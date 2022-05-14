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  3. Швеция: Суперэттан
Треллеборг
3:0
Конец матча
Вестерос
0'
1:0
5' Гол
Йенссон Исак
2:0
34' Гол
Бьеркен Фритьоф
3:0
44' Гол
Оффия Генри
55' Желтая карточка
Dusan Jajic
57' Желтая карточка
Раск Теодор
82' Желтая карточка
Mohammed Yousef
84' Желтая карточка
Max Larsson
86' Желтая карточка
Гефверт Симон
90' Желтая карточка
Дхайни Мухаммед-Али
90'+4
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
17
Йенссон
Исак
3
Вийтикко
Микко
5
Тидеман
Антон
10
Саид
Мохаммед
26
Бркич
Харис
21
Амин
Симон
22
Блумберг
Юхан
9
Мортенсен
Николас
18
Оффия
Генри
13
Свенссон
Даниэль
II
30
Раск
Теодор
4
Адольфссон
Йеспер
7
Рибейро
Педро
III
31
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
15
Эдлунд
Олле
23
Dusan
Jajic
11
Гефверт
Симон
14
Viktor
Granath
8
Daniel
Ask
Треллеборг
4-3-3
Вестерос
3-5-2

История личных встреч

Треллеборг
Вестерос

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
1:0
С
2:1
С
0:0
ШК
2:0

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Броммапойкарна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Браге 2:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:1
Далкурд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вернаму 2:0 Треллеборг - Сильвия 0:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Вестерос - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Васалунд 1:2 Акрополис - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Вернаму 2:3
Вестерос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3
Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Вестерос - Треллеборг 1:1 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Вестерос - Эргрюте 2:2 Васалунд - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Вестерос - ГАИС 3:0 Вернаму - Вестерос 3:2 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Акрополис - Вестерос 0:2 Вестерос - Норрбю 1:1 Эстер - Вестерос 1:1
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Оффия Генри бьет в цель!
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Бьеркен Фритьоф бьет в цель!
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Йенссон Исак бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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