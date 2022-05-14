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  3. Швеция: Суперэттан
Треллеборг
1:0
Первый тайм: 15'
Вестерос
0'
1:0
5' Гол
Йенссон Исак
15'

Ход матча

5'
Йенссон Исак
(Блумберг Юхан)
1:0
Лучшие коэффициенты
Треллеборг
Ничья
Вестерос
2.08
3.73
3.64
Все Коэффициенты
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
17
Йенссон
Исак
3
Вийтикко
Микко
5
Тидеман
Антон
10
Саид
Мохаммед
26
Бркич
Харис
21
Амин
Симон
22
Блумберг
Юхан
9
Мортенсен
Николас
18
Оффия
Генри
13
Свенссон
Даниэль
II
30
Раск
Теодор
4
Адольфссон
Йеспер
7
Рибейро
Педро
III
31
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
15
Эдлунд
Олле
23
Dusan
Jajic
11
Гефверт
Симон
14
Viktor
Granath
8
Daniel
Ask
Треллеборг
4-3-3
Вестерос
3-5-2

История личных встреч

Треллеборг
Вестерос

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
1:0
С
2:1
С
0:0
ШК
2:0

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Броммапойкарна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Браге 2:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:1
Далкурд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вернаму 2:0 Треллеборг - Сильвия 0:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Вестерос - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Васалунд 1:2 Акрополис - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Вернаму 2:3
Вестерос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3
Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Вестерос - Треллеборг 1:1 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Вестерос - Эргрюте 2:2 Васалунд - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Вестерос - ГАИС 3:0 Вернаму - Вестерос 3:2 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Акрополис - Вестерос 0:2 Вестерос - Норрбю 1:1 Эстер - Вестерос 1:1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Йенссон Исак бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Треллеборг
Ничья
Вестерос
2.08
3.73
3.64
Все Коэффициенты
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