Сон слева прорвался к воротам, но Дьякаби успел помешать сопернику нанести удар.

Солер слева со штрафного навес к дальней штанге исполнил слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.

Гус Хиддинк сегодня находится среди зрителей на "Месталье".

Гуэдеш на чужой половине поля ударил по ногам Мирамона и получил жёлтую карточку.

Кампанья от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Корреа.

Рачич не смог сохранить мяч перед чужой штрафной площадью.

Удар Гомеса слева от угла штрафной площади в дальний угол ворот отразил Мамардашвили.

Кампанья от углового флага навесил к ближней штанге, где Дуарте не удалось нанести удар головой.

Кампанья слева со штрафного навесил к воротам, откуда мяч кулаком выбил Мамардашвили.

Кампанья справа со штрафного навесил на Пепелу, который головой пробил левее ворот.

10' Гуэдеш с двадцати четырёх метров пробил в сантиметрах над перекладиной.

8' "Леванте" лучше контролирует мяч в первые минуты матча, но попыток создания моментов пока не просматривается.

7' Кампанья на фланге сбил Корреа.

6' Сон слева оказался на ударной позиции, но с линии штрафной площади пробил в соперника.

5' Альдерете на левом фланге оказался в офсайде.

4' Гайя в центральном круге ударил локтем соперника.

3' Пепелу от углового флага навесил к дальней штанге, откуда скидку Кампаньи к воротам перехватил Рачич.

2' "Валенсия" играет в бело-чёрной форме, "Леванте" - в сине-гранатовой.