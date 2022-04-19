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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Эспаньол
Прогнозы 42
Реал Мадрид 95.2% (40)
X 2.4% (1)
Эспаньол 2.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Эспаньол
1.52
4.60
8.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Реал Мадрид
Эспаньол

25 матчей

92%
8%
23 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72%
16%
12%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72%
16%
12%
18 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

150%
0 побед 6 ничьих 1 победа

29 матчей

79.3%
10.3%
10.4%
23 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

62.1%
27.6%
10.3%
18 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.1%
34.5%
3.4%
18 побед 10 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
П
2:4
П
1:0
П
1:0
П
2:0
П
2:0
П
0:2
П
6:0
П
0:6
П
1:4
П
3:0
П
3:1
КК
1:0
КК
0:1
П
0:1
П
1:1
П
2:2
П
5:0
П
0:4
П
0:1
П
3:0
П
3:0
П
0:3
П
0:2
П
2:2
ПД
2:1
ПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 25 (7) 0.76
Винисиус Жуниор 14 0.42
Асенсио Марко 9 0.27
Начо Фернандес 3 0.09
Васкес Лукас 3 0.09
Модрич Лука 2 (1) 0.06
Алаба Давид 2 0.06
Камавинга Эдуардо 2 0.06
Кроос Тони 1 0.03
Каземиро Карлос 1 0.03
Карвахаль Даниэль 1 0.03
Родриго 1 0.03
Йович Лука 1 0.03
Милитао Эдер 1 0.03
Менди Ферлан 1 0.03
Бэйл Гарет 1 0.03
Иско Аларкон 1 0.03
Азар Эден 0 0
Марсело Виера 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 15 (4) 0.45
Пуадо Хавьер 4 0.12
Дардер Серхи 3 0.09
Кабрера Леандро 2 0.06
Видаль Алеш 2 0.06
Ману Морланес 2 0.06
Серхи Гомес 1 0.03
Де Вильена Тонни 1 0.03
Эррера Янгель 1 0.03
Баре Кейди 1 0.03
Педроса Адриа 1 0.03
Лэй У 1 0.03
Морон Лоренцо 1 0.03
Рибаудо Нико 1 0.03
Эмбарба Адриан 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Каррерас Жофре 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 10 0
Камавинга Эдуардо 8 0
Винисиус Жуниор 6 0
Начо Фернандес 5 0
Милитао Эдер 5 0
Кроос Тони 4 0
Менди Ферлан 4 0
Модрич Лука 3 0
Родриго 3 0
Бэйл Гарет 2 0
Азар Эден 2 0
Алаба Давид 2 0
Асенсио Марко 2 0
Васкес Лукас 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Карло Анчелотти 2 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Себальос Дани 1 0
Диас Мариано 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видаль Алеш 9 0
Баре Кейди 9 0
Рауль де Томас 5 2
Педроса Адриа 8 0
Ману Морланес 6 1
Кабрера Леандро 7 0
Хиль Оскар II 7 0
Рибаудо Нико 4 1
Эррера Янгель 5 0
Пуадо Хавьер 5 0
Лопес Диего 4 0
Эмбарба Адриан 4 0
Де Вильена Тонни 3 0
Дардер Серхи 3 0
Калеро Фернандо 3 0
Мерида Фран 1 1
Серхи Гомес 1 1
Дидак Вилья 2 0
Гори 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Давид Лопес 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
15
13 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
2
6%
2
13%
1-15
4
12%
1
7%
16-30
7
21%
1
7%
31-45
5
15%
4
27%
46-60
5
15%
2
13%
61-75
11
32%
5
33%
76-90

Пропущено

13
27
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
3
23%
4
15%
1-15
2
15%
4
15%
16-30
3
23%
4
15%
31-45
2
15%
7
26%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
8
30%
30%
76-90

Забито

35
22
10 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 12
18 Не забивали 18
4
11%
2
9%
1-15
4
11%
3
14%
16-30
2
6%
7
32%
31-45
7
20%
5
23%
46-60
6
17%
2
9%
61-75
12
34%
3
14%
76-90

Пропущено

16
18
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
3
19%
4
22%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
4
25%
3
17%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
3
19%
4
22%
76-90

Забито

69
37
23 В 1-м тайме 16
46 Во 2-м тайме 21
20 Забивали первыми 17
6 Не забивали 7
6
9%
4
11%
1-15
8
12%
4
11%
16-30
9
13%
8
22%
31-45
12
17%
9
24%
46-60
11
16%
4
11%
61-75
23
33%
8
22%
76-90

Пропущено

29
45
15 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 24
6
21%
8
18%
1-15
5
17%
6
13%
16-30
4
14%
8
18%
31-45
6
21%
10
22%
46-60
2
7%
1
2%
61-75
6
21%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3
Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2
Эспаньол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0
Эспаньол - Мальорка 1:0 Леванте - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Хетафе 2:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Севилья 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 33 24 6 3 69 - 29 78
2. Барселона Заявка 33 18 9 6 61 - 33 63
3. Севилья Заявка 33 17 12 4 49 - 27 63
4. Атлетико М Заявка 33 18 7 8 59 - 39 61
5. Бетис Заявка 33 17 6 10 56 - 38 57
6. Реал Сосьедад Заявка 33 15 10 8 32 - 31 55
7. Вильярреал Заявка 33 14 10 9 53 - 31 52
8. Атлетик Б Заявка 33 12 12 9 39 - 34 48
9. Осасуна Заявка 33 12 8 13 34 - 44 44
10. Валенсия Заявка 33 10 12 11 44 - 48 42
11. Райо Вальекано Заявка 33 11 7 15 34 - 38 40
12. Сельта Заявка 33 10 9 14 36 - 37 39
13. Эспаньол Заявка 33 10 9 14 37 - 45 39
14. Эльче Заявка 33 10 8 15 36 - 44 38
15. Хетафе Заявка 33 8 11 14 31 - 37 35
16. Мальорка Заявка 33 8 8 17 29 - 54 32
17. Кадис Заявка 33 6 13 14 29 - 46 31
18. Гранада Заявка 33 6 12 15 36 - 56 30
19. Алавес Заявка 33 6 7 20 26 - 55 25
20. Леванте Заявка 33 5 10 18 41 - 65 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 11 4 1 34 - 13 37
2. Севилья Заявка 16 11 4 1 34 - 16 37
3. Атлетико М Заявка 17 11 4 2 31 - 15 37
4. Вильярреал Заявка 17 10 5 2 38 - 15 35
5. Барселона Заявка 16 10 2 4 32 - 15 32
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Эспаньол Заявка 17 9 4 4 23 - 17 31
8. Бетис Заявка 17 9 2 6 31 - 20 29
9. Райо Вальекано Заявка 16 8 4 4 22 - 12 28
10. Атлетик Б Заявка 16 8 3 5 25 - 18 27
11. Хетафе Заявка 16 7 4 5 21 - 15 25
12. Мальорка Заявка 17 6 6 5 16 - 18 24
13. Эльче Заявка 16 6 5 5 20 - 17 23
14. Валенсия Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
15. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
16. Сельта Заявка 17 5 4 8 21 - 23 19
17. Алавес Заявка 16 5 4 7 13 - 18 19
18. Гранада Заявка 16 4 5 7 20 - 28 17
19. Леванте Заявка 17 3 7 7 23 - 28 16
20. Кадис Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 2 2 35 - 16 41
2. Барселона Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
3. Бетис Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
4. Севилья Заявка 17 6 8 3 15 - 11 26
5. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
6. Реал Сосьедад Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
7. Осасуна Заявка 16 7 2 7 18 - 21 23
8. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
9. Валенсия Заявка 17 5 5 7 21 - 28 20
10. Сельта Заявка 16 5 5 6 15 - 14 20
11. Кадис Заявка 16 4 5 7 14 - 23 17
12. Вильярреал Заявка 16 4 5 7 15 - 16 17
13. Эльче Заявка 17 4 3 10 16 - 27 15
14. Гранада Заявка 17 2 7 8 16 - 28 13
15. Райо Вальекано Заявка 17 3 3 11 12 - 26 12
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 16 2 3 11 18 - 37 9
18. Мальорка Заявка 16 2 2 12 13 - 36 8
19. Эспаньол Заявка 16 1 5 10 14 - 28 8
20. Алавес Заявка 17 1 3 13 13 - 37 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Эспаньол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2022, осталось 2 дня 9 часов 15 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Реал Мадрид 95.2% (40)
    X 2.4% (1)
    Эспаньол 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Эспаньол
    1.52
    4.60
    8.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Эспаньол онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Эспаньол

    Исход игры
    Реал Мадрид
    95.2% (40)
    Ничья
    2.4% (1)
    Эспаньол
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.02% (16)
    Меньше
    60.98% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    36.59% (15)
    Нет
    63.41% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    52.4% (22)
    2:1 Реал Мадрид
    21.4% (9)
    3:1 Реал Мадрид
    9.5% (4)
    1:0 Реал Мадрид
    4.8% (2)
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    Реал Мадрид
    Эспаньол
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