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Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание

2021-2022

Стадион:
Рид
1:1
Второй тайм: 79'
ЛАСК
0'
1:0
42' Гол в свои ворота
Oumar Sako
44' Желтая карточка
Реннер Рене
45' Желтая карточка
Филипович Петар
64' Желтая карточка
Йовичич Бранко
1:1
66' Гол
Хорват Саша
79'
1
Радлингер
Самуэль
15
Matthias
Gragger
24
Tin
Plavotic
2
Майзль
Лука
17
Philipp
Pomer
10
Висмейер
Юлиан
37
Nikola
Stosic
4
Цигль
Марсель
45
Nene
Dorgeles
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
1
Шлагер
Александер
3
Oumar
Sako
34
Боллер
Ян
5
Филипович
Петар
29
Флеккер
Флориан
8
Михорль
Петер
18
Йовичич
Бранко
7
Реннер
Рене
30
Хорват
Саша
38
Накамура
Кейто
27
Гойгингер
Томас
Рид
4-4-2
ЛАСК
3-4-3

История личных встреч

Рид
ЛАСК

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

23 матча

56.5%
17.4%
26.1%
13 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

52.2%
26.1%
21.7%
12 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

ББЗВ
0:2
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:3
Б
3:0
К
4:1
КА
2:1
Б(M
1:1
Б(M
2:0
К
0:1
Б(M
0:3
Б(M
1:0
Б(M
2:2
Б(M
3:0
Б(M
2:2
Б(M
5:2
Б(M
0:3
Б(M
1:0
Б(M
3:0
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
1:0
Б(M
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байич Анте 3 0.33
Цигль Марсель 1 0.11
Сатин Мурат 1 0.11
Висмейер Юлиан 1 (1) 0.11
Нутц Штефан 0 0
Майзль Лука 0 0
Leo Mikic 0 0
Nene Dorgeles 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 5 0.56
Михорль Петер 2 0.22
Флеккер Флориан 2 0.22
Хорват Саша 2 (1) 0.22
Шмидт Александер 1 0.11
Гойгингер Томас 1 0.11
Филипович Петар 0 0
Поцманн Марвин 0 0
Балик Гусейн 0 0

Карточки

Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tin Plavotic 3 1
Leo Mikic 2 0
Нутц Штефан 0 1
Цигль Марсель 1 0
Оффенбахер Даниэль 1 0
Лакнер Маркус 1 0
Майзль Лука 1 0
Nikola Stosic 1 0
Байич Анте 1 0
Nene Dorgeles 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Летар Яннис 1 1
Филипович Петар 2 0
Поцманн Марвин 2 0
Хорват Саша 2 0
Реннер Рене 2 0
Накамура Кейто 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Шлагер Александер 1 0
Михорль Петер 1 0
Йовичич Бранко 1 0
Балик Гусейн 1 0
Oumar Sako 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
1
20%
76-90

Забито

2
12
2 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
3
25%
1-15
1
50%
2
17%
16-30
1
50%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
4
31%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
3
50%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

12
10
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
5
42%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Рид
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Альтах - Рид 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Рид - Адмира 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0
Рид - Сваровски Тироль 2:3 Рид - Хартберг 0:0 ЛАСК - Рид 0:2 Рид - Альтах 1:2 Адмира - Рид 2:0 Рид - Штурм 2:2 Рид - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Рид 2:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Рид - Амштеттен 5:2 Рид - Джуниорс ОО 6:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Рид - Форвертс Штайр 1:1 Рид - Альтах 2:1
ЛАСК
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ЛАСК - Хартберг 3:3 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0
Адмира - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 0:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Славия Прага 4:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Славия Прага - ЛАСК 4:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Адмира - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 ЛАСК - Младост Лучани 2:2 ЛАСК - Марибор 1:2 ЛАСК - Гразер 7:1 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 3:1 9 5 2 2 14 - 13 28
2. ЛАСК 1:1 9 2 5 2 13 - 12 23
3. Хартберг 1:3 9 2 4 3 12 - 10 21
4. Рид 1:1 9 1 4 4 8 - 12 21
5. Адмира 0:1 9 2 5 2 10 - 10 21
6. Альтах 1:0 9 3 4 2 10 - 10 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 1:1 4 2 1 1 11 - 6 19
2. Адмира 0:1 5 1 2 2 5 - 6 15
3. Альтах 1:0 4 0 4 0 3 - 3 10
4. Сваровски Тироль 3:1 5 3 1 1 9 - 4 10
5. Хартберг 1:3 4 1 1 2 5 - 3 4
6. Рид 1:1 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 3:1 4 2 1 1 5 - 9 18
2. Рид 1:1 4 1 1 2 3 - 5 18
3. Хартберг 1:3 5 1 3 1 7 - 7 17
4. Альтах 1:0 5 3 0 2 7 - 7 9
5. Адмира 0:1 4 1 3 0 5 - 4 6
6. ЛАСК 1:1 5 0 4 1 2 - 6 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Филипович Петар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Реннер Рене получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Oumar Sako уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рид
    Ничья
    ЛАСК
    4.26
    4.20
    4.39
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Рид 1:1 ЛАСК онлайн

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