Испания: Ла Лига 2021-2022
История личных встреч
Валенсия
Леванте
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
27 матчей
51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
55.6%
25.9%
18.5%
15 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэдеш Гонсалу
|11 (1)
|0.33
|Солер Карлос
|11 (7)
|0.33
|Дуро Уго
|6
|0.18
|Макси Гомес
|3
|0.09
|Гайя Хосе
|2
|0.06
|Габриэль Паулиста
|2
|0.06
|Альдерете Омар
|2
|0.06
|Андре Маркос
|1
|0.03
|Васс Даниэль
|1
|0.03
|Пиччини Кристиано
|1
|0.03
|Муса Юнус
|1
|0.03
|Гильямон Уго
|1
|0.03
|Лато Тони
|0
|0
|Кошта Элдер
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Черышев Денис
|0
|0
|Силлессен Яспер
|0
|0
|Дьякаби Муктар
|0
|0
|Хиль Бриан
|0
|0
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|12 (3)
|0.36
|Рохер Марти
|5 (1)
|0.15
|Де Фрутос Хорхе
|4
|0.12
|Гомес Даниэль
|4
|0.12
|Мелеро Гонсало
|4 (1)
|0.12
|Сольдадо Роберто
|3
|0.09
|Барди Энис
|3 (2)
|0.09
|Кампанья Хосе
|2
|0.06
|Малса Микаэль
|1
|0.03
|Мустафи Шкодран
|1
|0.03
|Сон
|1
|0.03
|Робер Пьер
|1
|0.03
|Кантеро Алехандро
|0
|0
|Мартинес Пабло II
|0
|0
|Пубиль Марк
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|12
|0
|Фулкье Димитри
|10
|0
|Дьякаби Муктар
|10
|0
|Гильямон Уго
|8
|1
|Гайя Хосе
|7
|1
|Макси Гомес
|6
|1
|Мориба Илайкс
|6
|1
|Васс Даниэль
|6
|0
|Лато Тони
|5
|0
|Муса Юнус
|5
|0
|Солер Карлос
|4
|0
|Корреа Тьерри
|4
|0
|Дуро Уго
|2
|1
|Кошта Элдер
|3
|0
|Вальехо Ману
|3
|0
|Андре Маркос
|3
|0
|Хиль Бриан
|3
|0
|Джейсон
|2
|0
|Габриэль Паулиста
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0
|Джюмарт Эрай
|2
|0
|Рачич Урош
|2
|0
|Иранцо Рубен
|2
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Хауме Доменек
|1
|0
|Коба Куандреди
|1
|0
|Мамардашвили Георгий
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепелу
|9
|0
|Рохер Марти
|7
|0
|Сольдадо Роберто
|5
|1
|Кампанья Хосе
|5
|1
|Клерк Карлос
|6
|0
|Малса Микаэль
|6
|0
|Моралес Луис
|6
|0
|Мирамон Хорхе
|5
|0
|Мелеро Гонсало
|5
|0
|Сон
|3
|1
|Робер Пьер
|3
|1
|Де Фрутос Хорхе
|4
|0
|Дуарте Оскар
|3
|0
|Везу Рубен
|3
|0
|Барди Энис
|3
|0
|Карденас Дани
|3
|0
|Айтор Фернандес
|1
|1
|Alessio Lisci
|1
|1
|Касерес Мартин
|2
|0
|Радоя Неманья
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Постиго Серхио
|1
|0
|Гомес Даниэль
|1
|0
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|Вукчевич Никола
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
|Пубиль Марк
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
18
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
3
12%
3
17%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
4
16%
2
11%
31-45
6
24%
5
28%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
8
32%
5
28%
76-90
Пропущено
18
37
5 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 15
0
0%
7
19%
1-15
1
6%
2
5%
16-30
4
22%
5
14%
31-45
4
22%
5
14%
46-60
5
28%
7
19%
61-75
4
22%
11
30%
30%
76-90
Забито
20
23
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
4
20%
4
17%
31-45
5
25%
5
22%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
3
15%
9
39%
76-90
Пропущено
29
28
16 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
8
28%
5
18%
1-15
6
21%
2
7%
16-30
2
7%
4
14%
31-45
2
7%
4
14%
46-60
4
14%
6
21%
61-75
7
24%
7
25%
76-90
Забито
45
41
18 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 11
6 Не забивали 11
5
11%
3
7%
1-15
5
11%
5
12%
16-30
8
18%
6
15%
31-45
11
24%
10
24%
46-60
5
11%
3
7%
61-75
11
24%
14
34%
76-90
Пропущено
47
65
21 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 40
14 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 26
8
17%
12
18%
1-15
7
15%
4
6%
16-30
6
13%
9
14%
31-45
6
13%
9
14%
46-60
9
19%
13
20%
61-75
11
23%
18
28%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бетис - Валенсия 1:1 Вильярреал - Валенсия 2:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Райо Вальекано - Валенсия 1:1
Валенсия - Кадис 0:0 Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2
Леванте
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Леванте - Севилья 2:3 Гранада - Леванте 1:4 Леванте - Барселона 2:3 Леванте - Вильярреал 2:0
Осасуна - Леванте 3:1 Леванте - Эспаньол 1:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Леванте - Эльче 3:0 Сельта - Леванте 1:1 Атлетико М - Леванте 0:1 Леванте - Бетис 2:4 Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|24
|6
|3
|69 - 29
|78
|2.
|Барселона
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|61 - 33
|63
|3.
|Севилья
|Заявка
|33
|17
|12
|4
|49 - 27
|63
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|59 - 39
|61
|5.
|Бетис
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|56 - 38
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|32 - 31
|55
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|53 - 31
|52
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|39 - 34
|48
|9.
|Осасуна
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|34 - 44
|44
|10.
|Валенсия
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|44 - 48
|42
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|34 - 38
|40
|12.
|Сельта
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|36 - 37
|39
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|37 - 45
|39
|14.
|Эльче
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|36 - 44
|38
|15.
|Хетафе
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|31 - 37
|35
|16.
|Мальорка
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|29 - 54
|32
|17.
|Кадис
|Заявка
|33
|6
|13
|14
|29 - 46
|31
|18.
|Гранада
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|36 - 56
|30
|19.
|Алавес
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|26 - 55
|25
|20.
|Леванте
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|41 - 65
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 13
|37
|2.
|Севилья
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 16
|37
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|31 - 15
|37
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|38 - 15
|35
|5.
|Барселона
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|32 - 15
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 17
|31
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 20
|29
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 18
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 15
|25
|12.
|Мальорка
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 18
|24
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 17
|23
|14.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 20
|22
|15.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|16.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 23
|19
|17.
|Алавес
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|13 - 18
|19
|18.
|Гранада
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 28
|17
|19.
|Леванте
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 28
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|35 - 16
|41
|2.
|Барселона
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|3.
|Бетис
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|15 - 11
|26
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 24
|23
|7.
|Осасуна
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 21
|23
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|14 - 16
|21
|9.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 28
|20
|10.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 14
|20
|11.
|Кадис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 23
|17
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 16
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 27
|15
|14.
|Гранада
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 28
|13
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 26
|12
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|17.
|Леванте
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 37
|9
|18.
|Мальорка
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|14 - 28
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|13 - 37
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Валенсия - Леванте
Исход игры
Валенсия
90.5% (38)
Ничья
7.1% (3)
Леванте
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.66% (22)
Меньше
46.34% (19)
Обе команды забьют
Да
56.1% (23)
Нет
43.9% (18)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
40.5% (17)
1:0 Валенсия
19% (8)
2:0 Валенсия
19% (8)
3:1 Валенсия
7.1% (3)
1:1 Ничья
4.8% (2)
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