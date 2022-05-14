Стадион: БСФЦ
30' Желтая карточкаНимага Бакари
32' Желтая карточкаНанизаямо Микаэль
43' Желтая карточкаФорсагер Вильгельм
0:1
70' ГолНухиу Атдхи
72' Желтая карточкаТартаротти Йоханнес
82' Желтая карточкаЦвишенбруггер Ян
85' Желтая карточкаГаудино Джанлука
0:2
90' ГолРайтер Доминик
90' Желтая карточкаРайтер Доминик
0:3
90' ГолХаудум Штефан
Ход матча
30'
70'
82'
85'
90'
0:2
90'
90'
0:3
31
Лейте
Луан
25
Эбнер
Томас
18
Водганел
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Лейте ЛуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Водганел ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ганда ЙосефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Херцог Андреас
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Букта ЧабаПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Адмира
Альтах
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
33 матча
45.5%
33.3%
21.2%
15 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.4%
33.3%
30.3%
12 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
39.4%
30.3%
30.3%
13 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Адмира
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кершбаум Роман
|3 (3)
|0.33
|Мустафа Сулиман
|2 (1)
|0.22
|Stefano Surdanovic
|2
|0.22
|Лейте Луан
|1
|0.11
|Лукачевич Леонардо
|1
|0.11
|Форсагер Вильгельм
|0
|0
|Николов Владимир
|0
|0
|Angelo Gattermayer
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моншайн Кристоф
|3
|0.33
|Нухиу Атдхи
|2
|0.22
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0.11
|Шрайнер Эммануэль
|1
|0.11
|Хаудум Штефан
|1
|0.11
|Нимага Бакари
|1
|0.11
|Райтер Доминик
|1
|0.11
|Бишоф Ной
|1
|0.11
|Felix Strauss
|1
|0.11
|Гаудино Джанлука
|0
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|0
|0
|Бумбергер Давид
|0
|0
Карточки
Адмира
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цвиршиц Штефан
|2
|1
|Форсагер Вильгельм
|3
|0
|Кершбаум Роман
|2
|0
|Бауэр Себастьян
|2
|0
|Малишек Лукас
|2
|0
|Остшолек Маттиас
|1
|0
|Эбнер Томас
|1
|0
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|Лейте Луан
|1
|0
|Водганел Ян
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
|Angelo Gattermayer
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Strauss
|5
|1
|Нимага Бакари
|5
|0
|Бишоф Ной
|3
|0
|Нанизаямо Микаэль
|1
|1
|Нухиу Атдхи
|2
|0
|Sebastian Aigner
|2
|0
|Мишиц Самуэль
|2
|0
|Турнвальд Мануэль
|0
|1
|Крижман Санди
|1
|0
|Цвишенбруггер Ян
|1
|0
|Хаудум Штефан
|1
|0
|Гаудино Джанлука
|1
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|Бумбергер Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
2
40%
5
56%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
4
50%
2
29%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
3
33%
6
46%
76-90
Пропущено
13
9
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
44%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
5
38%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Адмира
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Рид - Адмира 1:1 Адмира - Хартберг 1:3 Хартберг - Адмира 1:2
Адмира - ЛАСК 1:1 Альтах - Адмира 2:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 Адмира - Рид 2:0 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Альтах - Адмира 0:2 Адмира - ЛАСК 0:3 Хартберг - Адмира 1:1 Адмира - Хорн 3:0 Адмира - Винер Виктория 6:0 Адмира - Блау-Вайс 2:3 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Адмира - Мархфельд Маннсдорф 4:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Штурм - Адмира 1:1 Адмира - Вольфсбергер 0:1
Альтах
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0
Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Альтах - Адмира 2:2 Вадуц - Альтах 0:3 Рид - Альтах 1:2 Альтах - Хартберг 0:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 Альтах - Адмира 0:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Люцерн - Альтах 2:2 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Рид - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0