Стадион: Тиволи Ной
4:2
Конец матча
29' Желтая карточкаЗабитцер Томас
31' Желтая карточкаМюллер Валентино
1:0
36' Гол в свои воротаШтайнвендер Михаэль
2:0
51' ГолЗабитцер Томас
63' Желтая карточкаШульц Кофи
2:1
63' ГолГольнер Манфред
3:1
70' ГолВриони Джакомо
4:1
83' ГолAlexander Ranacher
4:2
85' ГолПэйнтсил Сет
Ход матча
29'
31'
36'
51'
2:0
63'
63'
2:1
70'
3:1
83'
85'
4:2
24
Кох
Фабиан
44
Шульц
Кофи
21
Рогель
Жан
10
Блуме
Брор
23
Кайнц
Тобиас
32
Диарра
Юба
28
Хайль
Юрген
10
Ниманн
Ноэль
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Прица ТимНападающий
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
32 Диарра ЮбаПолузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ниманн НоэльНападающий
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Пэйнтсил СетНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
История личных встреч
Сваровски Тироль
Хартберг
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
13 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриони Джакомо
|6
|0.67
|Забитцер Томас
|3
|0.33
|Шульц Кофи
|1
|0.11
|Огринец Санди
|1
|0.11
|Рогель Жан
|1
|0.11
|Alexander Ranacher
|1
|0.11
|Эртльталер Юлиус
|1
|0.11
|Мюллер Валентино
|0
|0
|Блуме Брор
|0
|0
|Бехоунек Рафаэл
|0
|0
|Прица Тим
|0
|0
|Скрбо Стефан
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэйнтсил Сет
|4
|0.44
|Айдын Окан
|2
|0.22
|Тадич Дарио
|2 (1)
|0.22
|Хайль Юрген
|1
|0.11
|Гольнер Манфред
|1
|0.11
|Кайнц Тобиас
|1
|0.11
|Афдияй Донис
|1
|0.11
|Ниманн Ноэль
|1
|0.11
|Фаркаш Патрик
|0
|0
|Juergen Lemmerer
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кох Фабиан
|2
|0
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0
|Огринец Санди
|2
|0
|Смит Ренни
|2
|0
|Забитцер Томас
|2
|0
|Вриони Джакомо
|2
|0
|Dominik Stumberger
|2
|0
|Felix Bacher
|2
|0
|Прица Тим
|2
|0
|Блуме Брор
|1
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Мюллер Валентино
|1
|0
|Авуджа Максим
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Эртльталер Юлиус
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диарра Юба
|3
|0
|Свете Рене
|2
|0
|Штайнвендер Михаэль
|2
|0
|Тадич Дарио
|1
|0
|Клем Кристиан
|1
|0
|Гольнер Манфред
|1
|0
|Айдын Окан
|1
|0
|Фаркаш Патрик
|1
|0
|Афдияй Донис
|1
|0
|Пэйнтсил Сет
|1
|0
|Matija Horvat
|1
|0
|Хайль Юрген
|1
|0
|Thomas Kofler
|1
|0
|Ниманн Ноэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
60%
2
40%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
11%
2
67%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
14
14
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
6
43%
5
36%
76-90
Пропущено
15
10
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
7%
3
30%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
4
27%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3
Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1
Хартберг
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
ЛАСК - Хартберг 3:3 Хартберг - Альтах 4:0 Адмира - Хартберг 1:3 Хартберг - Адмира 1:2
Рид - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Хартберг - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Рид - Хартберг 2:1 Штурм - Хартберг 3:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Хартберг - Адмира 1:1 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Хартберг - Львов 0:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Хартберг - ЛАСК 2:1