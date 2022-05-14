0:1
3' ГолЗелькович Айдин
1:1
30' ГолЛундгрен Фредрик
35' Желтая карточкаВеде Антон
40' Желтая карточкаПолсон Дэниел
45' Желтая карточкаБраннефальк Йохан
45' Желтая карточкаСаволайнен Никлас
80' Желтая карточкаСало Александр
90' Желтая карточкаАкерманн Кевин
90' Желтая карточкаАбрахам Саргон
Ход матча
3'
30'
1:1
35'
40'
80'
90'
90'
21
Веде
Антон
17
Берг
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Веде АнтонПолузащитник
-
17 Берг ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Булут ЭкинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mak Lind
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dane Ivarsson
История личных встреч
Норрбю
Эргрюте
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Норрбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эстер - Норрбю 2:0 Норрбю - Ландскруна 0:0 Сковде АИК - Норрбю 2:0 Норрбю - Эребру 0:2
Хальмстад - Норрбю 1:2 Норрбю - Далкурд 1:0 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Гётеборг - Норрбю 0:3 Ландскруна - Норрбю 1:3 Норрбю - Гётеборг 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Хеккен - Норрбю 2:1 Вернаму - Норрбю 1:2 Норрбю - Фалькенберг 1:0 Норрбю - Сундсвалль 1:4 ГАИС - Норрбю 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1
Эргрюте
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Браге - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Эргрюте - Эстер 0:1
Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Эргрюте - Эскилсминне 0:1 Эребру - Эргрюте 1:3 АИК - Эргрюте 2:0 Васалунд - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Вестерос - Эргрюте 2:2 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Фалькенберг 1:1 ГАИС - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Вернаму - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Акрополис 3:1