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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Реал Мадрид
2:0
Перерыв
Эспаньол
0'
1:0
33' Гол
Родриго
42' Желтая карточка
Диас Мариано
2:0
43' Гол
Родриго

Ход матча

33'
Родриго
(Марсело Виера)
1:0
42'
Диас Мариано
 
43'
Родриго
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 160
Реал Мадрид 95.6% (153)
X 2.5% (4)
Эспаньол 1.9% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Эспаньол
1.51
4.70
7.80
Все Коэффициенты
Новости
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
14
Каземиро
Карлос
5
Вальехо
Хесус
12
Марсело
Виера
19
Себальос
Дани
25
Камавинга
Эдуардо
10
Модрич
Лука
11
Асенсио
Марко
24
Диас
Мариано
21
Родриго
13
Лопес
Диего
22
Видаль
Алеш
24
Серхи
Гомес
5
Калеро
Фернандо
4
Кабрера
Леандро
14
Мелендо
Оскар
25
Эррера
Янгель
10
Дардер
Серхи
19
Де
Вильена
Тонни
11
Рауль
де
Томас
9
Пуадо
Хавьер
Реал Мадрид
4-3-3
Эспаньол
4-4-2

История личных встреч

Реал Мадрид
Эспаньол

25 матчей

92%
8%
23 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72%
16%
12%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72%
16%
12%
18 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

150%
0 побед 6 ничьих 1 победа

29 матчей

79.3%
10.3%
10.4%
23 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

62.1%
27.6%
10.3%
18 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.1%
34.5%
3.4%
18 побед 10 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
П
2:4
П
1:0
П
1:0
П
2:0
П
2:0
П
0:2
П
6:0
П
0:6
П
1:4
П
3:0
П
3:1
КК
1:0
КК
0:1
П
0:1
П
1:1
П
2:2
П
5:0
П
0:4
П
0:1
П
3:0
П
3:0
П
0:3
П
0:2
П
2:2
ПД
2:1
ПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 25 (7) 0.74
Винисиус Жуниор 14 0.41
Асенсио Марко 9 0.26
Родриго 3 0.09
Начо Фернандес 3 0.09
Васкес Лукас 3 0.09
Модрич Лука 2 (1) 0.06
Алаба Давид 2 0.06
Камавинга Эдуардо 2 0.06
Кроос Тони 1 0.03
Каземиро Карлос 1 0.03
Карвахаль Даниэль 1 0.03
Йович Лука 1 0.03
Милитао Эдер 1 0.03
Менди Ферлан 1 0.03
Бэйл Гарет 1 0.03
Иско Аларкон 1 0.03
Марсело Виера 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 15 (4) 0.44
Пуадо Хавьер 4 0.12
Дардер Серхи 3 0.09
Кабрера Леандро 2 0.06
Видаль Алеш 2 0.06
Ману Морланес 2 0.06
Серхи Гомес 1 0.03
Де Вильена Тонни 1 0.03
Эррера Янгель 1 0.03
Баре Кейди 1 0.03
Педроса Адриа 1 0.03
Лэй У 1 0.03
Морон Лоренцо 1 0.03
Рибаудо Нико 1 0.03
Эмбарба Адриан 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Каррерас Жофре 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 10 0
Камавинга Эдуардо 8 0
Винисиус Жуниор 6 0
Начо Фернандес 5 0
Милитао Эдер 5 0
Кроос Тони 4 0
Менди Ферлан 4 0
Модрич Лука 3 0
Родриго 3 0
Бэйл Гарет 2 0
Азар Эден 2 0
Алаба Давид 2 0
Асенсио Марко 2 0
Васкес Лукас 2 0
Диас Мариано 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Карло Анчелотти 2 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Себальос Дани 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видаль Алеш 9 0
Баре Кейди 9 0
Рауль де Томас 5 2
Педроса Адриа 8 0
Ману Морланес 6 1
Кабрера Леандро 7 0
Хиль Оскар II 7 0
Рибаудо Нико 4 1
Эррера Янгель 5 0
Пуадо Хавьер 5 0
Лопес Диего 4 0
Эмбарба Адриан 4 0
Де Вильена Тонни 3 0
Дардер Серхи 3 0
Калеро Фернандо 3 0
Мерида Фран 1 1
Серхи Гомес 1 1
Дидак Вилья 2 0
Гори 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Давид Лопес 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
15
13 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
2
6%
2
13%
1-15
4
12%
1
7%
16-30
7
21%
1
7%
31-45
5
15%
4
27%
46-60
5
15%
2
13%
61-75
11
32%
5
33%
76-90

Пропущено

13
27
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
3
23%
4
15%
1-15
2
15%
4
15%
16-30
3
23%
4
15%
31-45
2
15%
7
26%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
8
30%
30%
76-90

Забито

35
22
10 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 12
18 Не забивали 18
4
11%
2
9%
1-15
4
11%
3
14%
16-30
2
6%
7
32%
31-45
7
20%
5
23%
46-60
6
17%
2
9%
61-75
12
34%
3
14%
76-90

Пропущено

16
18
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
3
19%
4
22%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
4
25%
3
17%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
3
19%
4
22%
76-90

Забито

69
37
23 В 1-м тайме 16
46 Во 2-м тайме 21
20 Забивали первыми 17
6 Не забивали 7
6
9%
4
11%
1-15
8
12%
4
11%
16-30
9
13%
8
22%
31-45
12
17%
9
24%
46-60
11
16%
4
11%
61-75
23
33%
8
22%
76-90

Пропущено

29
45
15 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 24
6
21%
8
18%
1-15
5
17%
6
13%
16-30
4
14%
8
18%
31-45
6
21%
10
22%
46-60
2
7%
1
2%
61-75
6
21%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3
Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2
Эспаньол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0
Эспаньол - Мальорка 1:0 Леванте - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Хетафе 2:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Севилья 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 2:0 Заявка 34 25 6 3 71 - 29 81
2. Севилья Заявка 34 17 13 4 50 - 28 64
3. Барселона Заявка 33 18 9 6 61 - 33 63
4. Атлетико М Заявка 33 18 7 8 59 - 39 61
5. Бетис Заявка 33 17 6 10 56 - 38 57
6. Реал Сосьедад Заявка 33 15 10 8 32 - 31 55
7. Вильярреал Заявка 34 14 10 10 54 - 33 52
8. Атлетик Б Заявка 33 12 12 9 39 - 34 48
9. Осасуна Заявка 33 12 8 13 34 - 44 44
10. Валенсия Заявка 33 10 12 11 44 - 48 42
11. Райо Вальекано Заявка 33 11 7 15 34 - 38 40
12. Сельта Заявка 33 10 9 14 36 - 37 39
13. Эспаньол 0:2 Заявка 34 10 9 15 37 - 47 39
14. Эльче Заявка 33 10 8 15 36 - 44 38
15. Хетафе Заявка 33 8 11 14 31 - 37 35
16. Мальорка Заявка 33 8 8 17 29 - 54 32
17. Кадис Заявка 34 6 14 14 30 - 47 32
18. Гранада Заявка 33 6 12 15 36 - 56 30
19. Алавес Заявка 34 7 7 20 28 - 56 28
20. Леванте Заявка 33 5 10 18 41 - 65 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 2:0 Заявка 17 12 4 1 36 - 13 40
2. Севилья Заявка 17 11 5 1 35 - 17 38
3. Атлетико М Заявка 17 11 4 2 31 - 15 37
4. Вильярреал Заявка 17 10 5 2 38 - 15 35
5. Барселона Заявка 16 10 2 4 32 - 15 32
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Эспаньол 0:2 Заявка 17 9 4 4 23 - 17 31
8. Бетис Заявка 17 9 2 6 31 - 20 29
9. Райо Вальекано Заявка 16 8 4 4 22 - 12 28
10. Атлетик Б Заявка 16 8 3 5 25 - 18 27
11. Хетафе Заявка 16 7 4 5 21 - 15 25
12. Мальорка Заявка 17 6 6 5 16 - 18 24
13. Эльче Заявка 16 6 5 5 20 - 17 23
14. Валенсия Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
15. Алавес Заявка 17 6 4 7 15 - 19 22
16. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
17. Сельта Заявка 17 5 4 8 21 - 23 19
18. Гранада Заявка 16 4 5 7 20 - 28 17
19. Леванте Заявка 17 3 7 7 23 - 28 16
20. Кадис Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 2:0 Заявка 17 13 2 2 35 - 16 41
2. Барселона Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
3. Бетис Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
4. Севилья Заявка 17 6 8 3 15 - 11 26
5. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
6. Реал Сосьедад Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
7. Осасуна Заявка 16 7 2 7 18 - 21 23
8. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
9. Валенсия Заявка 17 5 5 7 21 - 28 20
10. Сельта Заявка 16 5 5 6 15 - 14 20
11. Кадис Заявка 17 4 6 7 15 - 24 18
12. Вильярреал Заявка 17 4 5 8 16 - 18 17
13. Эльче Заявка 17 4 3 10 16 - 27 15
14. Гранада Заявка 17 2 7 8 16 - 28 13
15. Райо Вальекано Заявка 17 3 3 11 12 - 26 12
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 16 2 3 11 18 - 37 9
18. Мальорка Заявка 16 2 2 12 13 - 36 8
19. Эспаньол 0:2 Заявка 17 1 5 11 14 - 30 8
20. Алавес Заявка 17 1 3 13 13 - 37 6
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    45'
    Звучит свисток на перерыв!
  • Видеоповтор
    45'
    Прямо перед свистком арбитр попросил консультации у ВАР - мяч после передачи Де Вильены угодил в руку Васкесу, но отскочив от собственного колена, потому пенальти здесь не назначен.
  • 45'
    Марсело после короткого паса Родриго отметился плотным ударом с правой ноги - мяч прошел правее створа.
  • 45'
    Родриго ворвался в штрафную ближе к левому краю, но вместо удара на хет-трик покатил правее на Асенсио, которого защитники "съели".
  • Угловой
    45'
    Угловой в исполнении "Эспаньола" к опасному моменту не приводит, дальний удар Де Вильены венчает эту атаку, точности экс-игроку "Краснодара" явно не хватает.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавляет Хуан Мунуэра Монтеро к основному времени первого тайма.
  • 2 гола - дубль!
    43'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! РОДРИГО!
    Мариано неподалеку от штрафной соперника обокрал Эрреру, Родриго подхватил мяч, вошел в штрафную и низом поразил ближний угол!
  • 42'
    Позиционная атака "Эспаньола", в которой никто не брал на себя инициативу, завершается сверхдальней попыткой от Эрреры - мяч прокатывается левее створа.
  • Желтая карточка
    41'
    Мариано получает желтую карточку за игру локтем в верховой борьбе с Кабрерой.
  • Травма, повреждение
    40'
    Теперь Родриго головой блокирует дальний удар от Мелендо, помощь врачей требуется бразильцу.
  • Угловой
    38'
    Модрич с углового исполнил невысокую подачу на ближнюю штангу, Вальехо исхитрился пробить, при этом развернувшись спиной к воротам, но в створ ворот защитник "Реала" не попал.
  • Травма, повреждение
    37'
    Медицинская пауза в сегодняшнем матче, помощь врачей требуется Серхи Гомесу, в которого в предыдущем момент по инерции врезался Мариано.
  • 36'
    На кураже "Реал" продолжает атаковать, Мариано врывается в штрафную на огромной скорости, однако каталонцы и количественно, и качественно останавливают бразильца.
  • 34'
    А вот теперь расклады меняются, "Реалу" сегодня достаточно и ничейного исхода, а победа и подавно официально оформит чемпионство "сливочных".
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! РОДРИГО!
    Позиционно атаковал "Реал", Родриго на левом фланге обыгрался с Марсело, вошел в штрафную, обыграл двоих защитников и закатил мяч в дальний угол!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 33'
      Более получаса сыграли команды, пока публика, заполнившая трибуны "Сантьяго Бернабеу", рискует не увидеть чемпионства команды прямо сегодня.
    • 30'
      Кабрера блокирует прорыв Асенсио, который задумал перспективную "стенку" с Модричем, однако свисток арбитра промолчал.
    • 29'
      Марсело завершает позиционную атаку "Реала" ударом низом из-за пределов штрафной - Диего Лопес разминается, уверенно забирая мяч.
    • 27'
      Уже добрых 3 минуты "Эспаньол" контролирует мяч на чужой половине поля, солидное преимущество гостей сохраняется. Хотя острее моменты всё же у мадридцев.
    • 25'
      Де Томас с левого фланга исполняет передачу к радиусу штрафной, Дардер после скидки партнера пытается пробить, но попадает в пятку Де Вильене.
    • 24'
      Интересно, что в матче первого круга "Эспаньол" в октябре обыграл "Реал", наверняка каталонцы не прочь и во второй раз огорошить без пяти минут чемпиона страны.
    • Опасный момент
      22'
      Мариано после навеса Модрича с правого фланга остается без опеки и неплохо пробивает головой, однако мяч проходит чуть правее створа!
    • 21'
      Де Томас завершает атаку "Эспаньола" мощным дальним ударом из центральной зоны - Куртуа не с первой попытки зафиксировал снаряд.
    • 20'
      58 процентов игрового времени мячом владеет "Эспаньол" на старте этого матча, хотя турнирной мотивации у каталонцев не так много, вылет им уже вряд ли грозит.
    • 19'
      По-прежнему у "Реала" ничего интересного в атаке не клеится, футбол двух середняков мы наблюдаем на старте встречи.
    • 17'
      Де Томас вошел в штрафную по центру, однако Себальос легко обезмячил лидера атак "Эспаньола".
    • Фол, нарушение
      15'
      Справилась оборона "Реала" с забросом со штрафного в исполнении Видаля, но вскоре Модрич сфолил против Алейша еще раз.
    • Фол, нарушение
      14'
      Камавинга допускает фол на своей половине поля против Пуадо, перспективный штрафной готовят гости, с которого можно и прямой удар нанести.
    • Штанга
      13'
      После заброса Себальоса Каземиро головой скинул мяч вдоль ворот, а Мариано расстреливал ворота гостей в упор, но штанга уберегает "Эспаньол" от пропущенного мяча!
    • 10'
      Пока в некоторой растерянности находится "Реал", явно не хватает текущему ростеру взаимопонимания, хотя этот матч и должен стать для "сливочных" чемпионским.
    • Фол, нарушение
      8'
      Каземиро на фланге довольно грубо фолит против Де Томаса, но судья по-прежнему желтых карточек не показывает, а штрафной в исполнении "Эспаньола" опасным моментом не завершился.
    • 7'
      Де Вильена приближается к штрафной соперника по центру и с левой ноги наносит плотный удар, однако мяч, зацепив Каземиро, прошел над перекладиной.
    • 6'
      Родриго получил мяч на фланге, добрался до боковой границы штрафной и прострелил точно в ногу защитнику.
    • Фол, нарушение
      5'
      Себальос в центральном круге с нарушением правил остановил Мелендо, но пока арбитр за карточками в карман не лезет.
    • Угловой
      4'
      Угловой с левого фланга подают мадридцы, мяч летел в направлении Каземиро, но до бразильца в итоге не дошел.
    • 3'
      Модрич перехватил мяч на чужой половине и в касание покатил на Мариано, удар которого успел заблокировать один из защитников каталонского клуба.
    • 2'
      Как мы видим, сегодня довольно экспериментальный состав выставляет на поле Карло Анчелотти, ведь чемпионство всё равно от "Реала" никуда не уплывет, а впереди важнейший ответный полуфинал Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид 2:0 Эспаньол

    Исход игры
    Реал Мадрид
    95.6% (153)
    Ничья
    2.5% (4)
    Эспаньол
    1.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.9% (44)
    Меньше
    58.1% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    35.24% (37)
    Нет
    64.76% (68)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    30.6% (49)
    2:1 Реал Мадрид
    14.4% (23)
    3:1 Реал Мадрид
    6.9% (11)
    1:0 Реал Мадрид
    5.6% (9)
    3:0 Реал Мадрид
    3.8% (6)
    0:1 Эспаньол
    1.3% (2)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
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