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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион: Зрители: 9916
Хетафе
0:0
Второй тайм: 77'
Бетис
0'
31' Желтая карточка
Митрович Стефан
51' Желтая карточка
Руибаль Айтор
77'

Ход матча

31'
Митрович Стефан
 
51'
 
Руибаль Айтор
59'
 
Лаинес Диего
Руибаль Айтор
59'
 
Хуанми Мигель
Тельо Кристиан
73'
Аленья Карлес
Майораль Борха
 
73'
Рамирес Сандро
Оскар Родригес
 
75'
 
Виллиан Жозе
Иглесиас Борха

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 116
Хетафе 14.7% (17)
X 38.8% (45)
Бетис 46.6% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Бетис
4.86
3.28
3.53
Все Коэффициенты
Новости
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
19
Йокушлу
Окай
23
Митрович
Стефан
2
Дьене
Даконам
17
Оливера
Матиас
24
Оскар
Родригес
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
10
Унал
Энес
25
Майораль
Борха
25
Браво
Клаудио
23
Сабали
Юссуф
16
Песселья
Херман
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
10
Каналес
Серхио
24
Руибаль
Айтор
8
Фекир
Набиль
11
Тельо
Кристиан
9
Иглесиас
Борха
Хетафе
5-3-2
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Хетафе
Бетис

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
70%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 12 побед

23 матча

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.8%
47.8%
17.4%
8 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
П
1:2
П
2:0
П
0:1
П
2:2
П
2:1
П
1:0
П
2:0
П
3:1
П
0:0
П
2:4
П
1:1
П
1:0
КК
1:3
КК
1:2
П
2:2
П
0:0
ПД
1:1
ПД
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 15 (2) 0.44
Майораль Борха 6 (1) 0.18
Рамирес Сандро 3 0.09
Оливера Матиас 1 0.03
Максимович Неманья 1 0.03
Аленья Карлес 1 0.03
Митрович Стефан 1 0.03
Мата Хайме 1 0.03
Поведа Дарио 1 0.03
Куэнка Хорхе 1 0.03
Арамбарри Мауро 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Дьене Даконам 0 0
Оскар Родригес 0 0
Янкто Якуб 0 0
Кабако Эрик 0 0
Вильяр Гонсало 0 0
Флорентину 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Акуругу Аманква 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 15 0.44
Иглесиас Борха 9 (3) 0.26
Виллиан Жозе 8 (3) 0.24
Фекир Набиль 6 0.18
Морено Алекс 5 0.15
Каналес Серхио 4 0.12
Карвалью Вилльям 2 0.06
Тельо Кристиан 2 0.06
Гидо Родригес 1 0.03
Гонсалес Эдгар 1 0.03
Родри Родриго 1 0.03
Песселья Херман 1 0.03
Эрмосо Кике 1 0.03
Бельерин Эктор 0 0
Гуардадо Андрес 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Миранда Хуан 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамиан Суарес 13 0
Дьене Даконам 10 1
Арамбарри Мауро 11 0
Куэнка Хорхе 5 2
Унал Энес 8 0
Оливера Матиас 8 0
Аленья Карлес 6 1
Рамирес Сандро 7 0
Мата Хайме 7 0
Митрович Стефан 6 0
Максимович Неманья 5 0
Кабако Эрик 3 1
Сильва Хонатан 4 0
Кике Санчес Флорес 2 1
Сория Давид 3 0
Майораль Борха 3 0
Янкто Якуб 1 1
Чема Родригес 1 1
Тимор Давид 2 0
Оскар Родригес 2 0
Флорентину 2 0
Йокушлу Окай 1 0
Ньом Аллан 1 0
Масиас Хосе 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 8 1
Фекир Набиль 7 1
Песселья Херман 5 1
Гонсалес Эдгар 6 0
Каналес Серхио 6 0
Карвалью Вилльям 6 0
Руибаль Айтор 6 0
Хуанми Мигель 5 0
Морено Алекс 3 1
Гуардадо Андрес 4 0
Иглесиас Борха 4 0
Бельерин Эктор 2 1
Акуоку Поль 2 1
Бартра Марк 3 0
Миранда Хуан 3 0
Виктор Руис 2 0
Браво Клаудио 2 0
Тельо Кристиан 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Силва Руи 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Виллиан Жозе 1 0
Сабали Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
26
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
4
19%
3
12%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
4
19%
4
15%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
6
29%
9
35%
76-90

Пропущено

15
17
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
13%
2
12%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
3
20%
4
24%
61-75
4
27%
2
12%
76-90

Забито

11
32
10 В 1-м тайме 17
1 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
25 Не забивали 20
2
18%
4
13%
1-15
5
45%
7
22%
16-30
3
27%
6
19%
31-45
1
9%
4
13%
46-60
0
0%
5
16%
61-75
0
0%
6
19%
76-90

Пропущено

21
19
14 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
5
24%
3
16%
1-15
6
29%
1
5%
16-30
3
14%
5
26%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
1
5%
5
26%
61-75
5
24%
4
21%
76-90

Забито

32
58
18 В 1-м тайме 29
14 Во 2-м тайме 29
14 Забивали первыми 15
14 Не забивали 7
6
19%
7
12%
1-15
6
19%
11
19%
16-30
6
19%
11
19%
31-45
5
16%
8
14%
46-60
3
9%
6
10%
61-75
6
19%
15
26%
76-90

Пропущено

36
36
19 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 24
7
19%
5
14%
1-15
7
19%
4
11%
16-30
5
14%
9
25%
31-45
4
11%
3
8%
46-60
4
11%
9
25%
61-75
9
25%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сельта - Хетафе 0:2 Хетафе - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Хетафе - Мальорка 1:0
Атлетик Б - Хетафе 1:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Эспаньол - Хетафе 2:0 Хетафе - Алавес 2:2 Кадис - Хетафе 1:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Хетафе - Леванте 3:0 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5
Бетис
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бетис - Валенсия 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Кадис - Бетис 1:2
Бетис - Осасуна 4:1 Сельта - Бетис 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Бетис - Атлетико М 1:3 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 25 6 3 73 - 29 81
2. Барселона Заявка 34 19 9 6 63 - 34 66
3. Севилья Заявка 34 17 13 4 50 - 28 64
4. Атлетико М Заявка 34 18 7 9 59 - 41 61
5. Бетис 0:0 Заявка 34 17 7 10 56 - 38 58
6. Реал Сосьедад Заявка 34 15 11 8 33 - 32 56
7. Вильярреал Заявка 34 14 10 10 54 - 33 52
8. Атлетик Б Заявка 34 13 12 9 41 - 34 51
9. Осасуна Заявка 34 12 9 13 35 - 45 45
10. Валенсия Заявка 34 10 13 11 45 - 49 43
11. Райо Вальекано Заявка 34 11 8 15 35 - 39 41
12. Сельта Заявка 34 10 10 14 37 - 38 40
13. Эльче Заявка 34 10 9 15 37 - 45 39
14. Эспаньол Заявка 34 10 9 15 37 - 49 39
15. Хетафе 0:0 Заявка 34 8 12 14 31 - 37 36
16. Мальорка Заявка 34 8 8 18 30 - 56 32
17. Кадис Заявка 34 6 14 14 30 - 47 32
18. Гранада Заявка 34 6 13 15 37 - 57 31
19. Алавес Заявка 34 7 7 20 28 - 56 28
20. Леванте Заявка 34 5 11 18 42 - 66 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 12 4 1 38 - 13 40
2. Севилья Заявка 17 11 5 1 35 - 17 38
3. Атлетико М Заявка 17 11 4 2 31 - 15 37
4. Барселона Заявка 17 11 2 4 34 - 16 35
5. Вильярреал Заявка 17 10 5 2 38 - 15 35
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Эспаньол Заявка 17 9 4 4 23 - 17 31
8. Атлетик Б Заявка 17 9 3 5 27 - 18 30
9. Бетис 0:0 Заявка 17 9 2 6 31 - 20 29
10. Райо Вальекано Заявка 17 8 5 4 23 - 13 29
11. Хетафе 0:0 Заявка 17 7 5 5 21 - 15 26
12. Эльче Заявка 17 6 6 5 21 - 18 24
13. Мальорка Заявка 17 6 6 5 16 - 18 24
14. Валенсия Заявка 17 5 8 4 24 - 21 23
15. Алавес Заявка 17 6 4 7 15 - 19 22
16. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
17. Сельта Заявка 17 5 4 8 21 - 23 19
18. Гранада Заявка 17 4 6 7 21 - 29 18
19. Леванте Заявка 17 3 7 7 23 - 28 16
20. Кадис Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 2 2 35 - 16 41
2. Барселона Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
3. Бетис 0:0 Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
4. Севилья Заявка 17 6 8 3 15 - 11 26
5. Реал Сосьедад Заявка 17 6 6 5 21 - 25 24
6. Атлетико М Заявка 17 7 3 7 28 - 26 24
7. Осасуна Заявка 17 7 3 7 19 - 22 24
8. Сельта Заявка 17 5 6 6 16 - 15 21
9. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
10. Валенсия Заявка 17 5 5 7 21 - 28 20
11. Кадис Заявка 17 4 6 7 15 - 24 18
12. Вильярреал Заявка 17 4 5 8 16 - 18 17
13. Эльче Заявка 17 4 3 10 16 - 27 15
14. Гранада Заявка 17 2 7 8 16 - 28 13
15. Райо Вальекано Заявка 17 3 3 11 12 - 26 12
16. Хетафе 0:0 Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 17 2 4 11 19 - 38 10
18. Мальорка Заявка 17 2 2 13 14 - 38 8
19. Эспаньол Заявка 17 1 5 11 14 - 32 8
20. Алавес Заявка 17 1 3 13 13 - 37 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Второй тайм
  • 77'
    Арамбарри Мауро из команды Хетафе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 76'
    Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 76'
    Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 76'
    Дамиан Суарес из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 76'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 75'
    Тактическая замена. Иглесиас Борха уходит с поля и его заменяет Виллиан Жозе
  • 75'
    Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Хетафе 14.7% (17)
    X 38.8% (45)
    Бетис 46.6% (54)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Бетис
    4.86
    3.28
    3.53
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Хетафе 0:0 Бетис онлайн

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    Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Бетис

    Исход игры
    Хетафе
    14.7% (17)
    Ничья
    38.8% (45)
    Бетис
    46.6% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.25% (42)
    Меньше
    60.75% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    75.7% (81)
    Нет
    24.3% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.6% (39)
    1:2 Бетис
    25.9% (30)
    0:1 Бетис
    13.8% (16)
    2:1 Хетафе
    6.9% (8)
    1:0 Хетафе
    5.2% (6)
    1:3 Бетис
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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