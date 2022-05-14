Ход матча
13'
30
Samuel
Dahl
11
Хамад
Илоан
29
Экани
Виктор
16
Сегер
Давид
31
Тиль
Венсан
22
Кусу
Манассе
11
Ahmed
Bonnah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Samuel DahlЗащитник
-
11 Хамад ИлоанПолузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
-
31 Тиль ВенсанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Мыцу РадуВратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Axel Kjaell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ahmed BonnahПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Эребру - Эстерсунд 1:0 Вестерос - Эребру 2:1 Эребру - Хальмстад 0:2 Норрбю - Эребру 0:2
Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Браге - Эребру 3:0 Эребру - Дегерфорс 0:5 АИК - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 1:3 Эскилсминне - Эребру 0:0 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Сириус - Эребру 2:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эребру - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эребру 3:2 Эребру - Юргорден 0:1 Хальмстад - Эребру 1:1 Эребру - Дегерфорс 1:2 Гётеборг - Эребру 2:0
Эстер
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Эстер - Норрбю 2:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстер - Вестерос 1:1 Эргрюте - Эстер 0:1
Эстер - Браге 1:2 Ландскруна - Эстер 1:3 Эстер - Хельсинборг 2:4 Эстер - Соллентуна 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Эстер - Кальмар 0:0 Эстер - Акрополис 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Эстер - ГАИС 1:0 Ландскруна - Эстер 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Эстер - Васалунд 3:2 Браге - Эстер 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Хельсинборг 2:1