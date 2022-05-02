Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Унал Энес из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

87' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

86' Отличные скиллы показывает Рамирес Сандро , обводя своих соперников

86' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Бетис

82' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Бетис выполняет удар от ворот.

80' Матч возобновится спорным мячом

80' Ох, нехорошо это выглядит. Унал Энес получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Унал Энес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Йокушлу Окай из команды Хетафе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

78' Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Арамбарри Мауро из команды Хетафе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

76' Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

76' Матч возобновится спорным мячом

75' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

74' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Хетафе пробьет пенальти!

68' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

67' Митрович Стефан из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

67' Максимович Неманья из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

66' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

65' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Сабали Юссуф из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

62' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Оскар Родригес пробует нанести удар издали, но Клаудио Браво держит все под контролем

61' Унал Энес из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

60' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Бетис выполняет удар от ворот.

58' Оскар Родригес не смог попасть в створ ударом издали

58' Оскар Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Йокушлу Окай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Дамиан Суарес из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

52' Руибаль Айтор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Руибаль Айтор - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

51' Сегодняшная посещаемость составляет 9916 болельщиков

50' Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Митрович Стефан из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

49' Почти гол! Йокушлу Окай пробил головой по воротам, но Клаудио Браво спас!

49' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника