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Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание

2021-2022

Стадион:
Адмира
0:3
Конец матча
Альтах
0'
30' Желтая карточка
Нимага Бакари
32' Желтая карточка
Нанизаямо Микаэль
43' Желтая карточка
Форсагер Вильгельм
0:1
70' Гол
Нухиу Атдхи
72' Желтая карточка
Тартаротти Йоханнес
82' Желтая карточка
Цвишенбруггер Ян
85' Желтая карточка
Гаудино Джанлука
0:2
90' Гол
Райтер Доминик
90' Желтая карточка
Райтер Доминик
0:3
90' Гол
Хаудум Штефан
90'+8
1
Ляйтнер
Андреас
15
Цвиршиц
Штефан
31
Лейте
Луан
4
Бауэр
Себастьян
37
Лукачевич
Леонардо
12
Малишек
Лукас
25
Эбнер
Томас
74
Angelo
Gattermayer
19
Форсагер
Вильгельм
18
Водганел
Ян
86
Stefano
Surdanovic
13
Касали
Тино
4
Felix
Strauss
6
Ндиайе
Пап-Альюн
II
18
Цвишенбруггер
Ян
37
Нанизаямо
Микаэль
16
Шрайнер
Эммануэль
20
Тартаротти
Йоханнес
55
Гаудино
Джанлука
42
Нимага
Бакари
7
Моншайн
Кристоф
9
Нухиу
Атдхи
Адмира
4-2-3-1
Альтах
5-3-2

История личных встреч

Адмира
Альтах

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

33 матча

45.5%
33.3%
21.2%
15 побед 11 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.4%
33.3%
30.3%
12 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

39.4%
30.3%
30.3%
13 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

ББЗВ
2:2
Б
0:2
Б
2:0
ББЗВ
1:1
ББЗВ
0:1
Б
3:1
Б
4:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:4
ББЗВ
2:2
ББЗВ
1:1
Б
0:1
Б
2:4
Б
1:2
Б
3:1
Б
2:2
Б
4:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:2
ТМК
5:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Адмира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кершбаум Роман 3 (3) 0.33
Мустафа Сулиман 2 (1) 0.22
Stefano Surdanovic 2 0.22
Лейте Луан 1 0.11
Лукачевич Леонардо 1 0.11
Форсагер Вильгельм 0 0
Николов Владимир 0 0
Angelo Gattermayer 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моншайн Кристоф 3 0.33
Нухиу Атдхи 2 0.22
Нанизаямо Микаэль 1 0.11
Шрайнер Эммануэль 1 0.11
Хаудум Штефан 1 0.11
Нимага Бакари 1 0.11
Райтер Доминик 1 0.11
Бишоф Ной 1 0.11
Felix Strauss 1 0.11
Гаудино Джанлука 0 0
Эдокполор Носа Ийобоса 0 0
Бумбергер Давид 0 0

Карточки

Адмира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цвиршиц Штефан 2 1
Форсагер Вильгельм 3 0
Кершбаум Роман 2 0
Бауэр Себастьян 2 0
Малишек Лукас 2 0
Остшолек Маттиас 1 0
Эбнер Томас 1 0
Ляйтнер Андреас 1 0
Лейте Луан 1 0
Водганел Ян 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Angelo Gattermayer 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felix Strauss 5 1
Нимага Бакари 5 0
Бишоф Ной 3 0
Нанизаямо Микаэль 1 1
Нухиу Атдхи 2 0
Sebastian Aigner 2 0
Мишиц Самуэль 2 0
Турнвальд Мануэль 0 1
Крижман Санди 1 0
Цвишенбруггер Ян 1 0
Хаудум Штефан 1 0
Гаудино Джанлука 1 0
Эдокполор Носа Ийобоса 1 0
Райтер Доминик 1 0
Тартаротти Йоханнес 1 0
Бумбергер Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
2
40%
5
56%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
4
50%
2
29%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
3
33%
6
46%
76-90

Пропущено

13
9
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
44%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
5
38%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Адмира
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Рид - Адмира 1:1 Адмира - Хартберг 1:3 Хартберг - Адмира 1:2
Адмира - ЛАСК 1:1 Альтах - Адмира 2:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 Адмира - Рид 2:0 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Альтах - Адмира 0:2 Адмира - ЛАСК 0:3 Хартберг - Адмира 1:1 Адмира - Хорн 3:0 Адмира - Винер Виктория 6:0 Адмира - Блау-Вайс 2:3 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Адмира - Мархфельд Маннсдорф 4:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Штурм - Адмира 1:1 Адмира - Вольфсбергер 0:1
Альтах
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0
Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Альтах - Адмира 2:2 Вадуц - Альтах 0:3 Рид - Альтах 1:2 Альтах - Хартберг 0:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 Альтах - Адмира 0:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Люцерн - Альтах 2:2 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Рид - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 9 5 2 2 15 - 14 28
2. ЛАСК 9 2 5 2 13 - 12 23
3. Хартберг 9 2 4 3 13 - 11 21
4. Рид 9 1 4 4 8 - 12 21
5. Адмира 9 2 5 2 10 - 12 21
6. Альтах 9 3 4 2 12 - 10 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 4 2 1 1 11 - 6 19
2. Адмира 5 1 2 2 5 - 8 15
3. Альтах 4 0 4 0 3 - 3 10
4. Сваровски Тироль 5 3 1 1 10 - 5 10
5. Хартберг 4 1 1 2 5 - 3 4
6. Рид 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 4 2 1 1 5 - 9 18
2. Рид 4 1 1 2 3 - 5 18
3. Хартберг 5 1 3 1 8 - 8 17
4. Альтах 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Адмира 4 1 3 0 5 - 4 6
6. ЛАСК 5 0 4 1 2 - 6 4
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Форсагер Вильгельм получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      32'
      Нанизаямо Микаэль получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Нимага Бакари получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Адмира 0:3 Альтах онлайн

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