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  3. Швеция: Суперэттан
Норрбю
1:1
Перерыв
Эргрюте
0'
0:1
3' Гол
Зелькович Айдин
1:1
30' Гол
Лундгрен Фредрик
35' Желтая карточка
Веде Антон
40' Желтая карточка
Полсон Дэниел
45' Желтая карточка
Браннефальк Йохан
45' Желтая карточка
Саволайнен Никлас
23
Кайтофт
Антон
8
Саволайнен
Никлас
4
Лундгрен
Фредрик
16
Сало
Александр
5
Браннефальк
Йохан
22
Берггрен
Густав
15
Османагич
Нино
21
Веде
Антон
17
Берг
Виктор
13
Сиводедов
Кристиан
Рубио
7
Бекай
Перпарим
13
Уоллиндер
Робин
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
2
Брорссон
Арвид
17
Дальквист
Хампус
6
Eric
Nohlgren
21
Раскай
Анель
18
Андреассон
Антон
14
Полсон
Дэниел
9
Зелькович
Айдин
10
Акерманн
Кевин
Норрбю
3-5-2
Эргрюте
3-4-3

История личных встреч

Норрбю
Эргрюте

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
4:4
С
1:1
К
2:0
С
0:1
С
1:2
С
2:1
С
5:1
ПД
6:2
ПД
0:0

Результаты последних матчей

Норрбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эстер - Норрбю 2:0 Норрбю - Ландскруна 0:0 Сковде АИК - Норрбю 2:0 Норрбю - Эребру 0:2
Хальмстад - Норрбю 1:2 Норрбю - Далкурд 1:0 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Гётеборг - Норрбю 0:3 Ландскруна - Норрбю 1:3 Норрбю - Гётеборг 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Хеккен - Норрбю 2:1 Вернаму - Норрбю 1:2 Норрбю - Фалькенберг 1:0 Норрбю - Сундсвалль 1:4 ГАИС - Норрбю 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1
Эргрюте
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Браге - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Эргрюте - Эстер 0:1
Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Эргрюте - Эскилсминне 0:1 Эребру - Эргрюте 1:3 АИК - Эргрюте 2:0 Васалунд - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Вестерос - Эргрюте 2:2 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Фалькенберг 1:1 ГАИС - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Вернаму - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Акрополис 3:1
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Лучшие коэффициенты
Норрбю
Ничья
Эргрюте
1.94
3.72
5.62
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