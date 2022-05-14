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  3. Швеция: Суперэттан
Норрбю
1:1
Конец матча
Эргрюте
0'
0:1
3' Гол
Зелькович Айдин
1:1
30' Гол
Лундгрен Фредрик
35' Желтая карточка
Веде Антон
40' Желтая карточка
Полсон Дэниел
45' Желтая карточка
Браннефальк Йохан
45' Желтая карточка
Саволайнен Никлас
80' Желтая карточка
Сало Александр
90' Желтая карточка
Акерманн Кевин
90' Желтая карточка
Абрахам Саргон
90'+4
23
Кайтофт
Антон
8
Саволайнен
Никлас
4
Лундгрен
Фредрик
16
Сало
Александр
5
Браннефальк
Йохан
22
Берггрен
Густав
15
Османагич
Нино
21
Веде
Антон
17
Берг
Виктор
13
Сиводедов
Кристиан
Рубио
7
Бекай
Перпарим
13
Уоллиндер
Робин
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
2
Брорссон
Арвид
17
Дальквист
Хампус
6
Eric
Nohlgren
21
Раскай
Анель
18
Андреассон
Антон
14
Полсон
Дэниел
9
Зелькович
Айдин
10
Акерманн
Кевин
Норрбю
3-5-2
Эргрюте
3-4-3

История личных встреч

Норрбю
Эргрюте

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
4:4
С
1:1
К
2:0
С
0:1
С
1:2
С
2:1
С
5:1
ПД
6:2
ПД
0:0

Результаты последних матчей

Норрбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эстер - Норрбю 2:0 Норрбю - Ландскруна 0:0 Сковде АИК - Норрбю 2:0 Норрбю - Эребру 0:2
Хальмстад - Норрбю 1:2 Норрбю - Далкурд 1:0 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Гётеборг - Норрбю 0:3 Ландскруна - Норрбю 1:3 Норрбю - Гётеборг 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Хеккен - Норрбю 2:1 Вернаму - Норрбю 1:2 Норрбю - Фалькенберг 1:0 Норрбю - Сундсвалль 1:4 ГАИС - Норрбю 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1
Эргрюте
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Браге - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Эргрюте - Эстер 0:1
Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Эргрюте - Эскилсминне 0:1 Эребру - Эргрюте 1:3 АИК - Эргрюте 2:0 Васалунд - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Вестерос - Эргрюте 2:2 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Фалькенберг 1:1 ГАИС - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Вернаму - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Акрополис 3:1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Саволайнен Никлас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Браннефальк Йохан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Полсон Дэниел получил желтую карточку от судьи
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