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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион: Зрители: 12579
Алавес
2:1
Конец матча
Вильярреал
0'
1:0
4' Гол
Лагуардия Виктор
2:0
31' Гол
Эскаланте Гонсало
41' Желтая карточка
Диа Булайе
2:1
47' Гол
Чуквезе Саму
52' Желтая карточка
Гарсия Мануэль
69' Желтая карточка
Эскаланте Гонсало
76' Желтая карточка
Капу Этьен
80' Желтая карточка
Лагуардия Виктор
86' Желтая карточка
Унаи Эмери
90' Желтая карточка
Дуарте Рубен
90' Желтая карточка
Джейсон
90'+7

Ход матча

4'
Лагуардия Виктор
(Хоселу Санмартин)
1:0
31'
Эскаланте Гонсало
(Дуарте Рубен)
2:0
41'
 
Диа Булайе
46'
 
Ло Чельсо Джовани
Парехо Даниэль
46'
 
Фойт Хуан
Торрес Пау
47'
2:1
Чуквезе Саму
(Ло Чельсо Джовани)
52'
Гарсия Мануэль
 
58'
 
Эступиньян Первис
Педраса Альфонсо
58'
 
Капу Этьен
Гомес Мойсес
64'
Агиррегабириа Мартин
Эдгар Мендес
 
69'
Эскаланте Гонсало
 
75'
 
Алькасер Пако
Иборра Висенте
76'
 
Капу Этьен
80'
Лагуардия Виктор
 
82'
Понс Пере
Гарсия Мануэль
 
86'
 
Унаи Эмери
87'
Джейсон
Риоха Луис
 
87'
Пина Томас
Эскаланте Гонсало
 
90'
Дуарте Рубен
 
90'
Джейсон
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 8
  • 1 Офсайды 5
  • 13 Нарушения правил 5
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 112
Алавес 7.1% (8)
X 12.5% (14)
Вильярреал 80.4% (90)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
16
Эскаланте
Гонсало
6
Н'Диайе
Лум
17
Эдгар
Мендес
14
Гарсия
Мануэль
II
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
1
Асенхо
Серхио
25
Орье
Серж
22
Манди
Аисса
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
10
Иборра
Висенте
5
Парехо
Даниэль
11
Чуквезе
Саму
14
Тригерос
Мануэль
23
Гомес
Мойсес
16
Диа
Булайе
Алавес
4-2-3-1
Вильярреал
4-2-3-1

История личных встреч

Алавес
Вильярреал

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЛ
5:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:1
П
1:2
П
2:1
П
1:2
П
0:3
П
2:1
П
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 13 (6) 0.38
Эскаланте Гонсало 4 0.12
Лагуардия Виктор 3 0.09
Н'Диайе Лум 2 0.06
Риоха Луис 1 0.03
Эдгар Мендес 1 0.03
Вальехо Ману 1 0.03
Понс Пере 1 0.03
Дуарте Рубен 0 0
Гарсия Мануэль II 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 10 (3) 0.29
Морено Херард 9 (1) 0.26
Тригерос Мануэль 6 0.18
Пино Йереми 6 0.18
Диа Булайе 5 0.15
Торрес Пау II 4 0.12
Чуквезе Саму 3 0.09
Морено Альберто 3 0.09
Парехо Даниэль 2 (1) 0.06
Педраса Альфонсо 1 0.03
Гомес Мойсес 1 0.03
Капу Этьен 1 0.03
Коклен Франсис 1 0.03
Манди Аисса 1 0.03
Алькасер Пако 0 0
Иборра Висенте 0 0
Орье Серж 0 0
Ло Чельсо Джовани 0 0
Эступиньян Первис 0 0
Фойт Хуан 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 11 1
Н'Диайе Лум 9 0
Лежён Флорьян 7 1
Лагуардия Виктор 8 0
Эскаланте Гонсало 6 0
Химо Наварро 4 0
Эдгар Мендес 4 0
Пина Томас 3 0
Риоха Луис 3 0
Гарсия Мануэль II 3 0
Агиррегабириа Мартин 3 0
Хави Лопеc 2 0
Гвидетти Йон 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Теналья Науэль 2 0
Хосе Луис Мендилибар 0 1
Кальеха Хавьер 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Понс Пере 1 0
Джейсон 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Тачи 1 0
Де ла Фуэнте Мигель 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капу Этьен 8 0
Альбиоль Рауль 6 0
Фойт Хуан 4 1
Торрес Пау II 5 0
Иборра Висенте 4 0
Орье Серж 4 0
Коклен Франсис 3 0
Манди Аисса 3 0
Морено Альберто 3 0
Тригерос Мануэль 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Диа Булайе 3 0
Чуквезе Саму 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Педраса Альфонсо 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Морено Херард 2 0
Раба Даниэль 2 0
Пино Йереми 2 0
Данджума Арно 2 0
Унаи Эмери 2 0
Асенхо Серхио 1 0
Марио Гаспар 1 0
Алькасер Пако 1 0
Рульи Херонимо 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
17
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 26
3
20%
1
6%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
1
7%
5
29%
29%
31-45
4
27%
2
12%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

19
17
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
16%
2
12%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
4
21%
5
29%
29%
61-75
5
26%
5
29%
29%
76-90

Забито

11
37
6 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 9
27 Не забивали 19
2
18%
6
16%
1-15
1
9%
5
14%
16-30
3
27%
8
22%
31-45
2
18%
5
14%
46-60
2
18%
3
8%
61-75
1
9%
10
27%
76-90

Пропущено

39
16
15 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 9
5
13%
3
19%
1-15
5
13%
2
13%
16-30
5
13%
3
19%
31-45
7
18%
2
13%
46-60
5
13%
3
19%
61-75
12
31%
3
19%
76-90

Забито

26
54
11 В 1-м тайме 27
15 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 14
16 Не забивали 11
5
19%
7
13%
1-15
2
8%
7
13%
16-30
4
15%
13
24%
31-45
6
23%
7
13%
46-60
4
15%
5
9%
61-75
5
19%
15
28%
76-90

Пропущено

58
33
21 В 1-м тайме 14
37 Во 2-м тайме 19
23 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 22
8
14%
5
15%
1-15
8
14%
3
9%
16-30
5
9%
6
18%
31-45
11
19%
3
9%
46-60
9
16%
8
24%
61-75
17
29%
29%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Мальорка - Алавес 2:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1
Бордо - Алавес 2:1 Алавес - Гранада 2:3 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Хетафе - Алавес 2:2 Реал Мадрид - Алавес 3:0 Алавес - Валенсия 2:1 Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1
Вильярреал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Валенсия 2:0 Хетафе - Вильярреал 1:2 Бавария - Вильярреал 1:1
Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Вильярреал - Бавария 1:0 Леванте - Вильярреал 2:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 2:0 Заявка 34 25 6 3 71 - 29 81
2. Севилья Заявка 34 17 13 4 50 - 28 64
3. Барселона Заявка 33 18 9 6 61 - 33 63
4. Атлетико М Заявка 33 18 7 8 59 - 39 61
5. Бетис Заявка 33 17 6 10 56 - 38 57
6. Реал Сосьедад Заявка 33 15 10 8 32 - 31 55
7. Вильярреал Заявка 34 14 10 10 54 - 33 52
8. Атлетик Б Заявка 33 12 12 9 39 - 34 48
9. Осасуна Заявка 33 12 8 13 34 - 44 44
10. Валенсия Заявка 33 10 12 11 44 - 48 42
11. Райо Вальекано Заявка 33 11 7 15 34 - 38 40
12. Сельта Заявка 33 10 9 14 36 - 37 39
13. Эспаньол 0:2 Заявка 34 10 9 15 37 - 47 39
14. Эльче Заявка 33 10 8 15 36 - 44 38
15. Хетафе Заявка 33 8 11 14 31 - 37 35
16. Мальорка Заявка 33 8 8 17 29 - 54 32
17. Кадис Заявка 34 6 14 14 30 - 47 32
18. Гранада Заявка 33 6 12 15 36 - 56 30
19. Алавес Заявка 34 7 7 20 28 - 56 28
20. Леванте Заявка 33 5 10 18 41 - 65 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 2:0 Заявка 17 12 4 1 36 - 13 40
2. Севилья Заявка 17 11 5 1 35 - 17 38
3. Атлетико М Заявка 17 11 4 2 31 - 15 37
4. Вильярреал Заявка 17 10 5 2 38 - 15 35
5. Барселона Заявка 16 10 2 4 32 - 15 32
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Эспаньол 0:2 Заявка 17 9 4 4 23 - 17 31
8. Бетис Заявка 17 9 2 6 31 - 20 29
9. Райо Вальекано Заявка 16 8 4 4 22 - 12 28
10. Атлетик Б Заявка 16 8 3 5 25 - 18 27
11. Хетафе Заявка 16 7 4 5 21 - 15 25
12. Мальорка Заявка 17 6 6 5 16 - 18 24
13. Эльче Заявка 16 6 5 5 20 - 17 23
14. Валенсия Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
15. Алавес Заявка 17 6 4 7 15 - 19 22
16. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
17. Сельта Заявка 17 5 4 8 21 - 23 19
18. Гранада Заявка 16 4 5 7 20 - 28 17
19. Леванте Заявка 17 3 7 7 23 - 28 16
20. Кадис Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 2:0 Заявка 17 13 2 2 35 - 16 41
2. Барселона Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
3. Бетис Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
4. Севилья Заявка 17 6 8 3 15 - 11 26
5. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
6. Реал Сосьедад Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
7. Осасуна Заявка 16 7 2 7 18 - 21 23
8. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
9. Валенсия Заявка 17 5 5 7 21 - 28 20
10. Сельта Заявка 16 5 5 6 15 - 14 20
11. Кадис Заявка 17 4 6 7 15 - 24 18
12. Вильярреал Заявка 17 4 5 8 16 - 18 17
13. Эльче Заявка 17 4 3 10 16 - 27 15
14. Гранада Заявка 17 2 7 8 16 - 28 13
15. Райо Вальекано Заявка 17 3 3 11 12 - 26 12
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 16 2 3 11 18 - 37 9
18. Мальорка Заявка 16 2 2 12 13 - 36 8
19. Эспаньол 0:2 Заявка 17 1 5 11 14 - 30 8
20. Алавес Заявка 17 1 3 13 13 - 37 6
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  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 97'
    Лагуардия Виктор из команды Алавес сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 97'
    Команда Алавес не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Алавес: 34%, Вильярреал: 66%.
  • 97'
    Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 97'
    Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 96'
    Вильярреал пытается что-то создать.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Алавес 7.1% (8)
    X 12.5% (14)
    Вильярреал 80.4% (90)
    Все прогнозы
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    Где смотреть матч Алавес 2:1 Вильярреал онлайн

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    Прогнозы на матч Алавес 2:1 Вильярреал

    Исход игры
    Алавес
    7.1% (8)
    Ничья
    12.5% (14)
    Вильярреал
    80.4% (90)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.83% (56)
    Меньше
    47.17% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    63.21% (67)
    Нет
    36.79% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Вильярреал
    44.6% (50)
    0:1 Вильярреал
    25.9% (29)
    1:1 Ничья
    9.8% (11)
    0:2 Вильярреал
    4.5% (5)
    1:0 Алавес
    3.6% (4)
    2:1 Алавес
    2.7% (3)
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