Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
23' Желтая карточкаМирон Джордже
33' Желтая карточкаНемец Адам
0:1
44' ГолКордя Андрей
1:1
45' ГолНемец Адам
Ход матча
23'
33'
44'
0:1
45'
1:1
Владение мячом
71
Попа
Михай
66
Дроппа
Лукаш
77
Немец
Адам
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
31
Мамут
Иван
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 РикардиньюПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Дроппа ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Idan Golan
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
-
31 Мамут ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
77 Шербан СоринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Стойка ЯнисНападающий
-
-
Главный тренер: Петря Антон
История личных встреч
Волунтари
ФКСБ
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
15 матчей
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рикардинью XI
|2
|0.22
|Немец Адам
|1
|0.11
|Дроппа Лукаш
|1
|0.11
|Костин Кристиан
|1
|0.11
|Лопеш Марселу
|0
|0
|Чоботарю Денис
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Флорин
|8 (3)
|0.89
|Олару Дариус
|4
|0.44
|Попеску Октавиан
|2
|0.22
|Кристя Юлиан
|1
|0.11
|Мамут Иван
|1
|0.11
|Эджума Малком
|1
|0.11
|Стойка Янис
|1
|0.11
|Думитер Андрей
|1
|0.11
|Радунович Ристо
|0
|0
|Коман Флоринел
|0
|0
|Попеску Овидиу
|0
|0
|Шут Адриан
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Немец Адам
|4
|0
|Тамаш Габриэль
|3
|0
|Раца Вадим
|2
|0
|Бричаг Марьюс
|2
|0
|Рикардинью XI
|2
|0
|Мелеке Ульрих
|2
|0
|Армаш Игорь
|1
|0
|Дроппа Лукаш
|1
|0
|Тавареш Элдер
|1
|0
|Аким Космин
|1
|0
|Лопеш Марселу
|1
|0
|Idan Golan
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
|Попа Михай
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радунович Ристо
|3
|0
|Попеску Октавиан
|3
|0
|Тэнасе Флорин
|3
|0
|Коман Флоринел
|2
|0
|Мамут Иван
|2
|0
|Олару Дариус
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Кордя Андрей
|2
|0
|Шут Адриан
|2
|0
|Крецу Валентин
|1
|0
|Мирон Джордже
|1
|0
|Георге Валентин
|1
|0
|Anton Petrea
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
9
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
67%
2
22%
61-75
1
33%
2
22%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
6
19
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
17%
4
21%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
4
67%
5
26%
61-75
1
17%
5
26%
76-90
Пропущено
12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
50%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1
Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 ФКСБ - Волунтари 4:0 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ФКСБ - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Сепси 3:1 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Миовени - Волунтари 0:0 Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Волунтари - УТА Арад 2:1
ФКСБ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Униря Слобозия 2:0 ФКСБ - Университатя 0:2 ФКСБ - Арджеш 4:0
Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Германнштадт 1:4 ФКСБ - Волунтари 4:0 Униря Слобозия - ФКСБ 0:0 Университатя - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 2:1 Конкордия Кьяжна - ФКСБ 2:2 Арджеш - ФКСБ 2:3 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Металоглобус - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Волунтари 1:0 ФКСБ - Политехника Яссы 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|8
|5
|1
|2
|15 - 5
|54
|2.
|ФКСБ
|1:1
|9
|7
|1
|1
|20 - 5
|53
|3.
|Университатя Крайова
|8
|6
|0
|2
|17 - 6
|45
|4.
|Волунтари
|1:1
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|32
|5.
|Вииторул Констанца
|9
|2
|2
|5
|4 - 12
|32
|6.
|Арджеш
|9
|1
|0
|8
|3 - 25
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|47
|2.
|ФКСБ
|1:1
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|40
|3.
|Университатя Крайова
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|36
|4.
|Волунтари
|1:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|5.
|Вииторул Констанца
|5
|1
|2
|2
|2 - 8
|5
|6.
|Арджеш
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|27
|2.
|Арджеш
|5
|1
|0
|4
|1 - 10
|27
|3.
|Волунтари
|1:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|25
|4.
|ФКСБ
|1:1
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|5.
|Университатя Крайова
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|6.
|ЧФР Клуж
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7