1:0
Первый тайм: 15'
1:0
5' ГолЙенссон Исак
Ход матча
5'
1:0
17
Йенссон
Исак
26
Бркич
Харис
21
Амин
Симон
18
Оффия
Генри
30
Раск
Теодор
31
Max
Larsson
15
Эдлунд
Олле
23
Dusan
Jajic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Max LarssonПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
23 Dusan JajicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
18 Ahmad Faqa
-
-
-
34 Elis Wahl
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Треллеборг
Вестерос
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Броммапойкарна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Браге 2:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:1
Далкурд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вернаму 2:0 Треллеборг - Сильвия 0:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Вестерос - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Васалунд 1:2 Акрополис - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Вернаму 2:3
Вестерос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3
Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Вестерос - Треллеборг 1:1 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Вестерос - Эргрюте 2:2 Васалунд - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Вестерос - ГАИС 3:0 Вернаму - Вестерос 3:2 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Акрополис - Вестерос 0:2 Вестерос - Норрбю 1:1 Эстер - Вестерос 1:1