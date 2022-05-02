Стадион: Колизеум Альфонсо Перес Зрители: 9916
31' Желтая карточкаМитрович Стефан
51' Желтая карточкаРуибаль Айтор
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
13
Сория
Давид
19
Йокушлу
Окай
10
Унал
Энес
23
Сабали
Юссуф
15
Морено
Алекс
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
-
19 Йокушлу ОкайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Хетафе
Бетис
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
70%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 12 побед
23 матча
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
34.8%
47.8%
17.4%
8 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|15 (2)
|0.44
|Майораль Борха
|6 (1)
|0.18
|Рамирес Сандро
|3
|0.09
|Оливера Матиас
|1
|0.03
|Максимович Неманья
|1
|0.03
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|Митрович Стефан
|1
|0.03
|Мата Хайме
|1
|0.03
|Поведа Дарио
|1
|0.03
|Куэнка Хорхе
|1
|0.03
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Дьене Даконам
|0
|0
|Оскар Родригес
|0
|0
|Янкто Якуб
|0
|0
|Кабако Эрик
|0
|0
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Акуругу Аманква
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|15
|0.44
|Иглесиас Борха
|9 (3)
|0.26
|Виллиан Жозе
|8 (3)
|0.24
|Фекир Набиль
|6
|0.18
|Морено Алекс
|5
|0.15
|Каналес Серхио
|4
|0.12
|Карвалью Вилльям
|2
|0.06
|Тельо Кристиан
|2
|0.06
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|Гонсалес Эдгар
|1
|0.03
|Родри Родриго
|1
|0.03
|Песселья Херман
|1
|0.03
|Эрмосо Кике
|1
|0.03
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Гуардадо Андрес
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дамиан Суарес
|13
|0
|Дьене Даконам
|10
|1
|Арамбарри Мауро
|11
|0
|Куэнка Хорхе
|5
|2
|Унал Энес
|8
|0
|Оливера Матиас
|8
|0
|Аленья Карлес
|6
|1
|Рамирес Сандро
|7
|0
|Мата Хайме
|7
|0
|Митрович Стефан
|6
|0
|Максимович Неманья
|5
|0
|Кабако Эрик
|3
|1
|Сильва Хонатан
|4
|0
|Кике Санчес Флорес
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Майораль Борха
|3
|0
|Янкто Якуб
|1
|1
|Чема Родригес
|1
|1
|Тимор Давид
|2
|0
|Оскар Родригес
|2
|0
|Флорентину
|2
|0
|Йокушлу Окай
|1
|0
|Ньом Аллан
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|8
|1
|Фекир Набиль
|7
|1
|Песселья Херман
|5
|1
|Гонсалес Эдгар
|6
|0
|Каналес Серхио
|6
|0
|Карвалью Вилльям
|6
|0
|Руибаль Айтор
|6
|0
|Хуанми Мигель
|5
|0
|Морено Алекс
|3
|1
|Гуардадо Андрес
|4
|0
|Иглесиас Борха
|4
|0
|Бельерин Эктор
|2
|1
|Акуоку Поль
|2
|1
|Бартра Марк
|3
|0
|Миранда Хуан
|3
|0
|Виктор Руис
|2
|0
|Браво Клаудио
|2
|0
|Тельо Кристиан
|2
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Мануэль Пеллегрини
|2
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
|Сабали Юссуф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
26
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
4
19%
3
12%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
4
19%
4
15%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
6
29%
9
35%
76-90
Пропущено
15
17
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
13%
2
12%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
3
20%
4
24%
61-75
4
27%
2
12%
76-90
Забито
11
32
10 В 1-м тайме 17
1 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
25 Не забивали 20
2
18%
4
13%
1-15
5
45%
7
22%
16-30
3
27%
6
19%
31-45
1
9%
4
13%
46-60
0
0%
5
16%
61-75
0
0%
6
19%
76-90
Пропущено
21
19
14 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
5
24%
3
16%
1-15
6
29%
1
5%
16-30
3
14%
5
26%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
1
5%
5
26%
61-75
5
24%
4
21%
76-90
Забито
32
58
18 В 1-м тайме 29
14 Во 2-м тайме 29
14 Забивали первыми 15
14 Не забивали 7
6
19%
7
12%
1-15
6
19%
11
19%
16-30
6
19%
11
19%
31-45
5
16%
8
14%
46-60
3
9%
6
10%
61-75
6
19%
15
26%
76-90
Пропущено
36
36
19 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 24
7
19%
5
14%
1-15
7
19%
4
11%
16-30
5
14%
9
25%
31-45
4
11%
3
8%
46-60
4
11%
9
25%
61-75
9
25%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сельта - Хетафе 0:2 Хетафе - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Хетафе - Мальорка 1:0
Атлетик Б - Хетафе 1:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Эспаньол - Хетафе 2:0 Хетафе - Алавес 2:2 Кадис - Хетафе 1:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Хетафе - Леванте 3:0 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5
Бетис
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бетис - Валенсия 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Кадис - Бетис 1:2
Бетис - Осасуна 4:1 Сельта - Бетис 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Бетис - Атлетико М 1:3 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|25
|6
|3
|73 - 29
|81
|2.
|Барселона
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|63 - 34
|66
|3.
|Севилья
|Заявка
|34
|17
|13
|4
|50 - 28
|64
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|18
|7
|9
|59 - 41
|61
|5.
|Бетис
|0:0 Заявка
|34
|17
|7
|10
|56 - 38
|58
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|33 - 32
|56
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|54 - 33
|52
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|41 - 34
|51
|9.
|Осасуна
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|35 - 45
|45
|10.
|Валенсия
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|45 - 49
|43
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|35 - 39
|41
|12.
|Сельта
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|37 - 38
|40
|13.
|Эльче
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 45
|39
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 49
|39
|15.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|34
|8
|12
|14
|31 - 37
|36
|16.
|Мальорка
|Заявка
|34
|8
|8
|18
|30 - 56
|32
|17.
|Кадис
|Заявка
|34
|6
|14
|14
|30 - 47
|32
|18.
|Гранада
|Заявка
|34
|6
|13
|15
|37 - 57
|31
|19.
|Алавес
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|28 - 56
|28
|20.
|Леванте
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|42 - 66
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|38 - 13
|40
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|35 - 17
|38
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|31 - 15
|37
|4.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 16
|35
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|38 - 15
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 17
|31
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 18
|30
|9.
|Бетис
|0:0 Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 20
|29
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 13
|29
|11.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 15
|26
|12.
|Эльче
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 18
|24
|13.
|Мальорка
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 18
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|24 - 21
|23
|15.
|Алавес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 19
|22
|16.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|17.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 23
|19
|18.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 29
|18
|19.
|Леванте
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 28
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|35 - 16
|41
|2.
|Барселона
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|3.
|Бетис
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|15 - 11
|26
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 25
|24
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 26
|24
|7.
|Осасуна
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|19 - 22
|24
|8.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 15
|21
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|14 - 16
|21
|10.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 28
|20
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 24
|18
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 18
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 27
|15
|14.
|Гранада
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 28
|13
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 26
|12
|16.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|17.
|Леванте
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|19 - 38
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|14 - 38
|8
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|14 - 32
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|13 - 37
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Бетис
Исход игры
Хетафе
14.7% (17)
Ничья
38.8% (45)
Бетис
46.6% (54)
Тотал 2.5
Больше
39.25% (42)
Меньше
60.75% (65)
Обе команды забьют
Да
75.7% (81)
Нет
24.3% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (39)
1:2 Бетис
25.9% (30)
0:1 Бетис
13.8% (16)
2:1 Хетафе
6.9% (8)
1:0 Хетафе
5.2% (6)
1:3 Бетис
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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