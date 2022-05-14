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Словакия: Суперлига. Группа А

2021-2022

Стадион:
Жилина
1:2
Второй тайм: 80'
Спартак Трнава
0'
0:1
10' Гол
Буката Мартин
17' Желтая карточка
Власко Ян
1:1
25' Гол
Илько Патрик
1:1
33' Не забитый пенальти
Олейник Станислав
41' Желтая карточка
Коша Себастьян
1:2
71' Гол
Олейник Станислав
73' Желтая карточка
Капралик Адриан
73' Желтая карточка
Азеведо Дижан
80'
22
Петраш
Самуэл
4
Samuel
Kopacek
33
Копас
Адам
25
Немчик
Томаш
20
Бари
Кристиан
43
Мраз
Филип
18
Andrej
Stojchevski
10
Капралик
Адриан
24
Слебодник
Тибор
29
Дурис
Давид
16
Илько
Патрик
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
3
Тумма
Гергей
26
Коша
Себастьян
6
Козак
Милош
15
Прохазка
Роман
11
Иван
Алекс
28
Буката
Мартин
30
Власко
Ян
91
Азеведо
Дижан
45
Олейник
Станислав
Жилина
4-2-3-1
Спартак Трнава
4-1-4-1

История личных встреч

Жилина
Спартак Трнава

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
50%
14 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.7%
42.3%
15 побед 11 ничьих 0 побед

23 матча

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

60.9%
39.1%
0 побед 14 ничьих 9 побед

49 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
21 победа 14 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.6%
51%
20.4%
14 побед 25 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.6%
51%
18.4%
15 побед 25 ничьих 9 побед

История матчей

СГА
1:0
К
0:0
С
0:1
С
1:1
СГА
1:1
СГА
2:1
С
2:1
С
2:1
СГА
2:1
С
0:1
С
4:2
К
3:3
С
1:1
С
1:2
С
6:0
С
0:0
С
0:3
С
3:1
С
1:2
С
7:0
С
1:2
С
3:0
С
2:0
С
2:0
С
3:0
С
1:0
КС
1:1
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
1:0
КС
1:1
КС
3:2
С
1:1
С
1:1
CL
1:1
CL
0:1
CL
1:0
CL
1:1
CL
0:0
CL
5:1
CL
1:1
CL
2:1
CL
1:1
CL
5:1
К
1:0
CL
0:0
CL
3:1
CL
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурис Давид 2 0.22
Илько Патрик 1 0.11
Паур Якуб 1 0.11
Капралик Адриан 1 0.11
Копас Адам 1 (1) 0.11
Минарик Ян 0 0
Бари Кристиан 0 0
Слебодник Тибор 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буката Мартин 1 0.11
Чурма Матей 1 0.11
Ристовски Милан 1 0.11
Бамиделе Юсуф 1 0.11
Саввидис Кириакос 1 (1) 0.11
Коштрна Кристиан 0 0
Иван Алекс 0 0
Тумма Гергей 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паур Якуб 3 1
Копас Адам 2 0
Немчик Томаш 2 0
Мраз Филип 2 0
Мыслович Патрик 1 0
Ананг Бенсон 1 0
Слебодник Тибор 1 0
Гоно Мирослав 1 0
Лейтнер Патрик 1 0
Овусу Ричмонд 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохазка Роман 3 0
Саввидис Кириакос 3 0
Шкртел Мартин 1 1
Микович Мартин 2 0
Коштрна Кристиан 2 0
Бамиделе Юсуф 2 0
Власко Ян 1 0
Буката Мартин 1 0
Грич Якуб 1 0
Чурма Матей 1 0
Ристовски Милан 1 0
Коша Себастьян 1 0
Боладжи Казим 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
25%
1
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

16
4
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
2
13%
2
50%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
1
25%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ружомберок - Жилина 3:0 Жилина - Середь 1:1 ДАК - Жилина 2:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0
Жилина - Ружомберок 0:2 Жилина - ДАК 2:2 Жилина - Спартак Трнава 0:0 Середь - Жилина 1:1 Жилина - Комарно 2:1 Жилина - Слован Братислава 2:3 ДАК - Жилина 3:1 Жилина - Земплин 2:1 Ружомберок - Жилина 5:1 Зенит - Жилина 5:0 Краснодар - Жилина 3:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Жилина 1:3 Жилина - Спартак Трнава 0:1 Сеница - Жилина 2:2 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 2:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Слован Братислава - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Сеница - Спартак Трнава 0:4
Середь - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Спартак Трнава - Сеница 3:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Жилина - Спартак Трнава 0:0 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Середь 0:1 Кошице-2 - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Середь - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Земплин 2:0 Жилина - Спартак Трнава 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2:0 9 6 2 1 16 - 7 73
2. Ружомберок 8 4 4 0 13 - 3 57
3. Спартак Трнава 2:1 9 3 3 3 6 - 5 57
4. ДАК 8 2 4 2 9 - 10 46
5. Середь 0:2 9 1 4 4 5 - 14 39
6. Жилина 1:2 9 0 3 6 7 - 17 33
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 4 2 2 0 7 - 1 49
2. Спартак Трнава 2:1 4 1 1 2 1 - 2 49
3. Жилина 1:2 5 0 2 3 6 - 10 32
4. Слован Братислава 2:0 4 3 1 0 10 - 3 10
5. ДАК 4 2 2 0 5 - 1 8
6. Середь 0:2 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2:0 5 3 1 1 6 - 4 63
2. ДАК 4 0 2 2 4 - 9 38
3. Середь 0:2 4 1 2 1 3 - 6 37
4. Ружомберок 4 2 2 0 6 - 2 8
5. Спартак Трнава 2:1 5 2 2 1 5 - 3 8
6. Жилина 1:2 4 0 1 3 1 - 7 1
  • 65'
    Мраз Филип уходит с поля. Patrik Myslovic выходит вместо него
  • 65'
    Иван Алекс уходит с поля. Yusuf Bamidele выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Коша Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Олейник Станислав пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Patrik Ilko бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Власко Ян получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Лучшие коэффициенты
    Жилина
    Ничья
    Спартак Трнава
    5.46
    3.50
    3.25
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Жилина 1:2 Спартак Трнава онлайн

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