Стадион: Мендисорроса Зрители: 12579
2:1
Конец матча
1:0
4' ГолЛагуардия Виктор
2:0
31' ГолЭскаланте Гонсало
41' Желтая карточкаДиа Булайе
2:1
47' ГолЧуквезе Саму
52' Желтая карточкаГарсия Мануэль
69' Желтая карточкаЭскаланте Гонсало
76' Желтая карточкаКапу Этьен
80' Желтая карточкаЛагуардия Виктор
86' Желтая карточкаУнаи Эмери
90' Желтая карточкаДуарте Рубен
90' Желтая карточкаДжейсон
Ход матча
4'
31'
41'
46'
47'
52'
76'
80'
86'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 8
-
1 Офсайды 5
-
13 Нарушения правил 5
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
23
Химо
Наварро
17
Эдгар
Мендес
11
Риоха
Луис
25
Орье
Серж
22
Манди
Аисса
11
Чуквезе
Саму
23
Гомес
Мойсес
16
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Эдгар МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мойя АнтониоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
25 ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Орье СержЗащитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
-
16 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Пенья РубенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Алавес
Вильярреал
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|13 (6)
|0.38
|Эскаланте Гонсало
|4
|0.12
|Лагуардия Виктор
|3
|0.09
|Н'Диайе Лум
|2
|0.06
|Риоха Луис
|1
|0.03
|Эдгар Мендес
|1
|0.03
|Вальехо Ману
|1
|0.03
|Понс Пере
|1
|0.03
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Гарсия Мануэль II
|0
|0
|Мойя Антонио
|0
|0
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|10 (3)
|0.29
|Морено Херард
|9 (1)
|0.26
|Тригерос Мануэль
|6
|0.18
|Пино Йереми
|6
|0.18
|Диа Булайе
|5
|0.15
|Торрес Пау II
|4
|0.12
|Чуквезе Саму
|3
|0.09
|Морено Альберто
|3
|0.09
|Парехо Даниэль
|2 (1)
|0.06
|Педраса Альфонсо
|1
|0.03
|Гомес Мойсес
|1
|0.03
|Капу Этьен
|1
|0.03
|Коклен Франсис
|1
|0.03
|Манди Аисса
|1
|0.03
|Алькасер Пако
|0
|0
|Иборра Висенте
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Ло Чельсо Джовани
|0
|0
|Эступиньян Первис
|0
|0
|Фойт Хуан
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|11
|1
|Н'Диайе Лум
|9
|0
|Лежён Флорьян
|7
|1
|Лагуардия Виктор
|8
|0
|Эскаланте Гонсало
|6
|0
|Химо Наварро
|4
|0
|Эдгар Мендес
|4
|0
|Пина Томас
|3
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Гарсия Мануэль II
|3
|0
|Агиррегабириа Мартин
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Гвидетти Йон
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Мойя Антонио
|2
|0
|Теналья Науэль
|2
|0
|Хосе Луис Мендилибар
|0
|1
|Кальеха Хавьер
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Понс Пере
|1
|0
|Джейсон
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Тачи
|1
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капу Этьен
|8
|0
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Фойт Хуан
|4
|1
|Торрес Пау II
|5
|0
|Иборра Висенте
|4
|0
|Орье Серж
|4
|0
|Коклен Франсис
|3
|0
|Манди Аисса
|3
|0
|Морено Альберто
|3
|0
|Тригерос Мануэль
|3
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Диа Булайе
|3
|0
|Чуквезе Саму
|3
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Раба Даниэль
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Данджума Арно
|2
|0
|Унаи Эмери
|2
|0
|Асенхо Серхио
|1
|0
|Марио Гаспар
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
17
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 26
3
20%
1
6%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
1
7%
5
29%
29%
31-45
4
27%
2
12%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
19
17
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
16%
2
12%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
4
21%
5
29%
29%
61-75
5
26%
5
29%
29%
76-90
Забито
11
37
6 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 9
27 Не забивали 19
2
18%
6
16%
1-15
1
9%
5
14%
16-30
3
27%
8
22%
31-45
2
18%
5
14%
46-60
2
18%
3
8%
61-75
1
9%
10
27%
76-90
Пропущено
39
16
15 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 9
5
13%
3
19%
1-15
5
13%
2
13%
16-30
5
13%
3
19%
31-45
7
18%
2
13%
46-60
5
13%
3
19%
61-75
12
31%
3
19%
76-90
Забито
26
54
11 В 1-м тайме 27
15 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 14
16 Не забивали 11
5
19%
7
13%
1-15
2
8%
7
13%
16-30
4
15%
13
24%
31-45
6
23%
7
13%
46-60
4
15%
5
9%
61-75
5
19%
15
28%
76-90
Пропущено
58
33
21 В 1-м тайме 14
37 Во 2-м тайме 19
23 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 22
8
14%
5
15%
1-15
8
14%
3
9%
16-30
5
9%
6
18%
31-45
11
19%
3
9%
46-60
9
16%
8
24%
61-75
17
29%
29%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Мальорка - Алавес 2:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1
Бордо - Алавес 2:1 Алавес - Гранада 2:3 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Хетафе - Алавес 2:2 Реал Мадрид - Алавес 3:0 Алавес - Валенсия 2:1 Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1
Вильярреал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Валенсия 2:0 Хетафе - Вильярреал 1:2 Бавария - Вильярреал 1:1
Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Вильярреал - Бавария 1:0 Леванте - Вильярреал 2:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|2:0 Заявка
|34
|25
|6
|3
|71 - 29
|81
|2.
|Севилья
|Заявка
|34
|17
|13
|4
|50 - 28
|64
|3.
|Барселона
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|61 - 33
|63
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|59 - 39
|61
|5.
|Бетис
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|56 - 38
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|32 - 31
|55
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|54 - 33
|52
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|39 - 34
|48
|9.
|Осасуна
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|34 - 44
|44
|10.
|Валенсия
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|44 - 48
|42
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|34 - 38
|40
|12.
|Сельта
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|36 - 37
|39
|13.
|Эспаньол
|0:2 Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 47
|39
|14.
|Эльче
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|36 - 44
|38
|15.
|Хетафе
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|31 - 37
|35
|16.
|Мальорка
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|29 - 54
|32
|17.
|Кадис
|Заявка
|34
|6
|14
|14
|30 - 47
|32
|18.
|Гранада
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|36 - 56
|30
|19.
|Алавес
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|28 - 56
|28
|20.
|Леванте
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|41 - 65
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|2:0 Заявка
|17
|12
|4
|1
|36 - 13
|40
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|35 - 17
|38
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|31 - 15
|37
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|38 - 15
|35
|5.
|Барселона
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|32 - 15
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Эспаньол
|0:2 Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 17
|31
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 20
|29
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 18
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 15
|25
|12.
|Мальорка
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 18
|24
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 17
|23
|14.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 20
|22
|15.
|Алавес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 19
|22
|16.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|17.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 23
|19
|18.
|Гранада
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 28
|17
|19.
|Леванте
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 28
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|2:0 Заявка
|17
|13
|2
|2
|35 - 16
|41
|2.
|Барселона
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|3.
|Бетис
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|15 - 11
|26
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 24
|23
|7.
|Осасуна
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 21
|23
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|14 - 16
|21
|9.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 28
|20
|10.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 14
|20
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 24
|18
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 18
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 27
|15
|14.
|Гранада
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 28
|13
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 26
|12
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|17.
|Леванте
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 37
|9
|18.
|Мальорка
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8
|19.
|Эспаньол
|0:2 Заявка
|17
|1
|5
|11
|14 - 30
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|13 - 37
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Алавес 2:1 Вильярреал
Исход игры
Алавес
7.1% (8)
Ничья
12.5% (14)
Вильярреал
80.4% (90)
Тотал 2.5
Больше
52.83% (56)
Меньше
47.17% (50)
Обе команды забьют
Да
63.21% (67)
Нет
36.79% (39)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
44.6% (50)
0:1 Вильярреал
25.9% (29)
1:1 Ничья
9.8% (11)
0:2 Вильярреал
4.5% (5)
1:0 Алавес
3.6% (4)
2:1 Алавес
2.7% (3)
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