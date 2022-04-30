Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Джейсон из команды Алавес разыграл угловой с правого угла.

92' Дуарте Рубен получил желтую карточку от судьи

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

87' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Рефери не любит споров - именно за это Унаи Эмери сейчас получил желтую

85' Удар от ворот произведет Алавес

85' Ло Чельсо Джовани оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Вратарь парирует удар, который нанес Алькасер Пако , и мяч снова в игре

83' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Алавес

81' Алькасер Пако пробил со штрафного прямо в стенку

80' Лагуардия Виктор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

78' Удар от ворот произведет Вильярреал

78' Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Матч возобновлен

77' Эскаланте Гонсало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Капу Этьен получил желтую карточку от судьи

75' Вильярреал выполняет удар от ворот.

74' Риоха Луис из команды Алавес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

74' Фойт Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Н'Диайе Лум бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

73' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Вильярреал выполняет удар от ворот.

72' Н'Диайе Лум оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Эскаланте Гонсало получил желтую карточку от судьи

69' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Вратарь парирует удар, который нанес Тригерос Мануэль , и мяч снова в игре

66' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Капу Этьен из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

62' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Иборра Висенте из команды Вильярреал сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

61' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Ло Чельсо Джовани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Удар от ворот произведет Алавес

58' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Хоселу Санмартин завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

55' Матч возобновлен

55' Риоха Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Алавес

52' Педраса Альфонсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Хоселу Санмартин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

51' Педраса Альфонсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Фойт Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Сегодняшная посещаемость составляет 12579 болельщиков

47' Г О О О О Л - Чуквезе Саму забивает с левой ноги!

47' Отличные скиллы показывает Чуквезе Саму , обводя своих соперников