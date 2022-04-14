РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Позже
История личных встреч
Олимп-Долгопрудный
Балтика
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимп-Долгопрудный
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тарасенко Захар
|6
|0.19
|Большаков Кирилл
|5 (2)
|0.16
|Коротаев Александр
|4 (1)
|0.13
|Косянчук Роман
|3
|0.09
|Булия Эдуард
|2
|0.06
|Ада Джозеф Ома
|2
|0.06
|Чежия Ираклий
|1
|0.03
|Щербак Артём
|1
|0.03
|Герчиков Леонид
|1
|0.03
|Янов Данила
|1
|0.03
|Сафронов Илья
|1
|0.03
|Иполе Филип
|1
|0.03
|Бахтияров Акмаль
|1 (1)
|0.03
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казаев Ян
|8
|0.25
|Лазарев Владислав
|6 (1)
|0.19
|Альшин Ильнур
|4
|0.13
|Барсов Максим
|3
|0.09
|Клёнкин Данил
|3
|0.09
|Мещанинов Артём
|3
|0.09
|Максименко Артём
|3 (1)
|0.09
|Гелоян Ишхан
|2
|0.06
|Мусаев Тамерлан
|2
|0.06
|Попов Артём
|2 (1)
|0.06
|Алейник Олег
|1
|0.03
|Тишкин Максим
|1
|0.03
|Остоич Иван
|1
|0.03
|Карпович Сергей
|1
|0.03
|Макарчук Артём
|1
|0.03
|Маркович Мирослав
|1 (1)
|0.03
Карточки
Олимп-Долгопрудный
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николас Лоуренс Анвон
|8
|1
|Кутин Денис
|9
|0
|Сафронов Илья
|5
|1
|Коротаев Александр
|6
|0
|Косянчук Роман
|4
|1
|Бахтияров Акмаль
|4
|1
|Большаков Кирилл
|5
|0
|Ада Джозеф Ома
|3
|1
|Коваленко Михаил Вадимович
|4
|0
|Калачёв Илья
|4
|0
|Янов Данила
|4
|0
|Гудков Ян
|4
|0
|Щербак Артём
|2
|1
|Стрельник Михаил
|2
|1
|Ставер Евгений
|3
|0
|Алексеев Андрей
|2
|0
|Великородный Дмитрий
|2
|0
|Петухов Илья
|2
|0
|Балахонцев Никита
|2
|0
|Тарасенко Захар
|2
|0
|Чежия Ираклий
|1
|0
|Булия Эдуард
|1
|0
|Масимов Самир
|1
|0
|Сухомлинов Максим
|1
|0
|Дулаев Джамбулат
|1
|0
|Пахомов Дмитрий
|1
|0
|Погорелов Михаил
|1
|0
|Герчиков Леонид
|1
|0
|Никитенков Алексей
|1
|0
|Иполе Филип
|1
|0
|Натабашвили Георгий
|1
|0
|Окоро Джозеф
|1
|0
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашчелан Младен
|15
|0
|Остоич Иван
|12
|1
|Мещанинов Артём
|9
|0
|Альшин Ильнур
|8
|0
|Гелоян Ишхан
|5
|1
|Казаев Ян
|5
|1
|Карпович Сергей
|5
|0
|Макарчук Артём
|2
|1
|Попов Артём
|3
|0
|Клёнкин Данил
|3
|0
|Джамилов Султан
|3
|0
|Кузьмин Максим
|3
|0
|Шамкин Даниил
|3
|0
|Алейник Олег
|2
|0
|Маркович Мирослав
|2
|0
|Тишкин Максим
|2
|0
|Дибиргаджиев Джамал
|2
|0
|Лазарев Владислав
|2
|0
|Денисов Виталий
|1
|0
|Шахов Виталий
|1
|0
|Сергеев Дмитрий
|1
|0
|Барсов Максим
|1
|0
|Максименко Артём
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
23
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 7
22 Не забивали 21
2
13%
2
9%
1-15
5
33%
2
9%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
1
7%
5
22%
46-60
3
20%
6
26%
61-75
2
13%
6
26%
76-90
Пропущено
17
17
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
12%
1
6%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
4
24%
61-75
2
12%
8
47%
76-90
Забито
14
19
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 21
3
21%
1
5%
1-15
5
36%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
5
36%
6
32%
76-90
Пропущено
20
11
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
6
30%
2
18%
31-45
3
15%
4
36%
46-60
2
10%
1
9%
61-75
4
20%
2
18%
76-90
Забито
29
42
17 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 14
12 Не забивали 10
5
17%
3
7%
1-15
10
34%
5
12%
16-30
2
7%
6
14%
31-45
1
3%
8
19%
46-60
4
14%
8
19%
61-75
7
24%
12
29%
76-90
Пропущено
37
28
20 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 19
5
14%
1
4%
1-15
6
16%
3
11%
16-30
9
24%
5
18%
31-45
6
16%
4
14%
46-60
5
14%
5
18%
61-75
6
16%
10
36%
76-90
Результаты последних матчей
Олимп-Долгопрудный
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Металлург Липецк - Олимп-Долгопрудный 0:0 Олимп-Долгопрудный - Волгарь 2:1 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0
Олимп-Долгопрудный - Текстильщик 1:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Олимп-Долгопрудный - Спартак-2 1:4 ФК Кубань - Олимп-Долгопрудный 0:2 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Олимп-Долгопрудный - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Акрон - Олимп-Долгопрудный 2:1 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Томь - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0 Балтика - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - Олимп-Долгопрудный 0:1
Балтика
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Балтика - Текстильщик 3:0 Алания - Балтика 0:3 Балтика - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Балтика 1:1
Балтика - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - Чайка 3:0 Уфа - Балтика 2:1 Сочи - Балтика 1:0 Балтика - КАМАЗ 0:0 Балтика - Ротор 2:1 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Акрон 2:0 Оренбург - Балтика 2:1 Балтика - Томь 4:0 Балтика - Химки 0:0 Балтика - Велес Москва 1:0 Металлург Липецк - Балтика 0:4 Балтика - Волгарь 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|32
|21
|2
|9
|52 - 28
|65
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|31
|15
|13
|3
|55 - 33
|58
|3.
|Факел
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|48 - 30
|56
|4.
|Енисей
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|50 - 46
|53
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|42 - 32
|53
|6.
|Алания
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|65 - 43
|52
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|47 - 33
|49
|8.
|Балтика
|Заявка
|32
|12
|13
|7
|44 - 26
|49
|9.
|Акрон
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|36 - 34
|48
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|32
|14
|4
|14
|41 - 39
|46
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|32
|14
|4
|14
|38 - 47
|46
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|36 - 39
|45
|13.
|Томь
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|45 - 52
|41
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|32
|8
|13
|11
|30 - 36
|37
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|36 - 45
|37
|16.
|КАМАЗ
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|26 - 34
|34
|17.
|Волгарь
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|24 - 34
|34
|18.
|Ротор
|Заявка
|32
|6
|12
|14
|30 - 45
|30
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|31
|7
|4
|20
|24 - 61
|25
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|32
|4
|8
|20
|26 - 58
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|17
|14
|0
|3
|30 - 12
|42
|2.
|Факел
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|26 - 10
|36
|3.
|Акрон
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|23 - 15
|34
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 12
|31
|5.
|Алания
|Заявка
|15
|10
|0
|5
|33 - 18
|30
|6.
|Енисей
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|27 - 19
|30
|7.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|7
|8
|0
|30 - 13
|29
|8.
|Томь
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 21
|28
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|29 - 14
|28
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 23
|27
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|12.
|Балтика
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|19 - 11
|25
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 17
|25
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 16
|22
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 21
|22
|16.
|Волгарь
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|10 - 16
|16
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 30
|15
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 26
|15
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 24
|13
|20.
|Ротор
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|12 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 20
|29
|2.
|Балтика
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 15
|24
|3.
|Оренбург
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 16
|23
|4.
|Енисей
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 27
|23
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 20
|22
|6.
|Алания
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|32 - 25
|22
|7.
|ФК Кубань
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 15
|22
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|7
|0
|9
|19 - 30
|21
|10.
|Факел
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 20
|20
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|17 - 16
|19
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|12 - 22
|18
|13.
|Волгарь
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 18
|18
|14.
|Ротор
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 19
|17
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|14 - 20
|15
|16.
|Акрон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 19
|14
|17.
|Томь
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|24 - 31
|13
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|6 - 13
|12
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|14 - 37
|12
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|0
|5
|12
|6 - 32
|5
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Прогнозы на матч Олимп-Долгопрудный - Балтика
Исход игры
Олимп-Долгопрудный
0% (0)
Ничья
28.6% (2)
Балтика
71.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
16.67% (1)
Меньше
83.33% (5)
Обе команды забьют
Да
50% (3)
Нет
50% (3)
Популярный счёт
0:1 Балтика
42.9% (3)
1:1 Ничья
28.6% (2)
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