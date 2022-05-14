1:1
Перерыв
0:1
33' ГолAmar Muhsin
45' Желтая карточкаМишель Феликс
1:1
45' ПенальтиБаффо Джозеф
Ход матча
33'
0:1
45'
45'
1:1
10
Карим
Садат
15
Форс
Виктор
23
Маннс
Йеспер
16
Рафаэль
Йорк
33
Amar
Muhsin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Карим СадатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Форс ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Маннс ЙесперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Запасные игроки
-
27 Сарр ЛаминВратарь
-
11 Якубу АлиюПолузащитник
-
14 Joel Berhane
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jawad Al Jebouri
История личных встреч
Хальмстад
Сирианска Эскильстуна
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сковде АИК - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эребру - Хальмстад 0:2 Далкурд - Хальмстад 0:1
Хальмстад - Норрбю 1:2 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Юргорден - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Браге 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Брентфорд Б 2:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Хальмстад 0:1 Мальмё - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 2:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 1:2 Карлбергс - Сирианска Эскильстуна 1:0
Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Сирианска Эскильстуна - Арамеиска-Сюрьянска 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Энскеде 0:2 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 1:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Мутала - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 0:2 Эскильстуна Сити - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Риннинге 4:2 Фалькенберг - Сирианска Эскильстуна 3:4