ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! РОДРИГО! Мариано неподалеку от штрафной соперника обокрал Эрреру, Родриго подхватил мяч, вошел в штрафную и низом поразил ближний угол!

3 минуты добавляет Хуан Мунуэра Монтеро к основному времени первого тайма.

Угловой в исполнении "Эспаньола" к опасному моменту не приводит, дальний удар Де Вильены венчает эту атаку, точности экс-игроку "Краснодара" явно не хватает.

Родриго ворвался в штрафную ближе к левому краю, но вместо удара на хет-трик покатил правее на Асенсио, которого защитники "съели".

Марсело после короткого паса Родриго отметился плотным ударом с правой ноги - мяч прошел правее створа.

Прямо перед свистком арбитр попросил консультации у ВАР - мяч после передачи Де Вильены угодил в руку Васкесу, но отскочив от собственного колена, потому пенальти здесь не назначен.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! РОДРИГО! Позиционно атаковал "Реал", Родриго на левом фланге обыгрался с Марсело, вошел в штрафную, обыграл двоих защитников и закатил мяч в дальний угол!

А вот теперь расклады меняются, "Реалу" сегодня достаточно и ничейного исхода, а победа и подавно официально оформит чемпионство "сливочных".

На кураже "Реал" продолжает атаковать, Мариано врывается в штрафную на огромной скорости, однако каталонцы и количественно, и качественно останавливают бразильца.

Медицинская пауза в сегодняшнем матче, помощь врачей требуется Серхи Гомесу, в которого в предыдущем момент по инерции врезался Мариано.

Модрич с углового исполнил невысокую подачу на ближнюю штангу, Вальехо исхитрился пробить, при этом развернувшись спиной к воротам, но в створ ворот защитник "Реала" не попал.

Теперь Родриго головой блокирует дальний удар от Мелендо, помощь врачей требуется бразильцу.

Мариано получает желтую карточку за игру локтем в верховой борьбе с Кабрерой.

Позиционная атака "Эспаньола", в которой никто не брал на себя инициативу, завершается сверхдальней попыткой от Эрреры - мяч прокатывается левее створа.

По-прежнему у "Реала" ничего интересного в атаке не клеится, футбол двух середняков мы наблюдаем на старте встречи.

58 процентов игрового времени мячом владеет "Эспаньол" на старте этого матча, хотя турнирной мотивации у каталонцев не так много, вылет им уже вряд ли грозит.

Де Томас завершает атаку "Эспаньола" мощным дальним ударом из центральной зоны - Куртуа не с первой попытки зафиксировал снаряд.

Мариано после навеса Модрича с правого фланга остается без опеки и неплохо пробивает головой, однако мяч проходит чуть правее створа!

Интересно, что в матче первого круга "Эспаньол" в октябре обыграл "Реал", наверняка каталонцы не прочь и во второй раз огорошить без пяти минут чемпиона страны.

Де Томас с левого фланга исполняет передачу к радиусу штрафной, Дардер после скидки партнера пытается пробить, но попадает в пятку Де Вильене.

Уже добрых 3 минуты "Эспаньол" контролирует мяч на чужой половине поля, солидное преимущество гостей сохраняется. Хотя острее моменты всё же у мадридцев.

Кабрера блокирует прорыв Асенсио, который задумал перспективную "стенку" с Модричем, однако свисток арбитра промолчал.

Более получаса сыграли команды, пока публика, заполнившая трибуны "Сантьяго Бернабеу", рискует не увидеть чемпионства команды прямо сегодня.

17' Де Томас вошел в штрафную по центру, однако Себальос легко обезмячил лидера атак "Эспаньола".

15' Справилась оборона "Реала" с забросом со штрафного в исполнении Видаля, но вскоре Модрич сфолил против Алейша еще раз.

14' Камавинга допускает фол на своей половине поля против Пуадо, перспективный штрафной готовят гости, с которого можно и прямой удар нанести.

13' После заброса Себальоса Каземиро головой скинул мяч вдоль ворот, а Мариано расстреливал ворота гостей в упор, но штанга уберегает "Эспаньол" от пропущенного мяча!

10' Пока в некоторой растерянности находится "Реал", явно не хватает текущему ростеру взаимопонимания, хотя этот матч и должен стать для "сливочных" чемпионским.

8' Каземиро на фланге довольно грубо фолит против Де Томаса, но судья по-прежнему желтых карточек не показывает, а штрафной в исполнении "Эспаньола" опасным моментом не завершился.

7' Де Вильена приближается к штрафной соперника по центру и с левой ноги наносит плотный удар, однако мяч, зацепив Каземиро, прошел над перекладиной.

6' Родриго получил мяч на фланге, добрался до боковой границы штрафной и прострелил точно в ногу защитнику.

5' Себальос в центральном круге с нарушением правил остановил Мелендо, но пока арбитр за карточками в карман не лезет.

4' Угловой с левого фланга подают мадридцы, мяч летел в направлении Каземиро, но до бразильца в итоге не дошел.

3' Модрич перехватил мяч на чужой половине и в касание покатил на Мариано, удар которого успел заблокировать один из защитников каталонского клуба.

2' Как мы видим, сегодня довольно экспериментальный состав выставляет на поле Карло Анчелотти, ведь чемпионство всё равно от "Реала" никуда не уплывет, а впереди важнейший ответный полуфинал Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".