Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Алавес играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Отличный пас сделал Риоха Луис из команды Алавес . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

44' Удар от ворот произведет Алавес

44' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Диа Булайе получает желтую карточку за неспортивное поведение

41' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Пачеко Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Алавес выполняет удар от ворот.

38' Удар от ворот произведет Алавес

38' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Вильярреал выполняет удар от ворот.

36' Гарсия Мануэль II не смог попасть в створ ударом издали

36' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Парехо Даниэль из команды Вильярреал направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

33' Торрес Пау II из команды Вильярреал направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

31' Плохо сыграл Торрес Пау II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

30' Игрок Хоселу Санмартин из команды Алавес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

29' Чуквезе Саму из команды Вильярреал делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

29' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Алавес

25' Педраса Альфонсо из команды Вильярреал не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

25' Вильярреал выполняет удар от ворот.

24' Химо Наварро не смог попасть в створ ударом издали

24' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Диа Булайе нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

22' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

21' Отличные скиллы показывает Чуквезе Саму , обводя своих соперников

20' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Алавес

20' Диа Булайе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

17' Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе

17' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Парехо Даниэль из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе

14' Алавес выполняет удар от ворот.

14' Чуквезе Саму оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Лагуардия Виктор из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

12' Дуарте Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Матч возобновлен

11' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Химо Наварро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Эскаланте Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Отличные скиллы показывает Чуквезе Саму , обводя своих соперников

9' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Удар от ворот произведет Алавес

7' Педраса Альфонсо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Манди Аисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Парехо Даниэль из команды Вильярреал направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

1' Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вильярреал начинает с центра поля