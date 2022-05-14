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  3. Финляндия: Вейккауслига

Стадион:
Интер Турку
2:2
Конец матча
ХИФК
0'
0:1
3' Гол
Маркканен Ээро
1:1
17' Гол
Юрю Томми
37' Желтая карточка
Паананен Алекси
2:1
47' Гол
Юрю Томми
75' Желтая карточка
Саэс Фелипе
79' Желтая карточка
David Haro Iniesta
2:2
80' Пенальти
Маттила Сакари
81' Желтая карточка
Малоло Обед
85' Красная карточка
Ерёменко Сергей
2:2
85' Не забитый пенальти
Кялльман Беньямин
89' Желтая карточка
Бету Антониу
90'+5
1
Вийтала
Валтер
25
Арсьеро
Родриго
4
Кеттинг
Рик
6
Бонет
Роджер
2
Jussi
Niska
21
Тамминен
Матиас
19
Паананен
Алекси
16
Юрю
Томми
10
Форселль
Петтери
9
Кялльман
Беньямин
11
David
Haro
Iniesta
13
Бету
Антониу
88
Хинг-Гловер
Макарио
3
Маттила
Сакари
15
Jesse
Nikki
5
Саэс
Фелипе
70
Ахади
Мосавер
10
Ерёменко
Сергей
6
Малоло
Обед
31
Исакссон
Китон
14
Didis
Lutumba-Pitah
9
Маркканен
Ээро
Интер Турку
ХИФК

История личных встреч

Интер Турку
ХИФК

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

22 матча

63.6%
18.2%
18.2%
14 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

В
2:0
В
0:1
В
1:4
В
0:0
В
3:2
К
1:1
В
3:2
В
1:1
К
1:3
В
4:1
В
3:0
В
0:2
В
0:0
В
1:0
В
1:2
КЛ
2:1
В
2:0
В
3:1
В
2:1
К
0:2
КЛ
6:0
КЛ
3:2

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Хонка - Интер Турку 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 ХИК - Интер Турку 1:4
Интер Турку - Хака 0:2 Интер Турку - Оулу 2:1 КуПС - Интер Турку 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5 Ильвес - Интер Турку 0:2 ХИК - Интер Турку 2:1 Интер Турку - КуПС 2:3 Интер Турку - ХИФК 2:0 ХИК - Интер Турку 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 Интер Турку - ХИК 1:3 КТП - Интер Турку 1:3 Интер Турку - Ильвес 2:0 Оулу - Интер Турку 2:0 Хака - Интер Турку 1:0
ХИФК
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Оулу - ХИФК 1:1 ХИФК - ХИК 0:2 Хака - ХИФК 2:1 ХИФК - Лахти 0:3
ХИФК - Мариехамн 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 ХИК - ХИФК 1:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку - ХИФК 2:0 Хака - ХИФК 2:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИК - ХИФК 0:2 ХИФК - Мариехамн 0:3 Ильвес - ХИФК 1:0 ХИФК - Оулу 3:1 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 Хонка - ХИФК 0:3 ХИФК - КуПС 1:5
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    89'
    Бету Антониу получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    85'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Кялльман Беньямин пробил пенальти, но не смог забить!
  • 85'
    УДАЛЕНИЕ! - Ерёменко Сергей увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    81'
    Малоло Обед получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    80'
    Г О О О О Л - Маттила Сакари из команды ХИФК забивает с точки!
  • Желтая карточка
    79'
    David Haro получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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