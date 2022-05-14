Стадион: Стадион под Дубном
1:2
Конец матча
0:1
10' ГолБуката Мартин
17' Желтая карточкаВласко Ян
1:1
25' ГолИлько Патрик
1:1
32' Не забитый пенальтиОлейник Станислав
41' Желтая карточкаКоша Себастьян
1:2
71' ГолОлейник Станислав
74' Желтая карточкаАзеведо Дижан
74' Желтая карточкаКапралик Адриан
81' Желтая карточкаПрохазка Роман
81' Желтая карточкаAndrej Stojchevski
Ход матча
10'
17'
25'
1:1
32'
41'
71'
74'
74'
81'
33
Копас
Адам
25
Немчик
Томаш
43
Мраз
Филип
29
Дурис
Давид
16
Илько
Патрик
11
Иван
Алекс
30
Власко
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
-
43 Мраз ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дурис ДавидПолузащитник
-
16 Илько ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
66 Руснак МатушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кернак Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Иван АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Власко ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Чурма МатейЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michal Gasparik
История личных встреч
Жилина
Спартак Трнава
26 матчей
80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
50%
14 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.7%
42.3%
15 побед 11 ничьих 0 побед
23 матча
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
60.9%
39.1%
0 побед 14 ничьих 9 побед
49 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
21 победа 14 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.6%
51%
20.4%
14 побед 25 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.6%
51%
18.4%
15 побед 25 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурис Давид
|2
|0.22
|Илько Патрик
|1
|0.11
|Паур Якуб
|1
|0.11
|Капралик Адриан
|1
|0.11
|Копас Адам
|1 (1)
|0.11
|Минарик Ян
|0
|0
|Бари Кристиан
|0
|0
|Слебодник Тибор
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буката Мартин
|1
|0.11
|Чурма Матей
|1
|0.11
|Ристовски Милан
|1
|0.11
|Бамиделе Юсуф
|1
|0.11
|Олейник Станислав
|1
|0.11
|Саввидис Кириакос
|1 (1)
|0.11
|Коштрна Кристиан
|0
|0
|Иван Алекс
|0
|0
|Тумма Гергей
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паур Якуб
|3
|1
|Копас Адам
|2
|0
|Немчик Томаш
|2
|0
|Мраз Филип
|2
|0
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Ананг Бенсон
|1
|0
|Слебодник Тибор
|1
|0
|Гоно Мирослав
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Andrej Stojchevski
|1
|0
|Лейтнер Патрик
|1
|0
|Овусу Ричмонд
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохазка Роман
|4
|0
|Саввидис Кириакос
|3
|0
|Шкртел Мартин
|1
|1
|Микович Мартин
|2
|0
|Коштрна Кристиан
|2
|0
|Бамиделе Юсуф
|2
|0
|Власко Ян
|1
|0
|Буката Мартин
|1
|0
|Грич Якуб
|1
|0
|Чурма Матей
|1
|0
|Ристовски Милан
|1
|0
|Азеведо Дижан
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
|Боладжи Казим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
10
3
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
30%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
25%
1
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
18
5
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
3
17%
2
40%
1-15
2
11%
1
20%
16-30
4
22%
1
20%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ружомберок - Жилина 3:0 Жилина - Середь 1:1 ДАК - Жилина 2:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0
Жилина - Ружомберок 0:2 Жилина - ДАК 2:2 Жилина - Спартак Трнава 0:0 Середь - Жилина 1:1 Жилина - Комарно 2:1 Жилина - Слован Братислава 2:3 ДАК - Жилина 3:1 Жилина - Земплин 2:1 Ружомберок - Жилина 5:1 Зенит - Жилина 5:0 Краснодар - Жилина 3:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Жилина 1:3 Жилина - Спартак Трнава 0:1 Сеница - Жилина 2:2 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 2:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Слован Братислава - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Сеница - Спартак Трнава 0:4
Середь - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Спартак Трнава - Сеница 3:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Жилина - Спартак Трнава 0:0 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Середь 0:1 Кошице-2 - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Середь - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Земплин 2:0 Жилина - Спартак Трнава 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|73
|2.
|Ружомберок
|8
|4
|4
|0
|13 - 3
|57
|3.
|Спартак Трнава
|9
|3
|3
|3
|6 - 5
|57
|4.
|ДАК
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|46
|5.
|Середь
|9
|1
|4
|4
|5 - 15
|39
|6.
|Жилина
|9
|0
|3
|6
|7 - 17
|33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|49
|2.
|Спартак Трнава
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|49
|3.
|Жилина
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|32
|4.
|Слован Братислава
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|5.
|ДАК
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|6.
|Середь
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|63
|2.
|ДАК
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|38
|3.
|Середь
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|37
|4.
|Ружомберок
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Спартак Трнава
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|6.
|Жилина
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1