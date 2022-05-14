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  3. Швеция: Суперэттан
Эребру
0:0
Первый тайм: 15'
Эстер
0'
13' Желтая карточка
 15'

Ход матча

13'
 
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
Эстер
2.59
3.34
2.81
Все Коэффициенты
20
Эскелинен
Виллиам
90
Густавссон
Даниэль
4
Моро
Насиру
26
Андрессон
Аксель
30
Samuel
Dahl
11
Хамад
Илоан
29
Экани
Виктор
16
Сегер
Давид
31
Тиль
Венсан
7
Ясин
Ахмед
9
Бьорндал
Эрик
25
Нилльсон
Маттиас
33
Варманен
Тату
15
Энгквист
Эмиль
4
Стенберг
Джон
2
Павич
Маттиас
22
Кусу
Манассе
8
Хейкссон
Алекс
11
Ahmed
Bonnah
7
Косица
Дзенис
23
Родич
Владимир
19
Бергмарк-Виберг
Адам
Эребру
4-4-2
Эстер
4-2-3-1

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Эребру - Эстерсунд 1:0 Вестерос - Эребру 2:1 Эребру - Хальмстад 0:2 Норрбю - Эребру 0:2
Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Браге - Эребру 3:0 Эребру - Дегерфорс 0:5 АИК - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 1:3 Эскилсминне - Эребру 0:0 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Сириус - Эребру 2:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эребру - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эребру 3:2 Эребру - Юргорден 0:1 Хальмстад - Эребру 1:1 Эребру - Дегерфорс 1:2 Гётеборг - Эребру 2:0
Эстер
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Эстер - Норрбю 2:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстер - Вестерос 1:1 Эргрюте - Эстер 0:1
Эстер - Браге 1:2 Ландскруна - Эстер 1:3 Эстер - Хельсинборг 2:4 Эстер - Соллентуна 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Эстер - Кальмар 0:0 Эстер - Акрополис 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Эстер - ГАИС 1:0 Ландскруна - Эстер 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Эстер - Васалунд 3:2 Браге - Эстер 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Хельсинборг 2:1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    15'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
Эстер
2.59
3.34
2.81
Все Коэффициенты
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