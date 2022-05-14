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Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание

2021-2022

Стадион:
Сваровски Тироль
4:2
Конец матча
Хартберг
0'
29' Желтая карточка
Забитцер Томас
31' Желтая карточка
Мюллер Валентино
1:0
36' Гол в свои ворота
Штайнвендер Михаэль
2:0
51' Гол
Забитцер Томас
63' Желтая карточка
Шульц Кофи
2:1
63' Гол
Гольнер Манфред
3:1
70' Гол
Вриони Джакомо
4:1
83' Гол
Alexander Ranacher
4:2
85' Гол
Пэйнтсил Сет
90'+6
13
Ожегович
Беньямин
24
Кох
Фабиан
5
Felix
Bacher
26
Dominik
Stumberger
44
Шульц
Кофи
21
Рогель
Жан
10
Блуме
Брор
4
Мюллер
Валентино
77
Эртльталер
Юлиус
9
Вриони
Джакомо
7
Забитцер
Томас
1
Свете
Рене
29
Фаркаш
Патрик
12
Штайнвендер
Михаэль
5
Гольнер
Манфред
14
Клем
Кристиан
23
Кайнц
Тобиас
32
Диарра
Юба
28
Хайль
Юрген
9
Айдын
Окан
10
Ниманн
Ноэль
24
Тадич
Дарио
Сваровски Тироль
4-4-2
Хартберг
4-3-1-2

История личных встреч

Сваровски Тироль
Хартберг

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ББЗВ
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
0:1
К
3:0
ЭЛ
4:0
ЭЛ
1:4
ЭЛ
2:1
ЭЛ
0:1
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 6 0.67
Забитцер Томас 3 0.33
Шульц Кофи 1 0.11
Огринец Санди 1 0.11
Рогель Жан 1 0.11
Alexander Ranacher 1 0.11
Эртльталер Юлиус 1 0.11
Мюллер Валентино 0 0
Блуме Брор 0 0
Бехоунек Рафаэл 0 0
Прица Тим 0 0
Скрбо Стефан 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэйнтсил Сет 4 0.44
Айдын Окан 2 0.22
Тадич Дарио 2 (1) 0.22
Хайль Юрген 1 0.11
Гольнер Манфред 1 0.11
Кайнц Тобиас 1 0.11
Афдияй Донис 1 0.11
Ниманн Ноэль 1 0.11
Фаркаш Патрик 0 0
Juergen Lemmerer 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кох Фабиан 2 0
Бехоунек Рафаэл 2 0
Огринец Санди 2 0
Смит Ренни 2 0
Забитцер Томас 2 0
Вриони Джакомо 2 0
Dominik Stumberger 2 0
Felix Bacher 2 0
Прица Тим 2 0
Блуме Брор 1 0
Шульц Кофи 1 0
Мюллер Валентино 1 0
Авуджа Максим 1 0
Рогель Жан 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Эртльталер Юлиус 1 0
Скрбо Стефан 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диарра Юба 3 0
Свете Рене 2 0
Штайнвендер Михаэль 2 0
Тадич Дарио 1 0
Клем Кристиан 1 0
Гольнер Манфред 1 0
Айдын Окан 1 0
Фаркаш Патрик 1 0
Афдияй Донис 1 0
Пэйнтсил Сет 1 0
Matija Horvat 1 0
Хайль Юрген 1 0
Thomas Kofler 1 0
Ниманн Ноэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
60%
2
40%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
11%
2
67%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

14
14
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
6
43%
5
36%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
7%
3
30%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
4
27%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3
Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1
Хартберг
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
ЛАСК - Хартберг 3:3 Хартберг - Альтах 4:0 Адмира - Хартберг 1:3 Хартберг - Адмира 1:2
Рид - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Хартберг - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Рид - Хартберг 2:1 Штурм - Хартберг 3:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Хартберг - Адмира 1:1 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Хартберг - Львов 0:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Хартберг - ЛАСК 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 9 5 2 2 15 - 14 28
2. ЛАСК 9 2 5 2 13 - 12 23
3. Хартберг 9 2 4 3 13 - 11 21
4. Рид 9 1 4 4 8 - 12 21
5. Адмира 9 2 5 2 10 - 12 21
6. Альтах 9 3 4 2 12 - 10 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 4 2 1 1 11 - 6 19
2. Адмира 5 1 2 2 5 - 8 15
3. Альтах 4 0 4 0 3 - 3 10
4. Сваровски Тироль 5 3 1 1 10 - 5 10
5. Хартберг 4 1 1 2 5 - 3 4
6. Рид 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 4 2 1 1 5 - 9 18
2. Рид 4 1 1 2 3 - 5 18
3. Хартберг 5 1 3 1 8 - 8 17
4. Альтах 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Адмира 4 1 3 0 5 - 4 6
6. ЛАСК 5 0 4 1 2 - 6 4
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Штайнвендер Михаэль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      31'
      Мюллер Валентино получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Забитцер Томас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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