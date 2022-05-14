Стадион: Веритас
2:2
Конец матча
0:1
3' ГолМаркканен Ээро
1:1
17' ГолЮрю Томми
37' Желтая карточкаПаананен Алекси
2:1
47' ГолЮрю Томми
75' Желтая карточкаСаэс Фелипе
79' Желтая карточкаDavid Haro Iniesta
2:2
80' ПенальтиМаттила Сакари
81' Желтая карточкаМалоло Обед
85' Красная карточкаЕрёменко Сергей
2:2
85' Не забитый пенальтиКялльман Беньямин
89' Желтая карточкаБету Антониу
Ход матча
3'
0:1
17'
1:1
37'
47'
2:1
75'
80'
2:2
81'
85'
85'
89'
16
Юрю
Томми
13
Бету
Антониу
15
Jesse
Nikki
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Miguel Grau
- Основной состав
-
13 Бету АнтониуВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Jesse NikkiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Али ЮсифНападающий
- Нападающий
-
-
-
29 Ifeanyi Ani
-
Главный тренер: Паателайнен Миксу
История личных встреч
Интер Турку
ХИФК
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
22 матча
63.6%
18.2%
18.2%
14 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Хонка - Интер Турку 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 ХИК - Интер Турку 1:4
Интер Турку - Хака 0:2 Интер Турку - Оулу 2:1 КуПС - Интер Турку 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5 Ильвес - Интер Турку 0:2 ХИК - Интер Турку 2:1 Интер Турку - КуПС 2:3 Интер Турку - ХИФК 2:0 ХИК - Интер Турку 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 Интер Турку - ХИК 1:3 КТП - Интер Турку 1:3 Интер Турку - Ильвес 2:0 Оулу - Интер Турку 2:0 Хака - Интер Турку 1:0
ХИФК
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Оулу - ХИФК 1:1 ХИФК - ХИК 0:2 Хака - ХИФК 2:1 ХИФК - Лахти 0:3
ХИФК - Мариехамн 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 ХИК - ХИФК 1:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку - ХИФК 2:0 Хака - ХИФК 2:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИК - ХИФК 0:2 ХИФК - Мариехамн 0:3 Ильвес - ХИФК 1:0 ХИФК - Оулу 3:1 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 Хонка - ХИФК 0:3 ХИФК - КуПС 1:5