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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетик Б
 
Позже

Стадион:
Атлетико М
Прогнозы 39
Атлетик Б 2.6% (1)
X 35.9% (14)
Атлетико М 61.5% (24)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Атлетико М
3.14
3.30
2.70
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Атлетик Б
Атлетико М

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
72.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

32 матча

28.1%
12.5%
59.4%
9 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

21.9%
53.1%
25%
7 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
6 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

С
1:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
П
2:0
П
3:2
П
2:0
П
1:2
П
3:1
П
2:2
П
0:1
П
2:1
П
0:0
П
1:4
П
1:2
КК
1:2
КК
1:0
П
2:0
П
3:0
П
4:0
ЛЕ
3:0
П
2:1
П
3:0
П
0:2
П
1:2
П
2:0
П
1:0
П
1:4
П
2:3
ПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 7 0.21
Сансет Ойян 6 0.18
Гарсия Рауль 6 0.18
Муньяин Икер 4 (1) 0.12
Иньиго Мартинес 3 0.09
Беренгер Алекс 2 0.06
Вивиан Даниэль 2 0.06
Весга Микель 2 0.06
Де Маркос Оскар 1 0.03
Юри Берчиче 1 0.03
Вильялибре Асьер 1 0.03
Серрано Нико 1 0.03
Саррага Ойер 1 (1) 0.03
Лекуе Иньиго 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корреа Анхель 11 0.33
Суарес Луис 11 (2) 0.33
Фелиш Жоау 8 0.24
Карраско Янник 5 (1) 0.15
Кунья Матеус 5 0.15
Лемар Тома 4 0.12
Гризманн Антуан 3 0.09
Эрмосо Марио 2 0.06
Фелипе Аугусто IV 2 0.06
Лоди Ренан 2 0.06
Врсалько Шиме 1 0.03
Кондогбия Жоффрей 1 0.03
Коке Хорхе 1 0.03
Де Пауль Родриго 1 0.03
Льоренте Маркос 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Хименес Хосе 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 8 2
Гарсия Дани 8 0
Беренгер Алекс 7 0
Весга Микель 4 1
Йерай Альварес 5 0
Саррага Ойер 5 0
Де Маркос Оскар 4 0
Венседор Унай 4 0
Уильямс Нико 4 0
Петхарроман Алекс 4 0
Муньяин Икер 3 0
Лекуе Иньиго 3 0
Гарсия Рауль 2 0
Баленсиага Микель 2 0
Юри Берчиче 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Унай Симон 2 0
Нуньес Унай 2 0
Сансет Ойян 2 0
Морсильо Хон 2 0
Вивиан Даниэль 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 10 2
Савич Стефан 10 0
Суарес Луис 7 0
Де Пауль Родриго 7 0
Хименес Хосе 7 0
Фелипе Аугусто IV 5 1
Эрмосо Марио 4 1
Диего Симеоне 4 1
Коке Хорхе 5 0
Карраско Янник 5 0
Корреа Анхель 3 1
Врсалько Шиме 4 0
Эррера Эктор 4 0
Льоренте Маркос 4 0
Мандава Рейнилду 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Кунья Матеус 3 0
Серрано Хавьер 1 1
Гризманн Антуан 2 0
Облак Ян 2 0
Лемар Тома 2 0
Лоди Ренан 2 0
Васс Даниэль 1 0
Триппьер Киран 1 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Мартин Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
30
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
5
22%
6
20%
1-15
2
9%
1
3%
16-30
2
9%
2
7%
31-45
1
4%
7
23%
46-60
6
26%
4
13%
61-75
7
30%
10
33%
76-90

Пропущено

20
22
14 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
8
40%
3
14%
1-15
1
5%
4
18%
16-30
5
25%
5
23%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
4
20%
4
18%
76-90

Забито

15
29
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 11
24 Не забивали 19
1
7%
2
7%
1-15
4
27%
5
17%
16-30
3
20%
4
14%
31-45
2
13%
4
14%
46-60
3
20%
5
17%
61-75
2
13%
9
31%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
1
7%
1
6%
1-15
3
20%
2
12%
16-30
3
20%
4
24%
31-45
3
20%
3
18%
46-60
1
7%
4
24%
61-75
4
27%
3
18%
76-90

Забито

38
59
17 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 39
14 Забивали первыми 21
12 Не забивали 6
6
16%
8
14%
1-15
6
16%
6
10%
16-30
5
13%
6
10%
31-45
3
8%
11
19%
46-60
9
24%
9
15%
61-75
9
24%
19
32%
76-90

Пропущено

35
39
21 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 23
9
26%
4
10%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
8
23%
9
23%
31-45
4
11%
7
18%
46-60
2
6%
6
15%
61-75
8
23%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кадис - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Сельта 0:2 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Калденсе 0:0
Атлетик Б - Эльче 2:1 Калденсе - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Крузейро 1:2 Крузейро - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Вилла Нова 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Калденсе - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Атлетик Б - УРТ 4:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 Атлетик Б - Демократа ГВ 1:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Атлетик Б 3:2
Атлетико М
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атлетико М - Гранада 0:0 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Мальорка - Атлетико М 1:0
Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1 Бетис - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 33 24 6 3 69 - 29 78
2. Барселона Заявка 33 18 9 6 61 - 33 63
3. Севилья Заявка 33 17 12 4 49 - 27 63
4. Атлетико М Заявка 33 18 7 8 59 - 39 61
5. Бетис Заявка 33 17 6 10 56 - 38 57
6. Реал Сосьедад Заявка 33 15 10 8 32 - 31 55
7. Вильярреал Заявка 33 14 10 9 53 - 31 52
8. Атлетик Б Заявка 33 12 12 9 39 - 34 48
9. Осасуна Заявка 33 12 8 13 34 - 44 44
10. Валенсия Заявка 33 10 12 11 44 - 48 42
11. Райо Вальекано Заявка 33 11 7 15 34 - 38 40
12. Сельта Заявка 33 10 9 14 36 - 37 39
13. Эспаньол Заявка 33 10 9 14 37 - 45 39
14. Эльче Заявка 33 10 8 15 36 - 44 38
15. Хетафе Заявка 33 8 11 14 31 - 37 35
16. Мальорка Заявка 33 8 8 17 29 - 54 32
17. Кадис Заявка 33 6 13 14 29 - 46 31
18. Гранада Заявка 33 6 12 15 36 - 56 30
19. Алавес Заявка 33 6 7 20 26 - 55 25
20. Леванте Заявка 33 5 10 18 41 - 65 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 11 4 1 34 - 13 37
2. Севилья Заявка 16 11 4 1 34 - 16 37
3. Атлетико М Заявка 17 11 4 2 31 - 15 37
4. Вильярреал Заявка 17 10 5 2 38 - 15 35
5. Барселона Заявка 16 10 2 4 32 - 15 32
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Эспаньол Заявка 17 9 4 4 23 - 17 31
8. Бетис Заявка 17 9 2 6 31 - 20 29
9. Райо Вальекано Заявка 16 8 4 4 22 - 12 28
10. Атлетик Б Заявка 16 8 3 5 25 - 18 27
11. Хетафе Заявка 16 7 4 5 21 - 15 25
12. Мальорка Заявка 17 6 6 5 16 - 18 24
13. Эльче Заявка 16 6 5 5 20 - 17 23
14. Валенсия Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
15. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
16. Сельта Заявка 17 5 4 8 21 - 23 19
17. Алавес Заявка 16 5 4 7 13 - 18 19
18. Гранада Заявка 16 4 5 7 20 - 28 17
19. Леванте Заявка 17 3 7 7 23 - 28 16
20. Кадис Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 2 2 35 - 16 41
2. Барселона Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
3. Бетис Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
4. Севилья Заявка 17 6 8 3 15 - 11 26
5. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
6. Реал Сосьедад Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
7. Осасуна Заявка 16 7 2 7 18 - 21 23
8. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
9. Валенсия Заявка 17 5 5 7 21 - 28 20
10. Сельта Заявка 16 5 5 6 15 - 14 20
11. Кадис Заявка 16 4 5 7 14 - 23 17
12. Вильярреал Заявка 16 4 5 7 15 - 16 17
13. Эльче Заявка 17 4 3 10 16 - 27 15
14. Гранада Заявка 17 2 7 8 16 - 28 13
15. Райо Вальекано Заявка 17 3 3 11 12 - 26 12
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 16 2 3 11 18 - 37 9
18. Мальорка Заявка 16 2 2 12 13 - 36 8
19. Эспаньол Заявка 16 1 5 10 14 - 28 8
20. Алавес Заявка 17 1 3 13 13 - 37 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2022, осталось 2 дня 14 часов.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Атлетик Б 2.6% (1)
    X 35.9% (14)
    Атлетико М 61.5% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Атлетико М
    3.14
    3.30
    2.70
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Атлетик Б - Атлетико М

    Исход игры
    Атлетик Б
    2.6% (1)
    Ничья
    36.8% (14)
    Атлетико М
    60.5% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (18)
    Меньше
    52.63% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (32)
    Нет
    15.79% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    42.1% (16)
    1:1 Ничья
    36.8% (14)
    0:1 Атлетико М
    15.8% (6)
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    Атлетик Б
    Атлетико М
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