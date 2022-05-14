Стадион: Josko Arena
1:0
42' Гол в свои воротаOumar Sako
44' Желтая карточкаРеннер Рене
45' Желтая карточкаФилипович Петар
64' Желтая карточкаЙовичич Бранко
1:1
66' ГолХорват Саша
Ход матча
42'
1:0
44'
45'
64'
66'
1:1
69'
24
Tin
Plavotic
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
34
Боллер
Ян
30
Хорват
Саша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Байич АнтеНападающий
-
22 Нутц ШтефанНападающий
- Запасные игроки
-
32 Хаас КристофВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сатин МуратПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Leo Mikic
-
Главный тренер: Christian Heinle
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Боллер ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хон Хён-СокПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
История личных встреч
Рид
ЛАСК
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
23 матча
56.5%
17.4%
26.1%
13 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
52.2%
26.1%
21.7%
12 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байич Анте
|3
|0.33
|Цигль Марсель
|1
|0.11
|Сатин Мурат
|1
|0.11
|Висмейер Юлиан
|1 (1)
|0.11
|Нутц Штефан
|0
|0
|Майзль Лука
|0
|0
|Leo Mikic
|0
|0
|Nene Dorgeles
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|5
|0.56
|Михорль Петер
|2
|0.22
|Флеккер Флориан
|2
|0.22
|Хорват Саша
|2 (1)
|0.22
|Шмидт Александер
|1
|0.11
|Гойгингер Томас
|1
|0.11
|Филипович Петар
|0
|0
|Поцманн Марвин
|0
|0
|Балик Гусейн
|0
|0
Карточки
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tin Plavotic
|3
|1
|Leo Mikic
|2
|0
|Нутц Штефан
|0
|1
|Цигль Марсель
|1
|0
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0
|Лакнер Маркус
|1
|0
|Майзль Лука
|1
|0
|Nikola Stosic
|1
|0
|Байич Анте
|1
|0
|Nene Dorgeles
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Летар Яннис
|1
|1
|Филипович Петар
|2
|0
|Поцманн Марвин
|2
|0
|Хорват Саша
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Накамура Кейто
|2
|0
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Йовичич Бранко
|1
|0
|Балик Гусейн
|1
|0
|Oumar Sako
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
1
20%
76-90
Забито
2
12
2 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
3
25%
1-15
1
50%
2
17%
16-30
1
50%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Забито
6
13
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
4
31%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
3
50%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
12
10
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
5
42%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Рид
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Альтах - Рид 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Рид - Адмира 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0
Рид - Сваровски Тироль 2:3 Рид - Хартберг 0:0 ЛАСК - Рид 0:2 Рид - Альтах 1:2 Адмира - Рид 2:0 Рид - Штурм 2:2 Рид - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Рид 2:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Рид - Амштеттен 5:2 Рид - Джуниорс ОО 6:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Рид - Форвертс Штайр 1:1 Рид - Альтах 2:1
ЛАСК
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ЛАСК - Хартберг 3:3 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0
Адмира - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 0:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Славия Прага 4:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Славия Прага - ЛАСК 4:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Адмира - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 ЛАСК - Младост Лучани 2:2 ЛАСК - Марибор 1:2 ЛАСК - Гразер 7:1 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3