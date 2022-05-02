Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

48' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Команда Бетис играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Матч возобновлен

46' Ох, нехорошо это выглядит. Дьене Даконам получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Дьене Даконам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Оливера Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Хороший удар издали нанес Фекир Набиль , но отличный сейв сделал Давид Сория. Угловой.

43' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе

42' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Плохо сыграл Йокушлу Окай - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

40' Удар от ворот произведет Хетафе

40' Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

40' Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Унал Энес из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

39' Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Хетафе

38' Фекир Набиль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

36' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Митрович Стефан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

30' Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Виктор Руис из команды Бетис

23' Максимович Неманья имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

22' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

21' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Каналес Серхио пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем

18' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

18' Оливера Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе

16' Оливера Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

14' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Сабали Юссуф пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем

11' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

9' Удар от ворот произведет Хетафе

8' Отличный пас сделал Фекир Набиль из команды Бетис . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

8' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Оливера Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Песселья Херман оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Давид Сория перевел мяч на угловой.

1' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Бетис начинает с центра поля