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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион: Зрители: 12579
Алавес
2:1
Второй тайм: 73'
Вильярреал
0'
1:0
4' Гол
Лагуардия Виктор
2:0
31' Гол
Эскаланте Гонсало
41' Желтая карточка
Диа Булайе
2:1
47' Гол
Чуквезе Саму
52' Желтая карточка
Гарсия Мануэль
69' Желтая карточка
Эскаланте Гонсало
73'

Ход матча

4'
Лагуардия Виктор
(Хоселу Санмартин)
1:0
31'
Эскаланте Гонсало
(Дуарте Рубен)
2:0
41'
 
Диа Булайе
46'
 
Ло Чельсо Джовани
Парехо Даниэль
46'
 
Фойт Хуан
Торрес Пау
47'
2:1
Чуквезе Саму
(Ло Чельсо Джовани)
52'
Гарсия Мануэль
 
58'
 
Эступиньян Первис
Педраса Альфонсо
58'
 
Капу Этьен
Гомес Мойсес
64'
Агиррегабириа Мартин
Эдгар Мендес
 
69'
Эскаланте Гонсало
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогнозы 112
Алавес 7.1% (8)
X 12.5% (14)
Вильярреал 80.4% (90)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Вильярреал
3.58
3.45
2.25
Все Коэффициенты
Новости
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
16
Эскаланте
Гонсало
6
Н'Диайе
Лум
17
Эдгар
Мендес
14
Гарсия
Мануэль
II
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
1
Асенхо
Серхио
25
Орье
Серж
22
Манди
Аисса
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
10
Иборра
Висенте
5
Парехо
Даниэль
11
Чуквезе
Саму
14
Тригерос
Мануэль
23
Гомес
Мойсес
16
Диа
Булайе
Алавес
4-2-3-1
Вильярреал
4-2-3-1

История личных встреч

Алавес
Вильярреал

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЛ
5:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:1
П
1:2
П
2:1
П
1:2
П
0:3
П
2:1
П
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 13 (6) 0.38
Эскаланте Гонсало 4 0.12
Лагуардия Виктор 3 0.09
Н'Диайе Лум 2 0.06
Риоха Луис 1 0.03
Эдгар Мендес 1 0.03
Вальехо Ману 1 0.03
Понс Пере 1 0.03
Дуарте Рубен 0 0
Гарсия Мануэль II 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 10 (3) 0.29
Морено Херард 9 (1) 0.26
Тригерос Мануэль 6 0.18
Пино Йереми 6 0.18
Диа Булайе 5 0.15
Торрес Пау II 4 0.12
Чуквезе Саму 3 0.09
Морено Альберто 3 0.09
Парехо Даниэль 2 (1) 0.06
Педраса Альфонсо 1 0.03
Гомес Мойсес 1 0.03
Капу Этьен 1 0.03
Коклен Франсис 1 0.03
Манди Аисса 1 0.03
Алькасер Пако 0 0
Иборра Висенте 0 0
Орье Серж 0 0
Ло Чельсо Джовани 0 0
Эступиньян Первис 0 0
Фойт Хуан 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 10 1
Н'Диайе Лум 9 0
Лежён Флорьян 7 1
Лагуардия Виктор 7 0
Эскаланте Гонсало 5 0
Химо Наварро 4 0
Эдгар Мендес 4 0
Пина Томас 3 0
Риоха Луис 3 0
Гарсия Мануэль II 3 0
Агиррегабириа Мартин 3 0
Хави Лопеc 2 0
Гвидетти Йон 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Теналья Науэль 2 0
Хосе Луис Мендилибар 0 1
Кальеха Хавьер 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Понс Пере 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Тачи 1 0
Де ла Фуэнте Мигель 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капу Этьен 7 0
Альбиоль Рауль 6 0
Фойт Хуан 4 1
Торрес Пау II 5 0
Иборра Висенте 4 0
Орье Серж 4 0
Коклен Франсис 3 0
Манди Аисса 3 0
Морено Альберто 3 0
Тригерос Мануэль 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Диа Булайе 3 0
Чуквезе Саму 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Педраса Альфонсо 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Морено Херард 2 0
Раба Даниэль 2 0
Пино Йереми 2 0
Данджума Арно 2 0
Асенхо Серхио 1 0
Марио Гаспар 1 0
Алькасер Пако 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Унаи Эмери 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
16
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
23 Не забивали 26
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
4
31%
1
6%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
4
31%
5
31%
76-90

Пропущено

18
15
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
17%
1
7%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
4
22%
5
33%
61-75
5
28%
5
33%
76-90

Забито

11
37
6 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 9
26 Не забивали 18
2
18%
6
16%
1-15
1
9%
5
14%
16-30
3
27%
8
22%
31-45
2
18%
5
14%
46-60
2
18%
3
8%
61-75
1
9%
10
27%
76-90

Пропущено

39
16
15 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 9
5
13%
3
19%
1-15
5
13%
2
13%
16-30
5
13%
3
19%
31-45
7
18%
2
13%
46-60
5
13%
3
19%
61-75
12
31%
3
19%
76-90

Забито

24
53
9 В 1-м тайме 27
15 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 14
16 Не забивали 11
4
17%
7
13%
1-15
2
8%
7
13%
16-30
3
13%
13
25%
31-45
6
25%
6
11%
46-60
4
17%
5
9%
61-75
5
21%
15
28%
76-90

Пропущено

57
31
21 В 1-м тайме 12
36 Во 2-м тайме 19
23 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 21
8
14%
4
13%
1-15
8
14%
3
10%
16-30
5
9%
5
16%
31-45
10
18%
3
10%
46-60
9
16%
8
26%
61-75
17
30%
30%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Мальорка - Алавес 2:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1
Бордо - Алавес 2:1 Алавес - Гранада 2:3 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Хетафе - Алавес 2:2 Реал Мадрид - Алавес 3:0 Алавес - Валенсия 2:1 Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1
Вильярреал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Валенсия 2:0 Хетафе - Вильярреал 1:2 Бавария - Вильярреал 1:1
Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Вильярреал - Бавария 1:0 Леванте - Вильярреал 2:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 33 24 6 3 69 - 29 78
2. Севилья Заявка 34 17 13 4 50 - 28 64
3. Барселона Заявка 33 18 9 6 61 - 33 63
4. Атлетико М Заявка 33 18 7 8 59 - 39 61
5. Бетис Заявка 33 17 6 10 56 - 38 57
6. Реал Сосьедад Заявка 33 15 10 8 32 - 31 55
7. Вильярреал 1:2 Заявка 34 14 10 10 54 - 33 52
8. Атлетик Б Заявка 33 12 12 9 39 - 34 48
9. Осасуна Заявка 33 12 8 13 34 - 44 44
10. Валенсия Заявка 33 10 12 11 44 - 48 42
11. Райо Вальекано Заявка 33 11 7 15 34 - 38 40
12. Сельта Заявка 33 10 9 14 36 - 37 39
13. Эспаньол Заявка 33 10 9 14 37 - 45 39
14. Эльче Заявка 33 10 8 15 36 - 44 38
15. Хетафе Заявка 33 8 11 14 31 - 37 35
16. Мальорка Заявка 33 8 8 17 29 - 54 32
17. Кадис Заявка 34 6 14 14 30 - 47 32
18. Гранада Заявка 33 6 12 15 36 - 56 30
19. Алавес 2:1 Заявка 34 7 7 20 28 - 56 28
20. Леванте Заявка 33 5 10 18 41 - 65 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 17 11 5 1 35 - 17 38
2. Реал Мадрид Заявка 16 11 4 1 34 - 13 37
3. Атлетико М Заявка 17 11 4 2 31 - 15 37
4. Вильярреал 1:2 Заявка 17 10 5 2 38 - 15 35
5. Барселона Заявка 16 10 2 4 32 - 15 32
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Эспаньол Заявка 17 9 4 4 23 - 17 31
8. Бетис Заявка 17 9 2 6 31 - 20 29
9. Райо Вальекано Заявка 16 8 4 4 22 - 12 28
10. Атлетик Б Заявка 16 8 3 5 25 - 18 27
11. Хетафе Заявка 16 7 4 5 21 - 15 25
12. Мальорка Заявка 17 6 6 5 16 - 18 24
13. Эльче Заявка 16 6 5 5 20 - 17 23
14. Валенсия Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
15. Алавес 2:1 Заявка 17 6 4 7 15 - 19 22
16. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
17. Сельта Заявка 17 5 4 8 21 - 23 19
18. Гранада Заявка 16 4 5 7 20 - 28 17
19. Леванте Заявка 17 3 7 7 23 - 28 16
20. Кадис Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 2 2 35 - 16 41
2. Барселона Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
3. Бетис Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
4. Севилья Заявка 17 6 8 3 15 - 11 26
5. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
6. Реал Сосьедад Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
7. Осасуна Заявка 16 7 2 7 18 - 21 23
8. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
9. Валенсия Заявка 17 5 5 7 21 - 28 20
10. Сельта Заявка 16 5 5 6 15 - 14 20
11. Кадис Заявка 17 4 6 7 15 - 24 18
12. Вильярреал 1:2 Заявка 17 4 5 8 16 - 18 17
13. Эльче Заявка 17 4 3 10 16 - 27 15
14. Гранада Заявка 17 2 7 8 16 - 28 13
15. Райо Вальекано Заявка 17 3 3 11 12 - 26 12
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 16 2 3 11 18 - 37 9
18. Мальорка Заявка 16 2 2 12 13 - 36 8
19. Эспаньол Заявка 16 1 5 10 14 - 28 8
20. Алавес 2:1 Заявка 17 1 3 13 13 - 37 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Второй тайм
  • 74'
    Фойт Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    74'
    Риоха Луис из команды Алавес подал угловой справа.
  • 74'
    Н'Диайе Лум бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
  • 73'
    Риоха Луис из команды Алавес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 73'
    Фойт Хуан ошибается в защите.
  • 73'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 72'
    Вильярреал выполняет удар от ворот.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Алавес 7.1% (8)
    X 12.5% (14)
    Вильярреал 80.4% (90)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алавес
    Ничья
    Вильярреал
    3.58
    3.45
    2.25
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Алавес 2:1 Вильярреал онлайн

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    Прогнозы на матч Алавес 2:1 Вильярреал

    Исход игры
    Алавес
    7.1% (8)
    Ничья
    12.5% (14)
    Вильярреал
    80.4% (90)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.83% (56)
    Меньше
    47.17% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    63.21% (67)
    Нет
    36.79% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Вильярреал
    44.6% (50)
    0:1 Вильярреал
    25.9% (29)
    1:1 Ничья
    9.8% (11)
    0:2 Вильярреал
    4.5% (5)
    1:0 Алавес
    3.6% (4)
    2:1 Алавес
    2.7% (3)
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