Стадион: Страндваллен
0:1
6' ГолЙоханссон Оскар
42' Желтая карточкаГрасия Карлос
52' Желтая карточкаEvaldo Neto
1:1
90' ГолЙоханссон Херман
Ход матча
6'
0:1
42'
52'
90'
1:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 9
-
54 Владение мячом, % 46
4
Эйле
Ноа
15
Кричак
Иван
11
Штоль
Адам
26
Перссон
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Перссон НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Моро МамудоНападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Брэндон ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
20 Винст ФреддиНападающий
-
-
19 Haris Avdiu
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Мьельбю
Вернаму
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0
Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Кёге 3:2 Мьельбю - Олимпик Линденген 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Сириус 2:3 Мьельбю - Хаммарбю 2:0
Вернаму
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мальмё 0:0
Эльфсборг - Вернаму 4:1 Вернаму - Сириус 0:0 Гётеборг - Вернаму 2:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Треллеборг - Вернаму 2:0 Мальмё - Вернаму 2:0 Вернаму - ГАИС 1:0 Энгельхолмс - Вернаму 1:2 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Вернаму - Оскаршамнс АИК 5:0 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Вернаму - Норрбю 1:2 Браге - Вернаму 3:1 Вернаму - Хельсинборг 3:1 Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 Вернаму - Фалькенберг 3:2