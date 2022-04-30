Стадион: Сантьяго Бернабеу
2:0
Перерыв
1:0
33' ГолРодриго
42' Желтая карточкаДиас Мариано
2:0
43' ГолРодриго
Ход матча
33'
1:0
42'
43'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
17
Васкес
Лукас
10
Модрич
Лука
24
Диас
Мариано
21
Родриго
13
Лопес
Диего
22
Видаль
Алеш
24
Серхи
Гомес
10
Дардер
Серхи
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
-
21 РодригоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Иско АларконНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
22 Видаль АлешЗащитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Гарсия ЖоанВратарь
- Защитник
-
15 Давид ЛопесЗащитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реал Мадрид
Эспаньол
25 матчей
92%
8%
23 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72%
16%
12%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72%
16%
12%
18 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
150%
0 побед 6 ничьих 1 победа
29 матчей
79.3%
10.3%
10.4%
23 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
62.1%
27.6%
10.3%
18 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
62.1%
34.5%
3.4%
18 побед 10 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|25 (7)
|0.74
|Винисиус Жуниор
|14
|0.41
|Асенсио Марко
|9
|0.26
|Родриго
|3
|0.09
|Начо Фернандес
|3
|0.09
|Васкес Лукас
|3
|0.09
|Модрич Лука
|2 (1)
|0.06
|Алаба Давид
|2
|0.06
|Камавинга Эдуардо
|2
|0.06
|Кроос Тони
|1
|0.03
|Каземиро Карлос
|1
|0.03
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.03
|Йович Лука
|1
|0.03
|Милитао Эдер
|1
|0.03
|Менди Ферлан
|1
|0.03
|Бэйл Гарет
|1
|0.03
|Иско Аларкон
|1
|0.03
|Марсело Виера
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Диас Мариано
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|15 (4)
|0.44
|Пуадо Хавьер
|4
|0.12
|Дардер Серхи
|3
|0.09
|Кабрера Леандро
|2
|0.06
|Видаль Алеш
|2
|0.06
|Ману Морланес
|2
|0.06
|Серхи Гомес
|1
|0.03
|Де Вильена Тонни
|1
|0.03
|Эррера Янгель
|1
|0.03
|Баре Кейди
|1
|0.03
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|Лэй У
|1
|0.03
|Морон Лоренцо
|1
|0.03
|Рибаудо Нико
|1
|0.03
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
|Каррерас Жофре
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|10
|0
|Камавинга Эдуардо
|8
|0
|Винисиус Жуниор
|6
|0
|Начо Фернандес
|5
|0
|Милитао Эдер
|5
|0
|Кроос Тони
|4
|0
|Менди Ферлан
|4
|0
|Модрич Лука
|3
|0
|Родриго
|3
|0
|Бэйл Гарет
|2
|0
|Азар Эден
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Асенсио Марко
|2
|0
|Васкес Лукас
|2
|0
|Диас Мариано
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Карло Анчелотти
|2
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Видаль Алеш
|9
|0
|Баре Кейди
|9
|0
|Рауль де Томас
|5
|2
|Педроса Адриа
|8
|0
|Ману Морланес
|6
|1
|Кабрера Леандро
|7
|0
|Хиль Оскар II
|7
|0
|Рибаудо Нико
|4
|1
|Эррера Янгель
|5
|0
|Пуадо Хавьер
|5
|0
|Лопес Диего
|4
|0
|Эмбарба Адриан
|4
|0
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|Дардер Серхи
|3
|0
|Калеро Фернандо
|3
|0
|Мерида Фран
|1
|1
|Серхи Гомес
|1
|1
|Дидак Вилья
|2
|0
|Гори
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
15
13 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
2
6%
2
13%
1-15
4
12%
1
7%
16-30
7
21%
1
7%
31-45
5
15%
4
27%
46-60
5
15%
2
13%
61-75
11
32%
5
33%
76-90
Пропущено
13
27
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
3
23%
4
15%
1-15
2
15%
4
15%
16-30
3
23%
4
15%
31-45
2
15%
7
26%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
8
30%
30%
76-90
Забито
35
22
10 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 12
18 Не забивали 18
4
11%
2
9%
1-15
4
11%
3
14%
16-30
2
6%
7
32%
31-45
7
20%
5
23%
46-60
6
17%
2
9%
61-75
12
34%
3
14%
76-90
Пропущено
16
18
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
3
19%
4
22%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
4
25%
3
17%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
3
19%
4
22%
76-90
Забито
69
37
23 В 1-м тайме 16
46 Во 2-м тайме 21
20 Забивали первыми 17
6 Не забивали 7
6
9%
4
11%
1-15
8
12%
4
11%
16-30
9
13%
8
22%
31-45
12
17%
9
24%
46-60
11
16%
4
11%
61-75
23
33%
8
22%
76-90
Пропущено
29
45
15 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 24
6
21%
8
18%
1-15
5
17%
6
13%
16-30
4
14%
8
18%
31-45
6
21%
10
22%
46-60
2
7%
1
2%
61-75
6
21%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3
Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2
Эспаньол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0
Эспаньол - Мальорка 1:0 Леванте - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Хетафе 2:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Севилья 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|2:0 Заявка
|34
|25
|6
|3
|71 - 29
|81
|2.
|Севилья
|Заявка
|34
|17
|13
|4
|50 - 28
|64
|3.
|Барселона
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|61 - 33
|63
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|59 - 39
|61
|5.
|Бетис
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|56 - 38
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|32 - 31
|55
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|54 - 33
|52
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|39 - 34
|48
|9.
|Осасуна
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|34 - 44
|44
|10.
|Валенсия
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|44 - 48
|42
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|34 - 38
|40
|12.
|Сельта
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|36 - 37
|39
|13.
|Эспаньол
|0:2 Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 47
|39
|14.
|Эльче
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|36 - 44
|38
|15.
|Хетафе
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|31 - 37
|35
|16.
|Мальорка
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|29 - 54
|32
|17.
|Кадис
|Заявка
|34
|6
|14
|14
|30 - 47
|32
|18.
|Гранада
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|36 - 56
|30
|19.
|Алавес
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|28 - 56
|28
|20.
|Леванте
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|41 - 65
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|2:0 Заявка
|17
|12
|4
|1
|36 - 13
|40
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|35 - 17
|38
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|31 - 15
|37
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|38 - 15
|35
|5.
|Барселона
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|32 - 15
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Эспаньол
|0:2 Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 17
|31
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 20
|29
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 18
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 15
|25
|12.
|Мальорка
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 18
|24
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 17
|23
|14.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 20
|22
|15.
|Алавес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 19
|22
|16.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|17.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 23
|19
|18.
|Гранада
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 28
|17
|19.
|Леванте
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 28
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|2:0 Заявка
|17
|13
|2
|2
|35 - 16
|41
|2.
|Барселона
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|3.
|Бетис
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|15 - 11
|26
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 24
|23
|7.
|Осасуна
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 21
|23
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|14 - 16
|21
|9.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 28
|20
|10.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 14
|20
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 24
|18
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 18
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 27
|15
|14.
|Гранада
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 28
|13
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 26
|12
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|17.
|Леванте
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 37
|9
|18.
|Мальорка
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8
|19.
|Эспаньол
|0:2 Заявка
|17
|1
|5
|11
|14 - 30
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|13 - 37
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
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Прогнозы на матч Реал Мадрид 2:0 Эспаньол
Исход игры
Реал Мадрид
95.6% (153)
Ничья
2.5% (4)
Эспаньол
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.9% (44)
Меньше
58.1% (61)
Обе команды забьют
Да
35.24% (37)
Нет
64.76% (68)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
30.6% (49)
2:1 Реал Мадрид
14.4% (23)
3:1 Реал Мадрид
6.9% (11)
1:0 Реал Мадрид
5.6% (9)
3:0 Реал Мадрид
3.8% (6)
0:1 Эспаньол
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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