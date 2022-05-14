Стадион: Вион
1:3
Второй тайм: 77'
1:0
13' ГолМених Йозеф
1:1
16' Гол в свои воротаТот Мартин
18' Желтая карточкаМондек Кароль
1:2
69' ГолMartin Klabnik
1:3
73' ГолDominik Sandal
Ход матча
13'
1:0
16'
1:1
18'
69'
1:2
73'
1:3
77'
17
Чоглей
Петер
31
Мених
Йозеф
90
Чонка
Матуш
25
Суля
Самуэл
14
Дуга
Денис
26
Дубек
Томаш
52
Adam
Pajer
23
Шимчак
Милан
20
Dan
Ozvolda
32
Гашек
Филип
71
Хриен
Мартин
31
Лачны
Милош
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Чоглей ПетерЗащитник
- Защитник
-
31 Мених ЙозефЗащитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
-
25 Суля СамуэлПолузащитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Дубек ТомашНападающий
- Запасные игроки
-
22 Кира МатушВратарь
- Защитник
-
21 Гаспра ДавидЗащитник
-
12 Хрен МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lubos Benkovsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
52 Adam PajerЗащитник
- Защитник
-
23 Шимчак МиланЗащитник
- Полузащитник
-
20 Dan OzvoldaПолузащитник
-
32 Гашек ФилипПолузащитник
-
71 Хриен МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Лачны МилошНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Lerant
История личных встреч
Злате Моравце
Погронье
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дубек Томаш
|3 (1)
|0.33
|Мених Йозеф
|2
|0.22
|Мондек Кароль
|1
|0.11
|Кизиридис Александрос
|1
|0.11
|Жибриль Таофик
|1
|0.11
|Tomas Horak
|1
|0.11
|Неофитидис Георгиос
|0
|0
Погронье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стайнгубел Кристиан
|1
|0.11
|Лачны Милош
|1
|0.11
|Martin Klabnik
|1
|0.11
|Шимчак Милан
|1
|0.11
|Мигалик Ярослав
|0
|0
|Dan Ozvolda
|0
|0
Карточки
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tomas Horak
|1
|1
|Дубек Томаш
|2
|0
|Мондек Кароль
|2
|0
|Гроздановски Томче
|2
|0
|Суля Самуэл
|2
|0
|Слобода Антон
|1
|0
|Michal Pinter
|1
|0
|Чоглей Петер
|1
|0
|Мених Йозеф
|1
|0
|Кизиридис Александрос
|1
|0
|Неофитидис Георгиос
|1
|0
|Жибриль Таофик
|1
|0
Погронье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adam Pajer
|3
|1
|Стайнгубел Кристиан
|2
|1
|Лачны Милош
|3
|0
|Шимчак Милан
|3
|0
|Бангала Давид
|3
|0
|Dan Ozvolda
|2
|0
|Martin Klabnik
|1
|0
|Капор Милован
|1
|0
|Благут Патрик
|1
|0
|Шматлак Марьян
|1
|0
|Andrej Strba
|1
|0
|Ladji Malle
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
3
50%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Пропущено
10
10
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
3
30%
1
10%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
20%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Злате Моравце
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сеница - Злате Моравце 0:0 Тренчин - Злате Моравце 4:3 Злате Моравце - Тренчин 0:2 Злате Моравце - Земплин 1:1
Злате Моравце - Сеница 3:2 Земплин - Злате Моравце 1:0 Слован Братислава - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Погронье - Злате Моравце 0:1 Злате Моравце - Пухов 1:0 Середь - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - ДАК 2:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Земплин 0:1 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Слован Братислава 1:2 Погронье - Злате Моравце 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:0 Сеница - Злате Моравце 1:2 Жилина - Злате Моравце 4:1
Погронье
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Погронье - Земплин 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 1:0 Погронье - Тренчин 1:1 Сеница - Погронье 2:1
Земплин - Погронье 1:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Сеница - Погронье 3:2 Тренчин - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:1 MFK Vranov nad Toplou - Погронье 1:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Погронье - Слован Братислава 3:4 Тренчин - Погронье 3:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Сеница 0:1 ДАК - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:2 Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тренчин
|3:0
|9
|7
|1
|1
|24 - 8
|47
|2.
|Татран Липтовски-Микулаш
|9
|6
|1
|2
|15 - 12
|40
|3.
|Земплин
|9
|5
|1
|3
|10 - 9
|39
|4.
|Сеница
|0:3
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|34
|5.
|Злате Моравце
|1:3
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|27
|6.
|Погронье
|3:1
|9
|1
|2
|6
|7 - 12
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Земплин
|5
|4
|0
|1
|5 - 2
|35
|2.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|30
|3.
|Тренчин
|3:0
|4
|4
|0
|0
|15 - 6
|12
|4.
|Погронье
|3:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|12
|5.
|Сеница
|0:3
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|6.
|Злате Моравце
|1:3
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тренчин
|3:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|35
|2.
|Сеница
|0:3
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|27
|3.
|Злате Моравце
|1:3
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|23
|4.
|Татран Липтовски-Микулаш
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|5.
|Земплин
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|6.
|Погронье
|3:1
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3