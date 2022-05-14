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  3. Швеция: Суперэттан
Хальмстад
2:1
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0'
0:1
33' Гол
Amar Muhsin
45' Желтая карточка
Мишель Феликс
1:1
45' Пенальти
Баффо Джозеф
2:1
60' Гол
Карим Садат
83' Желтая карточка
Форс Виктор
90'+8
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
2
Боаки
Томас
11
Кроон
Самуэль
6
Алланссон
Йоэль
8
Сведберг
Джонатан
16
Ахльстранд
Эрик
9
Дальстрём
Виллиам
10
Карим
Садат
1
Волтерс
Ник
15
Форс
Виктор
13
Мишель
Феликс
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
23
Маннс
Йеспер
10
Алсанати
Андре
43
Худу
Абдул
Халик
6
Ryan
Williams
II
16
Рафаэль
Йорк
19
Sadmir
Zekovic
33
Amar
Muhsin
Хальмстад
4-4-2
Сирианска Эскильстуна
4-4-2

История личных встреч

Хальмстад
Сирианска Эскильстуна

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:3
С
2:1
К
2:1
С
2:1
С
2:1
А
1:1
А
0:0

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сковде АИК - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эребру - Хальмстад 0:2 Далкурд - Хальмстад 0:1
Хальмстад - Норрбю 1:2 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Юргорден - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Браге 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Брентфорд Б 2:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Хальмстад 0:1 Мальмё - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 2:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 1:2 Карлбергс - Сирианска Эскильстуна 1:0
Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Сирианска Эскильстуна - Арамеиска-Сюрьянска 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Энскеде 0:2 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 1:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Мутала - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 0:2 Эскильстуна Сити - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Риннинге 4:2 Фалькенберг - Сирианска Эскильстуна 3:4
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