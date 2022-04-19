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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Валенсия
 
Позже

Стадион:
Леванте
Прогнозы 42
Валенсия 90.5% (38)
X 7.1% (3)
Леванте 2.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Леванте
2.35
3.56
3.22
Все Коэффициенты

История личных встреч

Валенсия
Леванте

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

27 матчей

51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

55.6%
25.9%
18.5%
15 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
3:4
ТМК
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
4:2
ТМС
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:4
П
3:1
П
2:2
П
3:1
П
1:1
П
1:0
П
3:0
П
3:0
П
2:1
П
2:0
П
2:0
П
2:2
П
1:0
П
1:1
КК
0:3
КК
4:1
П
0:2
П
0:0
П
0:1
ПД
1:5
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 11 (1) 0.33
Солер Карлос 11 (7) 0.33
Дуро Уго 6 0.18
Макси Гомес 3 0.09
Гайя Хосе 2 0.06
Габриэль Паулиста 2 0.06
Альдерете Омар 2 0.06
Андре Маркос 1 0.03
Васс Даниэль 1 0.03
Пиччини Кристиано 1 0.03
Муса Юнус 1 0.03
Гильямон Уго 1 0.03
Лато Тони 0 0
Кошта Элдер 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0
Хиль Бриан 0 0
Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 12 (3) 0.36
Рохер Марти 5 (1) 0.15
Де Фрутос Хорхе 4 0.12
Гомес Даниэль 4 0.12
Мелеро Гонсало 4 (1) 0.12
Сольдадо Роберто 3 0.09
Барди Энис 3 (2) 0.09
Кампанья Хосе 2 0.06
Малса Микаэль 1 0.03
Мустафи Шкодран 1 0.03
Сон 1 0.03
Робер Пьер 1 0.03
Кантеро Алехандро 0 0
Мартинес Пабло II 0 0
Пубиль Марк 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 12 0
Фулкье Димитри 10 0
Дьякаби Муктар 10 0
Гильямон Уго 8 1
Гайя Хосе 7 1
Макси Гомес 6 1
Мориба Илайкс 6 1
Васс Даниэль 6 0
Лато Тони 5 0
Муса Юнус 5 0
Солер Карлос 4 0
Корреа Тьерри 4 0
Дуро Уго 2 1
Кошта Элдер 3 0
Вальехо Ману 3 0
Андре Маркос 3 0
Хиль Бриан 3 0
Джейсон 2 0
Габриэль Паулиста 2 0
Гуэдеш Гонсалу 2 0
Джюмарт Эрай 2 0
Рачич Урош 2 0
Иранцо Рубен 2 0
Пиччини Кристиано 1 0
Черышев Денис 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Хауме Доменек 1 0
Коба Куандреди 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Москера Кристиан 1 0
Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 9 0
Рохер Марти 7 0
Сольдадо Роберто 5 1
Кампанья Хосе 5 1
Клерк Карлос 6 0
Малса Микаэль 6 0
Моралес Луис 6 0
Мирамон Хорхе 5 0
Мелеро Гонсало 5 0
Сон 3 1
Робер Пьер 3 1
Де Фрутос Хорхе 4 0
Дуарте Оскар 3 0
Везу Рубен 3 0
Барди Энис 3 0
Карденас Дани 3 0
Айтор Фернандес 1 1
Alessio Lisci 1 1
Касерес Мартин 2 0
Радоя Неманья 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Постиго Серхио 1 0
Гомес Даниэль 1 0
Мустафи Шкодран 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Пубиль Марк 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
18
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
3
12%
3
17%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
4
16%
2
11%
31-45
6
24%
5
28%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
8
32%
5
28%
76-90

Пропущено

18
37
5 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 15
0
0%
7
19%
1-15
1
6%
2
5%
16-30
4
22%
5
14%
31-45
4
22%
5
14%
46-60
5
28%
7
19%
61-75
4
22%
11
30%
30%
76-90

Забито

20
23
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
4
20%
4
17%
31-45
5
25%
5
22%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
3
15%
9
39%
76-90

Пропущено

29
28
16 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
8
28%
5
18%
1-15
6
21%
2
7%
16-30
2
7%
4
14%
31-45
2
7%
4
14%
46-60
4
14%
6
21%
61-75
7
24%
7
25%
76-90

Забито

45
41
18 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 11
6 Не забивали 11
5
11%
3
7%
1-15
5
11%
5
12%
16-30
8
18%
6
15%
31-45
11
24%
10
24%
46-60
5
11%
3
7%
61-75
11
24%
14
34%
76-90

Пропущено

47
65
21 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 40
14 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 26
8
17%
12
18%
1-15
7
15%
4
6%
16-30
6
13%
9
14%
31-45
6
13%
9
14%
46-60
9
19%
13
20%
61-75
11
23%
18
28%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бетис - Валенсия 1:1 Вильярреал - Валенсия 2:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Райо Вальекано - Валенсия 1:1
Валенсия - Кадис 0:0 Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2
Леванте
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Леванте - Севилья 2:3 Гранада - Леванте 1:4 Леванте - Барселона 2:3 Леванте - Вильярреал 2:0
Осасуна - Леванте 3:1 Леванте - Эспаньол 1:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Леванте - Эльче 3:0 Сельта - Леванте 1:1 Атлетико М - Леванте 0:1 Леванте - Бетис 2:4 Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 33 24 6 3 69 - 29 78
2. Барселона Заявка 33 18 9 6 61 - 33 63
3. Севилья Заявка 33 17 12 4 49 - 27 63
4. Атлетико М Заявка 33 18 7 8 59 - 39 61
5. Бетис Заявка 33 17 6 10 56 - 38 57
6. Реал Сосьедад Заявка 33 15 10 8 32 - 31 55
7. Вильярреал Заявка 33 14 10 9 53 - 31 52
8. Атлетик Б Заявка 33 12 12 9 39 - 34 48
9. Осасуна Заявка 33 12 8 13 34 - 44 44
10. Валенсия Заявка 33 10 12 11 44 - 48 42
11. Райо Вальекано Заявка 33 11 7 15 34 - 38 40
12. Сельта Заявка 33 10 9 14 36 - 37 39
13. Эспаньол Заявка 33 10 9 14 37 - 45 39
14. Эльче Заявка 33 10 8 15 36 - 44 38
15. Хетафе Заявка 33 8 11 14 31 - 37 35
16. Мальорка Заявка 33 8 8 17 29 - 54 32
17. Кадис Заявка 33 6 13 14 29 - 46 31
18. Гранада Заявка 33 6 12 15 36 - 56 30
19. Алавес Заявка 33 6 7 20 26 - 55 25
20. Леванте Заявка 33 5 10 18 41 - 65 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 11 4 1 34 - 13 37
2. Севилья Заявка 16 11 4 1 34 - 16 37
3. Атлетико М Заявка 17 11 4 2 31 - 15 37
4. Вильярреал Заявка 17 10 5 2 38 - 15 35
5. Барселона Заявка 16 10 2 4 32 - 15 32
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Эспаньол Заявка 17 9 4 4 23 - 17 31
8. Бетис Заявка 17 9 2 6 31 - 20 29
9. Райо Вальекано Заявка 16 8 4 4 22 - 12 28
10. Атлетик Б Заявка 16 8 3 5 25 - 18 27
11. Хетафе Заявка 16 7 4 5 21 - 15 25
12. Мальорка Заявка 17 6 6 5 16 - 18 24
13. Эльче Заявка 16 6 5 5 20 - 17 23
14. Валенсия Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
15. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
16. Сельта Заявка 17 5 4 8 21 - 23 19
17. Алавес Заявка 16 5 4 7 13 - 18 19
18. Гранада Заявка 16 4 5 7 20 - 28 17
19. Леванте Заявка 17 3 7 7 23 - 28 16
20. Кадис Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 2 2 35 - 16 41
2. Барселона Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
3. Бетис Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
4. Севилья Заявка 17 6 8 3 15 - 11 26
5. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
6. Реал Сосьедад Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
7. Осасуна Заявка 16 7 2 7 18 - 21 23
8. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
9. Валенсия Заявка 17 5 5 7 21 - 28 20
10. Сельта Заявка 16 5 5 6 15 - 14 20
11. Кадис Заявка 16 4 5 7 14 - 23 17
12. Вильярреал Заявка 16 4 5 7 15 - 16 17
13. Эльче Заявка 17 4 3 10 16 - 27 15
14. Гранада Заявка 17 2 7 8 16 - 28 13
15. Райо Вальекано Заявка 17 3 3 11 12 - 26 12
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 16 2 3 11 18 - 37 9
18. Мальорка Заявка 16 2 2 12 13 - 36 8
19. Эспаньол Заявка 16 1 5 10 14 - 28 8
20. Алавес Заявка 17 1 3 13 13 - 37 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Леванте от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2022, осталось 2 дня 11 часов 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Валенсия 90.5% (38)
    X 7.1% (3)
    Леванте 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Леванте
    2.35
    3.56
    3.22
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Валенсия - Леванте онлайн

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    Прогнозы на матч Валенсия - Леванте

    Исход игры
    Валенсия
    90.5% (38)
    Ничья
    7.1% (3)
    Леванте
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.66% (22)
    Меньше
    46.34% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    56.1% (23)
    Нет
    43.9% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    40.5% (17)
    1:0 Валенсия
    19% (8)
    2:0 Валенсия
    19% (8)
    3:1 Валенсия
    7.1% (3)
    1:1 Ничья
    4.8% (2)
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    Валенсия
    Леванте
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