|21
|9.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 28
|20
|10.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 14
|20
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 24
|18
|12.
|Вильярреал
|1:2 Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 18
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 27
|15
|14.
|Гранада
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 28
|13
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 26
|12
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|17.
|Леванте
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 37
|9
|18.
|Мальорка
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|14 - 28
|8
|20.
|Алавес
|2:1 Заявка
|17
|1
|3
|13
|13 - 37
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Алавес 2:1 Вильярреал
Исход игры
Алавес
7.1% (8)
Ничья
12.5% (14)
Вильярреал
80.4% (90)
Тотал 2.5
Больше
52.83% (56)
Меньше
47.17% (50)
Обе команды забьют
Да
63.21% (67)
Нет
36.79% (39)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
44.6% (50)
0:1 Вильярреал
25.9% (29)
1:1 Ничья
9.8% (11)
0:2 Вильярреал
4.5% (5)
1:0 Алавес
3.6% (4)
2:1 Алавес
2.7% (3)
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