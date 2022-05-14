  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига. Группа Б 2021-2022

Словакия: Суперлига. Группа Б

2021-2022

Стадион:
Злате Моравце
1:3
Второй тайм: 77'
Погронье
0'
1:0
13' Гол
Мених Йозеф
1:1
16' Гол в свои ворота
Тот Мартин
18' Желтая карточка
Мондек Кароль
1:2
69' Гол
Martin Klabnik
1:3
73' Гол
Dominik Sandal
77' Желтая карточка
 77'
1
Лукач
Патрик
17
Чоглей
Петер
4
Тот
Мартин
31
Мених
Йозеф
90
Чонка
Матуш
25
Суля
Самуэл
14
Дуга
Денис
5
Гроздановски
Томче
16
Мондек
Кароль
18
Жибриль
Таофик
26
Дубек
Томаш
89
Ле
Гянг
Патрик
22
Саннех
Мухаммед
52
Adam
Pajer
38
Martin
Klabnik
23
Шимчак
Милан
11
Стайнгубел
Кристиан
20
Dan
Ozvolda
32
Гашек
Филип
71
Хриен
Мартин
18
Благут
Патрик
31
Лачны
Милош
Злате Моравце
4-4-2
Погронье
4-2-3-1

История личных встреч

Злате Моравце
Погронье

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СГБ
0:1
С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
2:2
СГБ
1:0
С
1:1
К
0:1
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дубек Томаш 3 (1) 0.33
Мених Йозеф 2 0.22
Мондек Кароль 1 0.11
Кизиридис Александрос 1 0.11
Жибриль Таофик 1 0.11
Tomas Horak 1 0.11
Неофитидис Георгиос 0 0
Погронье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стайнгубел Кристиан 1 0.11
Лачны Милош 1 0.11
Martin Klabnik 1 0.11
Шимчак Милан 1 0.11
Мигалик Ярослав 0 0
Dan Ozvolda 0 0

Карточки

Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tomas Horak 1 1
Дубек Томаш 2 0
Мондек Кароль 2 0
Гроздановски Томче 2 0
Суля Самуэл 2 0
Слобода Антон 1 0
Michal Pinter 1 0
Чоглей Петер 1 0
Мених Йозеф 1 0
Кизиридис Александрос 1 0
Неофитидис Георгиос 1 0
Жибриль Таофик 1 0
Погронье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adam Pajer 3 1
Стайнгубел Кристиан 2 1
Лачны Милош 3 0
Шимчак Милан 3 0
Бангала Давид 3 0
Dan Ozvolda 2 0
Martin Klabnik 1 0
Капор Милован 1 0
Благут Патрик 1 0
Шматлак Марьян 1 0
Andrej Strba 1 0
Ladji Malle 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
3
50%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
3
30%
1
10%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
20%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Злате Моравце
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сеница - Злате Моравце 0:0 Тренчин - Злате Моравце 4:3 Злате Моравце - Тренчин 0:2 Злате Моравце - Земплин 1:1
Злате Моравце - Сеница 3:2 Земплин - Злате Моравце 1:0 Слован Братислава - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Погронье - Злате Моравце 0:1 Злате Моравце - Пухов 1:0 Середь - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - ДАК 2:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Земплин 0:1 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Слован Братислава 1:2 Погронье - Злате Моравце 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:0 Сеница - Злате Моравце 1:2 Жилина - Злате Моравце 4:1
Погронье
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Погронье - Земплин 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 1:0 Погронье - Тренчин 1:1 Сеница - Погронье 2:1
Земплин - Погронье 1:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Сеница - Погронье 3:2 Тренчин - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:1 MFK Vranov nad Toplou - Погронье 1:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Погронье - Слован Братислава 3:4 Тренчин - Погронье 3:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Сеница 0:1 ДАК - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:2 Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тренчин 3:0 9 7 1 1 24 - 8 47
2. Татран Липтовски-Микулаш 9 6 1 2 15 - 12 40
3. Земплин 9 5 1 3 10 - 9 39
4. Сеница 0:3 9 2 1 6 8 - 18 34
5. Злате Моравце 1:3 9 2 2 5 9 - 14 27
6. Погронье 3:1 9 1 2 6 7 - 12 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Земплин 5 4 0 1 5 - 2 35
2. Татран Липтовски-Микулаш 4 3 0 1 6 - 5 30
3. Тренчин 3:0 4 4 0 0 15 - 6 12
4. Погронье 3:1 4 0 2 2 3 - 5 12
5. Сеница 0:3 5 2 1 2 4 - 8 7
6. Злате Моравце 1:3 5 1 1 3 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тренчин 3:0 5 3 1 1 9 - 2 35
2. Сеница 0:3 4 0 0 4 4 - 10 27
3. Злате Моравце 1:3 4 1 1 2 4 - 5 23
4. Татран Липтовски-Микулаш 5 3 1 1 9 - 7 10
5. Земплин 4 1 1 2 5 - 7 4
6. Погронье 3:1 5 1 0 4 4 - 7 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    18'
    Мондек Кароль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Тот Мартин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Мених Йозеф бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Злате Моравце
    Ничья
    Погронье
    2.99
    3.90
    4.82
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Злате Моравце 1:3 Погронье онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Злате Моравце
    Погронье
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     