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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Мьельбю
1:1
Конец матча
Вернаму
0'
0:1
6' Гол
Йоханссон Оскар
42' Желтая карточка
Грасия Карлос
52' Желтая карточка
Evaldo Neto
1:1
90' Гол
Йоханссон Херман
90'+6
35
Бролин
Самуэль
4
Эйле
Ноа
17
Грасия
Карлос
15
Кричак
Иван
11
Штоль
Адам
22
Густавссон
Йеспер
6
Magnus
Woerts
25
Otto
Rosengren
26
Перссон
Ноа
9
Мёрфельт
Альбин
18
Видесхейм-Пауль
Расмус
30
Войтехович
Филипп
5
Ларссон
Виктор
3
Тихи
Робин
25
Эрикссон
Виктор
2
Де
Врис
Фрэнсис
4
Evaldo
Neto
8
Кенндал
Уильям
21
Магаши
Абдуссалам
9
Йоханссон
Оскар
14
Антонссон
Маркус
18
Оливейра
Вендерсон
Мьельбю
3-5-2
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Мьельбю
Вернаму

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
0:2
С
4:0
С
1:0
ТМС
4:3
ТМС
1:1

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0
Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Кёге 3:2 Мьельбю - Олимпик Линденген 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Сириус 2:3 Мьельбю - Хаммарбю 2:0
Вернаму
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мальмё 0:0
Эльфсборг - Вернаму 4:1 Вернаму - Сириус 0:0 Гётеборг - Вернаму 2:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Треллеборг - Вернаму 2:0 Мальмё - Вернаму 2:0 Вернаму - ГАИС 1:0 Энгельхолмс - Вернаму 1:2 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Вернаму - Оскаршамнс АИК 5:0 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Вернаму - Норрбю 1:2 Браге - Вернаму 3:1 Вернаму - Хельсинборг 3:1 Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 Вернаму - Фалькенберг 3:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Грасия Карлос получил желтую карточку от судьи
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