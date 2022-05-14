Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

41' Отличные скиллы показывает Радунович Ристо , обводя своих соперников

40' Попеску Овидиу из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

39' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

37' Радунович Ристо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Немец Адам имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

36' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Octavian Popescu нанес удар, но тот был заблокирован.

36' Отличные скиллы показывает Octavian Popescu, обводя своих соперников

35' Удар от ворот произведет Волунтари

33' Немец Адам получил желтую карточку от судьи

33' Удар от ворот произведет Волунтари

33' Матч возобновлен

33' Мелеке Ульрих получил травму и заменен. Cristian Costin выходит на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Octavian Popescu из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

31' Олару Дариус нанес удар издали, а Mihai Popa отбил его обратно в игру!

31' Удар от ворот произведет Волунтари

30' Кордя Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Олару Дариус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Мелеке Ульрих получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Мелеке Ульрих на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

27' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Аким Космин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' О, нет. Из многообещающей позиции Тавареш Элдер из команды Волунтари наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

25' Мелеке Ульрих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Волунтари выполняет удар от ворот.

23' Кордя Андрей не смог попасть в створ ударом издали

23' So close! Удар головой нанес Кристя Юлиан но мяч выбили с ленточки!

23' Судья подбегает и показывает Мирон Джордже из команды ФКСБ отложенную желтую карточку за фол.

23' Олару Дариус нанес удар издали, а Mihai Popa отбил его обратно в игру!

23' Аким Космин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Волунтари

21' Кордя Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Adrian Sut нанес удар, но тот был заблокирован.

18' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Гости сейчас реально начинают давить соперника

17' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Волунтари

15' Кристя Юлиан из команды ФКСБ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

15' Аким Космин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Рикардинью XI выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Adrian Sut из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...

14' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Немец Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Кордя Андрей бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

13' Отличный пас сделал Мамут Иван из команды ФКСБ , но его одноклубник не смог ничего сделать с ним.

13' Рикардинью XI выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Олару Дариус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Рикардинью XI выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

8' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

6' Немец Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Тамаш Габриэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Тамаш Габриэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Безумный фол. Adrian Sut грубо играет против соперника. Пострадал Дроппа Лукаш

2' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Волунтари начинает с центра поля