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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Олимп-Долгопрудный
 
Позже
Балтика
Прогнозы 7
Олимп-Долгопрудный 0% (0)
X 28.6% (2)
Балтика 71.4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимп-Долгопрудный
Ничья
Балтика
5.13
3.38
1.85
Все Коэффициенты

История личных встреч

Олимп-Долгопрудный
Балтика

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ФПД
1:1
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Олимп-Долгопрудный
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тарасенко Захар 6 0.19
Большаков Кирилл 5 (2) 0.16
Коротаев Александр 4 (1) 0.13
Косянчук Роман 3 0.09
Булия Эдуард 2 0.06
Ада Джозеф Ома 2 0.06
Чежия Ираклий 1 0.03
Щербак Артём 1 0.03
Герчиков Леонид 1 0.03
Янов Данила 1 0.03
Сафронов Илья 1 0.03
Иполе Филип 1 0.03
Бахтияров Акмаль 1 (1) 0.03
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казаев Ян 8 0.25
Лазарев Владислав 6 (1) 0.19
Альшин Ильнур 4 0.13
Барсов Максим 3 0.09
Клёнкин Данил 3 0.09
Мещанинов Артём 3 0.09
Максименко Артём 3 (1) 0.09
Гелоян Ишхан 2 0.06
Мусаев Тамерлан 2 0.06
Попов Артём 2 (1) 0.06
Алейник Олег 1 0.03
Тишкин Максим 1 0.03
Остоич Иван 1 0.03
Карпович Сергей 1 0.03
Макарчук Артём 1 0.03
Маркович Мирослав 1 (1) 0.03

Карточки

Олимп-Долгопрудный
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николас Лоуренс Анвон 8 1
Кутин Денис 9 0
Сафронов Илья 5 1
Коротаев Александр 6 0
Косянчук Роман 4 1
Бахтияров Акмаль 4 1
Большаков Кирилл 5 0
Ада Джозеф Ома 3 1
Коваленко Михаил Вадимович 4 0
Калачёв Илья 4 0
Янов Данила 4 0
Гудков Ян 4 0
Щербак Артём 2 1
Стрельник Михаил 2 1
Ставер Евгений 3 0
Алексеев Андрей 2 0
Великородный Дмитрий 2 0
Петухов Илья 2 0
Балахонцев Никита 2 0
Тарасенко Захар 2 0
Чежия Ираклий 1 0
Булия Эдуард 1 0
Масимов Самир 1 0
Сухомлинов Максим 1 0
Дулаев Джамбулат 1 0
Пахомов Дмитрий 1 0
Погорелов Михаил 1 0
Герчиков Леонид 1 0
Никитенков Алексей 1 0
Иполе Филип 1 0
Натабашвили Георгий 1 0
Окоро Джозеф 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 15 0
Остоич Иван 12 1
Мещанинов Артём 9 0
Альшин Ильнур 8 0
Гелоян Ишхан 5 1
Казаев Ян 5 1
Карпович Сергей 5 0
Макарчук Артём 2 1
Попов Артём 3 0
Клёнкин Данил 3 0
Джамилов Султан 3 0
Кузьмин Максим 3 0
Шамкин Даниил 3 0
Алейник Олег 2 0
Маркович Мирослав 2 0
Тишкин Максим 2 0
Дибиргаджиев Джамал 2 0
Лазарев Владислав 2 0
Денисов Виталий 1 0
Шахов Виталий 1 0
Сергеев Дмитрий 1 0
Барсов Максим 1 0
Максименко Артём 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
23
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 7
22 Не забивали 21
2
13%
2
9%
1-15
5
33%
2
9%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
1
7%
5
22%
46-60
3
20%
6
26%
61-75
2
13%
6
26%
76-90

Пропущено

17
17
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
12%
1
6%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
4
24%
61-75
2
12%
8
47%
76-90

Забито

14
19
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 21
3
21%
1
5%
1-15
5
36%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
5
36%
6
32%
76-90

Пропущено

20
11
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
6
30%
2
18%
31-45
3
15%
4
36%
46-60
2
10%
1
9%
61-75
4
20%
2
18%
76-90

Забито

29
42
17 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 14
12 Не забивали 10
5
17%
3
7%
1-15
10
34%
5
12%
16-30
2
7%
6
14%
31-45
1
3%
8
19%
46-60
4
14%
8
19%
61-75
7
24%
12
29%
76-90

Пропущено

37
28
20 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 19
5
14%
1
4%
1-15
6
16%
3
11%
16-30
9
24%
5
18%
31-45
6
16%
4
14%
46-60
5
14%
5
18%
61-75
6
16%
10
36%
76-90

Результаты последних матчей

Олимп-Долгопрудный
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Металлург Липецк - Олимп-Долгопрудный 0:0 Олимп-Долгопрудный - Волгарь 2:1 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0
Олимп-Долгопрудный - Текстильщик 1:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Олимп-Долгопрудный - Спартак-2 1:4 ФК Кубань - Олимп-Долгопрудный 0:2 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Олимп-Долгопрудный - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Акрон - Олимп-Долгопрудный 2:1 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Томь - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0 Балтика - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - Олимп-Долгопрудный 0:1
Балтика
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Балтика - Текстильщик 3:0 Алания - Балтика 0:3 Балтика - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Балтика 1:1
Балтика - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - Чайка 3:0 Уфа - Балтика 2:1 Сочи - Балтика 1:0 Балтика - КАМАЗ 0:0 Балтика - Ротор 2:1 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Акрон 2:0 Оренбург - Балтика 2:1 Балтика - Томь 4:0 Балтика - Химки 0:0 Балтика - Велес Москва 1:0 Металлург Липецк - Балтика 0:4 Балтика - Волгарь 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 32 21 2 9 52 - 28 65
2. Торпедо Москва Заявка 31 15 13 3 55 - 33 58
3. Факел Заявка 31 17 5 9 48 - 30 56
4. Енисей Заявка 32 16 5 11 50 - 46 53
5. СКА-Хабаровск Заявка 32 15 8 9 42 - 32 53
6. Алания Заявка 32 15 7 10 65 - 43 52
7. Нефтехимик Заявка 32 14 7 11 47 - 33 49
8. Балтика Заявка 32 12 13 7 44 - 26 49
9. Акрон Заявка 32 13 9 10 36 - 34 48
10. Велес Москва Заявка 32 14 4 14 41 - 39 46
11. Спартак-2 Заявка 32 14 4 14 38 - 47 46
12. Краснодар-2 Заявка 32 13 6 13 36 - 39 45
13. Томь Заявка 32 11 8 13 45 - 52 41
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 32 8 13 11 30 - 36 37
15. ФК Кубань Заявка 32 10 7 15 36 - 45 37
16. КАМАЗ Заявка 31 8 10 13 26 - 34 34
17. Волгарь Заявка 32 9 7 16 24 - 34 34
18. Ротор Заявка 32 6 12 14 30 - 45 30
19. Металлург Липецк Заявка 31 7 4 20 24 - 61 25
20. Текстильщик Заявка 32 4 8 20 26 - 58 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 17 14 0 3 30 - 12 42
2. Факел Заявка 16 11 3 2 26 - 10 36
3. Акрон Заявка 17 10 4 3 23 - 15 34
4. СКА-Хабаровск Заявка 14 10 1 3 25 - 12 31
5. Алания Заявка 15 10 0 5 33 - 18 30
6. Енисей Заявка 15 9 3 3 27 - 19 30
7. Торпедо Москва Заявка 15 7 8 0 30 - 13 29
8. Томь Заявка 17 8 4 5 21 - 21 28
9. Нефтехимик Заявка 17 8 4 5 29 - 14 28
10. Велес Москва Заявка 16 8 3 5 24 - 23 27
11. Краснодар-2 Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
12. Балтика Заявка 16 6 7 3 19 - 11 25
13. Спартак-2 Заявка 16 7 4 5 19 - 17 25
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 15 5 7 3 16 - 16 22
15. КАМАЗ Заявка 17 6 4 7 20 - 21 22
16. Волгарь Заявка 16 4 4 8 10 - 16 16
17. ФК Кубань Заявка 16 4 3 9 16 - 30 15
18. Текстильщик Заявка 15 4 3 8 20 - 26 15
19. Металлург Липецк Заявка 16 3 4 9 10 - 24 13
20. Ротор Заявка 17 2 7 8 12 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 16 8 5 3 25 - 20 29
2. Балтика Заявка 16 6 6 4 25 - 15 24
3. Оренбург Заявка 15 7 2 6 22 - 16 23
4. Енисей Заявка 17 7 2 8 23 - 27 23
5. СКА-Хабаровск Заявка 18 5 7 6 17 - 20 22
6. Алания Заявка 17 5 7 5 32 - 25 22
7. ФК Кубань Заявка 16 6 4 6 20 - 15 22
8. Нефтехимик Заявка 15 6 3 6 18 - 19 21
9. Спартак-2 Заявка 16 7 0 9 19 - 30 21
10. Факел Заявка 15 6 2 7 22 - 20 20
11. Велес Москва Заявка 16 6 1 9 17 - 16 19
12. Краснодар-2 Заявка 17 5 3 9 12 - 22 18
13. Волгарь Заявка 16 5 3 8 14 - 18 18
14. Ротор Заявка 15 4 5 6 18 - 19 17
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 17 3 6 8 14 - 20 15
16. Акрон Заявка 15 3 5 7 13 - 19 14
17. Томь Заявка 15 3 4 8 24 - 31 13
18. КАМАЗ Заявка 14 2 6 6 6 - 13 12
19. Металлург Липецк Заявка 15 4 0 11 14 - 37 12
20. Текстильщик Заявка 17 0 5 12 6 - 32 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Олимп-Долгопрудный - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 апреля 2022, осталось 21 час 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 7
    Олимп-Долгопрудный 0% (0)
    X 28.6% (2)
    Балтика 71.4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Олимп-Долгопрудный
    Ничья
    Балтика
    5.13
    3.38
    1.85
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Олимп-Долгопрудный - Балтика онлайн

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    Прогнозы на матч Олимп-Долгопрудный - Балтика

    Исход игры
    Олимп-Долгопрудный
    0% (0)
    Ничья
    28.6% (2)
    Балтика
    71.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    16.67% (1)
    Меньше
    83.33% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (3)
    Нет
    50% (3)
    Популярный счёт
    0:1 Балтика
    42.9% (3)
    1:1 Ничья
    28.6% (2)
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    Олимп-Долгопрудный
    Балтика

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